Israel anuncia medidas para aliviar crise humanitária em Gaza antes do fim do prazo dado pelos EUA

aumento do número de camiões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, devastada pela guerra, revelou um funcionário israelita ao jornal a maioria das exigências dos EUA foi satisfeita mas que deverão ficar àquem das expetativas de Washington.

Assim como a abertura de novos pontos de passagem para a ajuda humanitária para Gaza e o envio de de centenas de pacotes de alimentos e água entregues nas zonas de Jabalia e Beit Hanoun, no norte de Gaza, numa operação coordeanada pelo organismo governamental israelita que supervisiona a ajuda humanitária (COGAT), em cooperação com organizações internacionais de ajuda.







No mês passado os EUA instaram Israel a aumentar a ajuda humanitária no norte de Gaza através de um envio de uma carta, sob pena de um embargo parcial de armas de Washington, devido ao não cumprimento da lei americana que proíbe a transferência de armas para países que bloqueiam o acesso à ajuda humanitária.





está a obrigatoriedade de Israel permitir a entrada de 350 camiões por dia, aumentando assim a média de 100 camiões por dia, registada nos últimos meses. No entanto, o site informativo Israel não será capaz de cumprir a exigência de 350 camiões estabelecida pelos EUA, citanto um funcionário israelita.

De acordo com oito organizações internacionais de ajuda humanitária Israel não cumpriu a maioria das exigências dos EUA para melhorar a crise humanitária em Gaza até ao limite de terça-feira. Segundo o relatório, divulgado esta terça-feira, Israel não cumpriu 15 e cumpriu apenas parcialmente quatro das 19 medidas apresentadas pelos EUA.



“Israel não só não cumpriu os critérios dos EUA que indicariam apoio à resposta humanitária, mas simultaneamente tomou medidas que pioraram dramaticamente a situação no terreno, particularmente no Norte de Gaza”, afirmou um grupo de oito organizações de ajuda, incluindo a Oxfam, a Save the Children e o Conselho Norueguês para os Refugiados, num relatório de 19 páginas.



A chegar ao fim do prazo dado pelos EUA Israel dá sinais de avançar com algumas exigências para não vir a sofrer uma redução do apoio militar numa altura em que trava uma guerra contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. Já Washington ainda não comentou se as condições apresentadas a Telavive foram cumpridas.







Esta madrugada, as forças israelitas (IDF) prosseguiram com bombardeamentos no sul de Beirute depois de terem emitido três avisos separados aos residentes para fugirem e ataques em Gaza que mataram 17 pessoas, incluindo 11 pessoas deslocadas na chamada "zona segura" de al-Mawasi.







