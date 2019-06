Iraque convida oficialmente Papa Francisco a visitar o país

Lusa20 Jun, 2019, 17:40 | Mundo

"Tenho a honra de convidar oficialmente a Sua Santidade a visitar o Iraque, berço da civilização e local de nascimento de Abraão", escreveu o Presidente iraquiano, Barham Saleh, numa missiva endereçada ao Papa, a que a agência noticiosa francesa France Presse (AFP) teve acesso.

"A visita (...) será uma oportunidade para lembrar e esclarecer ao Iraque e ao mundo que esta terra deu à humanidade as suas primeiras leis, a rega agrícola e um legado de cooperação entre os povos do mundo de tradições confessionais diversas", indica o texto redigido em inglês.

O Iraque tem sido cenário de uma sucessão de conflitos durante os últimos 40 anos, tendo enfrentado vários anos de embargo internacional, uma invasão norte-americana e, mais recentemente, três anos de ocupação por parte do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O país declarou vitória sobre os `jihadistas` há menos de um ano e meio.

O clima de violência vivido no país fez aumentar o êxodo de milhares de pessoas, especialmente entre as minorias.

O número de cristãos no Iraque passou de 1,5 milhões, antes da queda do regime de Saddam Hussein em 2003, para cerca de 500 mil na atualidade.

O Papa Francisco menciona regularmente o Iraque, desejando que o país "não volte a cair em tensões", tendo já expressado por diversas vezes a sua intenção de visitar o território iraquiano.

"Uma ideia insistente acompanha-me, pensando no Iraque, onde tenho o desejo de ir no próximo ano, para que possa seguir em frente, através da participação pacífica e partilhada na construção do bem comum de todos as componentes religiosas da sociedade, e não caia novamente em tensões que vêm dos conflitos intermináveis de potências regionais", disse o pontífice este mês no Vaticano durante um encontro com representantes das comunidades católicas orientais.

O pontífice decidiu designar há cerca de um ano um novo cardeal para o Iraque, o patriarca da Igreja Caldeia no Iraque (líder da maior comunidade católica daquele país), Louis Raphaël Sako.

A nomeação foi descrita então como "um pensamento do Papa para os cristãos do Iraque".