Israel afirma ter matado comandante do Hezbollah em ataque no sul do Líbano

Segundo Israel, o dirigente foi identificado como Ismail Yusaf Baz, era comandante do setor costeiro do Hezbollah e um "veterano em várias postos da ala militar" do grupo.

"No âmbito do seu cargo, Ismail esteve envolvido na promoção e planeamento de lançamentos de `rockets` e mísseis antitanque para Israel a partir da área costeira do Líbano", indicou hoje um comunicado militar, sem fornecer provas.

O Hezbollah anunciou hoje, num breve comunicado, a morte de um membro com o mesmo nome, mas limitou-se a identificá-lo como "um combatente" e não confirmou tratar-se de um alto responsável.

No ataque à sua viatura, outras duas pessoas ficaram feridas, precisou a Agência Nacional de Notícias libanesa (ANN).

O Hezbollah e Israel prosseguem o fogo cruzado que iniciaram há mais de seis meses, na sequência da eclosão da guerra israelita contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza e num contexto de aumento das tensões no Médio Oriente, após o ataque de sábado à noite do Irão a Israel, com mais de 300 `drones` (aeronaves não-tripuladas) e mísseis disparados, que não causou mortos.

As trocas de fogo de artilharia diárias entre Israel e o Hezbollah desde o início da guerra em Gaza fizeram 364 mortos do lado libanês -- na maioria, combatentes do Hezbollah, mas também cerca de 70 civis -, ao passo que no norte de Israel, dez soldados e oito civis foram mortos, segundo o Exército.

Dezenas de milhares de habitantes viram-se obrigados a abandonar as suas casas, de ambos os lados da fronteira.