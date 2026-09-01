Irão reporta pelo menos quatro mortos nos novos ataques dos EUA e promete retaliar

"Após um ataque com um míssil norte-americano, estilhaços atingiram uma casa na cidade de Kuhestak, no distrito de Sirik, onde decorria uma cerimónia de casamento", disse o Crescente Vermelho na rede social X.





"Mais de 50 pessoas ficaram feridas e quatro, incluindo uma criança, morreram", acrescentou. O distrito de Sirik, localizado no sul do país, faz fronteira com o estratégico Estreito de Ormuz.

اولین تصاویر از جنایت آمریکا در سیریک



امدادگران هلال احمر درحال امدادرسانی هستند pic.twitter.com/gAf4EHktgU — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) September 1, 2026

Os EUA lançaram, esta terça-feira, novos ataques aéreos contra alvos iranianos. Os meios de comunicação iranianos noticiaram explosões em várias cidades ao longo e a leste do Estreito de Ormuz, bem como num aeroporto na província de Kerman, também no sul.





O Irão já anunciou que os EUA “vão arrepender-se” e prometeu uma “punição severa”.





A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) anunciou que iniciou uma "resposta lamentável aos agressores", acusando os EUA de realizarem "ataques cegos e desesperados".





“Ataques que intensificaram o bloqueio do Estreito de Ormuz e fortaleceram a determinação dos combatentes em suprimir as forças estrangeiras que interferem no Estreito de Ormuz”, disse a IRGC em comunicado.





O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, disse que Teerão tem "lições inesquecíveis" para os EUA.





Antes, a IRGC já tinha avisado que os EUA se iam arrepender dos novos ataques. "Um castigo severo aguarda os agressores; os Estados Unidos vão arrepender-se dos seus novos ataques", disse Hussein Mohebi, porta-voz das forças armadas iranianas, numa mensagem publicada no X.





Horas depois destes ataques, o Irão disparou pelo menos 10 mísseis contra alvos norte-americanos na Jordânia, três dos quais caíram em zonas remotas, reportou o exército jordano. À Reuters, duas fontes do exército dos EUA afirmaram que o ataque não fez quaisquer feridos norte-americanos.

Trump promete atacar de novo "com muito mais força"

O presidente norte-americano, por sua vez, avisou que os EUA irão atacar "com muito mais força" se Teerão retaliar. "Se a nação falida do Irão retaliar por este ataque totalmente justificado, será novamente atingida com muito mais força e intensidade", disse Trump na Truth Social, avisando que "quando tudo terminar, restará muito pouco da República Islâmica do Irão".



Donald Trump confirmou que os EUA lançaram uma nova vaga de ataques contra o Irão junto ao Estreito de Ormuz. O presidente dos EUA afirma que os ataques em curso "são uma retaliação à tentativa falhada dos iranianos de acrescentar minas marítimas ao Estreito, que atualmente não possui nenhuma (foram completamente removidas ou detonadas!), e ao lançamento de oito mísseis iranianos, todos interceptados com sucesso, contra a nossa base militar na Jordânia".





Os ataques ocorrem ao fim de dois dias de ecalada das tensões. Os EUA quebraram uma trégua de um mês ao lançarem ataques contra o Irão no domingo, atingindo a ilha de Larak, no estratégico estreito de Ormuz. Em resposta, Teerão atacou alvos norte-americanos na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos com mísseis e drones.



O presidente dos EUA, Donald Trump, tinha prometido responder “com força” aos ataques iranianos. "Haverá uma resposta" e "vamos atacá-los com força", disse Trump em declarações à estação televisiva Fox News, na segunda-feira.



O novo confronto militar surge numa altura em que os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra entre Washington e Teerão permanecem num impasse, apesar das recentes iniciativas de mediação do Paquistão.

