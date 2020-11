Irão. Rouhani quer revitalização das relações com os Estados Unidos

Declarações positivas que contrastam com as palavras do ayatollah Ali Khamenei, que avisou que a normalização das relações entre os dois países pode levar algum tempo, tal como o levantamento às sanções impostas ao Irão.



No entanto, Rouhani mostra otimismo, afirmando que, se Biden mantiver as promessas de campanha, as relações bilaterais terão desenvolvimentos.



Para o Presidente iraniano, o problema poderá ser facilmente resolvido caso haja um distanciamento para com as políticas adotadas por Donald Trump, especialmente as sanções económicas ao Irão. Um tópico sensível, dependendo das exigências feitas ao executivo de Joe Biden.



Ali Khamenei acredita que, para haver levantamento das sanções, poderá levar muito tempo - anos de negociações. Uma diferença de pontos de vista devido à decisão de Rouhani em assinar o acordo nuclear com os Estados Unidos, um ponto fulcral que tem alimentado a oposição ao Presidente iraniano e poderá ser central nas eleições presidenciais no próximo mês de junho.



Para Rouhani, a derrota de Donald Trump deveu-se a decisões erradas em assuntos de política internacional. “A razão para o falhanço de Trump prendeu-se com as políticas internacionais erradas, más políticas de saúdes e ações militares racistas. Não era de confiança e continuou com um comportamento demagógico e populista. Graças a deus o povo americano livrou-se deste mal. Nunca deixou que a cena internacional desse ao Irão uma ajuda de cinco mil milhões de dólares para combater a pandemia do novo coronavírus”.



“Esperamos que o próximo Governo dos Estados Unidos condene as políticas de Donald Trump contra o Irão e que corrija as decisões erradas dos últimos quatro anos”.



Em troca, Rouhani prometeu que existirão medidas recíprocas por parte do Irão e que se o objetivo for o decréscimo da tensão entre os dois países a “resolução do problema é muito fácil e o Irão e os Estados Unidos poderão regressar ao panorama de janeiro de 2017”.



"Resistência de três anos"



Para Rouhani, a derrota de Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos é uma vitória da resistência iraniana, declarando que se deu o fim do Trumpismo.



“Agradeço ao povo iraniano pela resistência de três anos à guerra económica. No Irão tivemos duas lutas: uma contra o Iraque e outra contra os trumpistas”.



Apesar de não existirem relações diplomáticas diretas entre os Estados Unidos e o Irão, o acordo nuclear de 2015, assinado pelos dois países, dissipou as tensões para um nível mínimo, pouco visto nas últimas décadas.



Um documento que Trump rejeitou de forma unilateral em 2018, com os Estados Unidos a retirarem-se do acordo conseguido por Barack Obama e Joe Biden. O ainda Presidente norte-americano lançou uma campanha contra o Irão, impondo sanções que levaram a economia do país para uma profunda recessão.