Irão tem um programa nuclear secreto acusa Israel

RTP30 Abr, 2018, 18:17 / atualizado em 30 Abr, 2018, 18:46 | Mundo

Benjamin Netanyahu afirmou "ter provas conclusivas". "Esta noite vamos mostrar-vos os arquivos secretos iranianos sobre o nuclear", disse.



"Os líderes iranianos negaram repetidamente que nunca tentaram obter armas nucleares", disse. "Esta noite estou a aqui para vos dizer uma coisa: o Irão mentiu".



"Depois de assinar o acordo nuclear em 2015, o Irão intensificou os esforços para esconder os seus ficheiros secretos", acrescentou.



Todas as provas documentos a provar o embuste iraniano serão transferidos por Israel para a Agência Internacional de Energia Atómica, IAEA, e os Governos ocidentais, prometeu ainda o líder do Governo israelita.



O acordo sobre o programa nuclear iraniano foi concluído sob a égide da AIEA em julho de 2015 em Viena, entre Teerão, a Alemanha, a China, os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e a Rússia.



Netanyahu disse ainda estar seguro de que Trump irá fazer "a coisa certa" sobre a revisão do acordo nuclear iraniano.



O discurso televisivo de Benjamin Netanyahu foi difundido a partir do Ministério da Defesa israelita em Tel Aviv.



Anteriormente, o chefe do Governo reuniu-se com os seus responsáveis pela segurança.

55K de documentação

"O Irão mentiu em toda a linha", acusou Netanyahu esta noite. "Depois de assinar o acordo intensificou os seus esforços para esconder os seus arquivos nucleares", acrescentou, mostrando documentos e vídeos incriminatórios.



Teerão transferiu "em 2017 as provas para um lugar altamente secreto na capital", explicou o líder israelita. Contudo, os serviços de informação conseguiram lançar mão dos arquivos.



"Obtivemos 55K de documentação nuclear iraniana. Incluíam fotos, fotocópias e arquivos", revelou Netanyahu, acrescentando que a documentação foi partilhada com os serviços secretos norte-americanos, os quais comprovaram a sua autenticidade.



"Os documentos mostram que o Irão esteve a trabalhar no desenvolvimento de ogivas nucleares para os seus mísseis", afirmou o primeiro-ministro de Israel, exibindo vídeos e fotos de locais subterrâneos para a pesquisa e desenvolvimento de armas nucleares.



O Irão estaria igualmente a procurar cinco novas localizações para realizar um teste nuclear, referiu.

Argumentos para Trump

"Este arquivo prova que Teerão está a mentir, quando diz que nunca tentou obter armas nucleares", acusou Netanyahu.



A comunicação do primeiro-ministro israelita tinha sido anunciada há várias horas pelo seu gabinete, referindo que seria divulgado um "desenvolvimento importante" sobre o acordo nuclear com o Irão de 2015, do qual Netanyahu sempre foi um feroz crítico.



Mal se soube da comunicação, surgiram rumores de que Israel teria descoberto numerosas provas sobre o não cumprimento do acordo nuclear por parte do Irão.



Senior Israeli official told me: Israeli intelligence uncovered huge amount of new and dramatic information on the Iranian nuclear program. whoever still believes Iran signed the nuclear deal with honest intentions is going to have a very interesting time this evening — Barak Ravid (@BarakRavid) 30 de abril de 2018

Irão é "ameaça a Israel e à região"

Khamenei ataca

Ataques a bases iranianas

Israel em alerta

"Um responsável israelita disse-me: os serviços de informação de Israel descobriram uma enorme quantidade de novas e graves informações sobre o programa nuclear iraniano. Quem quer que acredite ainda que o Irão assinou o acordo nuclear com intenções honestas vai ter um serão muito interessante", escreveu Barak Ravid, correspondente sénior do, na rede TwitterA divulgação destas provas irá dar argumentos ao presidente norte-americano, Donal Trump, que preconiza o abandono do acordo com o Irão se não forem nele incluídas cláusulas de salvaguarda em caso de não cumprimento.Netanyahu terá discutido estas novas provas com Trump no sábado, ao telefone, e domingo com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, que está de visita à região.O programa nuclear do Irão foi o principal tema em agenda na reunião em Tel Aviv, entre Netanyahu e Pompeo."Penso que a maior ameaça ao mundo e a ambos os nosso países, e a todos os países, é o casamento do Islão militante com armas nucleares, e especificamente a tentativa do Irão em adquirir armas nucleares" , sublinhou Netanyahu na ocasião.Ao lado do primeiro-ministro de Israel, Pompeo afirmou que "continuamos muito preocupados com a crescente ameaça do Irão a Israel e à região".O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou retirar o país do acordo, concluído em 2015 entre Teerão e os principais poderes mundiais. Deu até 12 de maio um prazo aos aliados europeus para obter do Irão as concessões que acredita serem essenciais para manter o acordo e que o Governo de Teerão rejeita.Nesse dia, o presidente norte-americano deverá anunciar a sua decisão sobre se os Estados Unidos se mantêm ou não signatários.Os aliados europeus de Washington têm pressionado Trump a não abandonar unilateralmente o acordo, garantindo que Teerão tem respeitado os termos.Com o acordo de 2015, o Irão conseguiu um levantamento temporário de parte das sanções internacionais e estrangeiras - nomeadamente norte-americanas - impostas ao seu sistema financeiro e económico. Em troca comprometeu-se a reduzir o seu controverso programa nuclear, provando assim as suas intenções pacíficas face ao nuclear.Teerão defende a manutenção do acordo atacando os Estados Unidos.Washington, afirmou este fim de semana o líder supremo iraniano, o Ayatola Al Khamenei, "dirige uma guerra económica e cultural" contra o Irão.Khamenei acusou o Departamento do Tesouro norte-americano de ser "um gabinete de guerra contra o sistema da República Islâmica", acrescentando que o mundo não se resume "à América e a alguns países europeus".De acordo com excertos de um discurso proferido domingo na capital iraniana publicado no seu sítio da internet, o Ayatola manifestou-se "resolutamente favorável" a que o seu país mantenha relações externas "com diversos países"."Não acredito que seja necessário romper os laços com o mundo, mas ajustar-se ao mundo exterior seria um erro grave", afirmou Ali Khamenei."Devemos naturalmente manter resolutamente uma relação com o mundo que seja sábia e judiciosa, mas devemos também saber que o mundo não se limita a América e a alguns países europeus. O mundo é grande e devemos ter relações com diversos países", acrescentou.Este domingo, várias bases iranianas terão sido atacadas na Síria, matando 26 pessoas. Especificamente entre as vítimas estarão vários comandantes iranianos, estacionados na base T-4 de drones iraniana naquele país.O ataque, com mísseis, desencadeou uma explosão suficientemente potente para registar nos sismógrafos como um abalo 2.6.O Irão negou estas alegações."Todos estes relatórios sobre ataques a uma base militar iraniana na Síria e o martírio de vários conselheiros militares iranianos na Síria, não têm fundamento", afirmou uma fonte sob anonimato à agência de notícias iraniana semi-oficial, Tasnim.Apesar das suspeitas recaírem sobre Israel, nenhum responsável governamental israelita comentou estes alegados ataques.Também domingo, oinformou que Israel colocou as suas forças em alerta, sobretudo na frente norte com a Síria e o Líbano, por recear uma possível retaliação iraniana aos ataques com mísseis, apesar da autoria destes não ter sido oficialmente atribuída nem assumida.Já o jornal israelita Yedioth Ahronoth disse que o exército de Israel encomendou um grande número de unidades de monitorização a serem colocadas nos Montes Golan, para manter vigilância através de câmaras e de sistemas de radar.Estas unidades ajudarão também a manter contacto com os soldados no solo, de forma a responder a qualquer ataque iraniano, afirmou o jornal.