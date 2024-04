Israel ataca "complexo militar" do Hezbollah no sul do Líbano

Num comunicado, o Exército indicou que os caças atacaram "numerosas estruturas militares" no interior dessa infraestrutura do Hezbollah, de onde "se tinham realizado lançamentos para o norte de Israel esta manhã".

As forças israelitas efetuaram também outros ataques aéreos contra "estruturas militares" nas zonas de Jibbain, Khiam, Ayta ash Shab e Tayr Harfa, também no sul do Líbano, acrescenta-se na nota.

Além disso, a artilharia israelita fez vários disparos para "eliminar" elementos que no comunicado foram classificados como "uma ameaça" na zona de Shebaa, sem fornecer mais pormenores.

Desde outubro passado, o Hezbollah e o Estado israelita estão envolvidos num intenso fogo cruzado, no âmbito da guerra de Israel na Faixa de Gaza, em que também participam, em menor medida, outros grupos libaneses com menos capacidade militar.

França e os Estados Unidos têm tentado servir de intermediários para evitar uma guerra em grande escala na região do Médio Oriente.

O Hezbollah garantiu, no entanto, em várias ocasiões que só porá fim os seus ataques se houver um cessar-fogo em Gaza.

Em quase sete meses de violência transfronteiriça, pelo menos 385 pessoas, incluindo 254 combatentes do Hezbollah e 73 civis, foram mortas no Líbano, de acordo com uma contagem divulgada pela agência de notícias francesa AFP.

Do lado israelita, 20 pessoas foram mortas, segundo o Exército.