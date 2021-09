Israel. Detidos os últimos palestinianos evadidos de prisão de alta segurança

Há duas semanas, seis palestinianos com ligações à Jihad Islâmica fugiram de uma prisão israelita, através de um túnel.



Horas depois, quatro foram capturados e agora as autoridades divulgaram imagens da captura dos outros dois.



A operação decorreu no norte da Cisjordânia.