Irão vai retomar atividade em reator nuclear de água pesada

RTP28 Jul, 2019, 10:30 / atualizado em 28 Jul, 2019, 10:32 | Mundo

A água pesada pode ser utilizada em reatores para produzir plutónio, um combustível usado em bombas nucleares.



Em maio, o Irão decidiu retirar-se parcialmente do acordo nuclear assinado em 2015 e ameaçou retomar o enriquecimento de urânio e o armazenamento de água pesada.



Num discurso então transmitido pela televisão iraniana, Hassan Rouhani fez um ultimato. Os restantes signatários do acordo nuclear de 2015 – Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia – tinham 60 dias para cumprir com a promessa de proteger os setores petrolífero e bancário do Irão.



No início de julho, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros reconheceu que o país começou a violar alguns dos termos do acordo nuclear, nomeadamente ao ultrapassar a quantidade de hexafluoreto de urânio (UF6) autorizada.



Dias depois, o Presidente Hassan Rouhani declarou que Teerão iria aumentar os níveis enriquecimento de urânio e reiniciar a atividade no reator de água pesada caso as restantes nações signatárias continuassem sem proteger o comércio iraniano, afetado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos.



Sob o acordo, o país do Médio Oriente estava autorizado a armazenar apenas quantidades limitadas de urânio enriquecido e de água pesada e a exportar os excessos.



Este domingo, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China vão estar numa reunião extraordinária com representantes iranianos em Viena, Áustria, para discutir a forma de salvar o acordo.