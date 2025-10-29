Israel anuncia restabelecimento do cessar-fogo após "série de ataques" a Gaza

"De acordo com a diretiva do Governo, após uma série de ataques que atingiram dezenas de alvos terroristas e neutralizaram terroristas em resposta às violações do Hamas, o Exército retomou a aplicação do cessar-fogo", referiu o comunicado dos militares israelitas.





As autoridades israelitas afirmaram que as suas forças atacaram "30 terroristas que ocupavam posições de comando em organizações terroristas" que operam dentro do território palestiniano.



A nota referiu ainda que as forças israelitas continuariam a respeitar o acordo de cessar-fogo, mas responderiam com firmeza a qualquer violação do pacto.



Pelo menos 91 palestinianos, incluindo 24 crianças e sete mulheres, morreram entre a tarde de terça-feira e esta quarta-feira devido aos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, disseram fontes médicas e da Defesa Civil do enclave à agência de notícias EFE. Esta onda de ataques israelitas, que atingiu de norte a sul a Faixa de Gaza, começou na tarde de terça-feira, por ordem do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, depois de ter acusado o Hamas de violar o cessar-fogo, em vigor há mais de duas semanas.

O ministro israelita da Defesa acusou o Hamas de um ataque no sul de Gaza que matou um soldado israelita na terça-feira e de violar os termos relativos à devolução dos corpos dos reféns mortos. O Hamas alegou não ter "qualquer ligação" com o ataque e insistiu no seu compromisso com o acordo de cessar-fogo.





O Hamas rejeitou o que chamou de "alegações infundadas" e acusou Israel de "tentar fabricar falsos pretextos em preparação para novas medidas agressivas".



Ataques israelitas a várias áreas da Faixa de Gaza

O presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu, no entanto, que "nada" poria em risco o acordo de cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro, que intermediou entre Israel e o Hamas.

Violação flagrante do cessar-fogo

"Nada vai pôr em risco" o cessar-fogo, diz Trump

"Pelo que percebi, eliminaram, mataram um soldado israelita. Depois os israelitas ripostaram e devem ripostar", afirmou aos jornalistas Donald Trump a bordo do Air Force One.



Onze dos reféns mortos que ainda estão em Gaza são israelitas, um é tanzaniano e um é tailandês.



