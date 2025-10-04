Israel continua a bombardear Gaza após anúncio do Hamas e apelo de Donald Trump

Bassal, cuja agência opera sob a autoridade do movimento islâmico Hamas, acrescentou que 20 casas foram destruídas. "A situação é muito grave na Cidade de Gaza (norte)".

c/ Agências

De acordo com várias fontes médicas,em território palestiniano durante a madrugada.A mesma informação foi avançada pela, apesar do apelo do presidente norte-americano Donald Trump para que Israel cessasse "imediatamente" os bombardeamentos.O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, revelou que ", com d”.", acrescentou Bassal, sublinhando que as equipas de resgate não conseguiram chegar a todas as vítimas devido "à presença de tanques e aos bombardeamentos incessantes".O Hospital Al-Maamadani, na Cidade de Gaza, informou em comunicado na manhã deste sábado que recebeu os corpos de quatro pessoas mortas num ataque a uma casa no bairro de al-Touffah, além de "vários feridos".O Hospital Nasser, em Khan Younis, no sul de Gaza, informou ter recebido os corpos de duas crianças e oito feridos após um ataque com uma uma tenda num campo de deslocados.e alertou os residentes para que não regressem à zona, apesar do apelo do presidente norte-americano., e é extremamente perigoso regressar para lá. Para segurança, evitem regressar para norte ou aproximar-se de áreas onde as tropas estão ativas, incluindo o sul da Faixa de Gaza", afirmou o Coronel Avichay Adraee, porta-voz do exército em árabe, ao X.O exército israelita, que controla cerca de 75 por cento da Faixa de Gaza, quer tomar a Cidade de Gaza, que apresenta como o principal bastião do Hamas no território palestiniano cercado. Lançou uma grande ofensiva no local a 16 de setembro, obrigando centenas de milhares de pessoas a fugir.Israel iniciou a sua ofensiva em Gaza após o ataque liderado pelo Hamas, a 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 levadas como reféns de volta para Gaza, segundo dados israelitas. Israel afirma que ainda há 48 reféns, 20 dos quais estão vivos.A campanha militar israelita matou mais de 66 mil pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo as autoridades de saúde de Gaza. O seu ataque destruiu grande parte do enclave, enquanto as restrições à ajuda humanitária desencadearam uma onda de fome em partes de Gaza, com condições terríveis em todo a Faixa de Gaza.