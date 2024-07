Israel aprova construção de 5.300 casas na Cisjordânia ocupada

Segundo o grupo Peace Now, o Conselho Superior de Planeamento do governo israelita aprovou ou avançou com planos para edificação de 5.295 casas em dezenas de colonatos.

A notícia da decisão -- que tem como consequência consolidar o controlo israelita sobre território da Cisjordânia e impedir o estabelecimento de um futuro Estado palestiniano - acontece quando fontes israelitas assumiram que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu enviar negociadores para retomar as negociações de cessar-fogo em Gaza.

A notícia pode, assim, colocar em risco a eficácia dos esforços diplomáticos destinados a pôr fim à guerra de nove meses em Gaza, depois de o grupo islamita Hamas ter anunciado, na quarta-feira, que aceitara reapreciar uma proposta apoiada pelos EUA para um cessar-fogo faseado.