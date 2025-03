Israel continua a bombardear Gaza e avisa que "é apenas o início"

O apelo surge um dia depois dos intensos bombardeamentos que fizeram mais de 400 mortos na Faixa de Gaza – um dos dias mais mortíferos desde o início da guerra.

Hamas "não fechou a porta às negociações"

Das 251 pessoas raptadas durante o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, 58 permanecem em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelita.

, depois de Israel ter anunciado que estava a retomar as operações de combate no território palestiniano, quebrando o cessar-fogo que estava em vigor desde 19 de janeiro.A agência de notícias palestiniana Wafa, citando fontes locais, relata que os ataques israelitas aconteceram com recurso a drones e aviões de guerra, que tinham como alvo tendas onde mulheres e crianças dormiam.Esta ordem de evacuação aplica-se às regiões de Beit Hanoun, Khirbet Khuza'a, Abasan al-Kabira e Abasan al-Jadida, onde o exército "iniciou as suas operações contra grupos terroristas", disse o porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, na rede social X, apelando aos residentes que "se mudem para abrigos no oeste da Cidade de Gaza e na cidade de Khan Younis".O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou o violento ataque com a recusa do Hamas em libertar os restantes reféns e também por ter rejeitado as propostas dos Estados Unidos para prolongar a primeira fase do cessar-fogo, em vez de passar à segunda fase do acordo, como originalmente acordado.O Hamas, por sua vez, diz que “não fechou a porta às negociações”, mas exige que Israel “cesse imediatamente” as hostilidades.O Hamas insiste ainda que “não há necessidade de novos acordos”, lembrando que “já existe um acordo assinado por todas as partes”.Na segunda fase do acordo, o Hamas libertaria os restantes reféns e Israel retiraria as tropas de Gaza.O Hamas, no entanto, não aceitou a proposta e insiste que seja cumprido o acordo inicial.As duas delegações estão a tentar, através de mediadores americanos, cataris e egípcios, ultrapassar divergências em relação à segunda fase. O Egito, um dos mediadores, disse que os novos ataques eram uma violação "flagrante" do cessar-fogo.