Israel e EUA retomam conversações sobre situação em Gaza

”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.A nova data ainda não foi marcada. Segundo a Associated Press,

As conversações foram canceladas depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter reagido com raiva à decisão dos EUA de se absterem na votação do Conselho de Segurança da ONU sobre o cessar-fogo, permitindo a sua aprovação.

Fonte israelita adiantou que a Casa Branca entrou em contacto com o objetivo de marcar uma nova reunião, ao passo que o gabinete de Netanyahu frisou que o primeiro-ministro “não autorizou a partida da delegação para Washington”.Netanyahu destacou quarta-feira, durante um encontro com o senador norte-americano Rick Scott, em visita a Israel, que a sua decisão de cancelar a viagem tinha como objetivo transmitir uma mensagem ao Hamas de que a pressão internacional contra Israel não o levará a encerrar a guerra sem concessões do grupo militante.No entanto, os Estados Unidos opõem-se a um ataque terrestre em Rafah e insistem no risco de vítimas civis e no aumento do isolamento de Israel, defendendo "alternativas" que visem os últimos redutos do Hamas palestiniano.", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller., numa altura em que o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken se encontrava em Telavive. O primeiro-ministro israelita acusou Washington de recuar para “uma posição de principio” ao permitirem que a resolução para o cessar-fogo fosse aprovada sem a condicionar à libertação dos reféns detidos pelo Hamas.

O Times of Israel, que cita um relatório egípcio do jornal diário em língua árabe Al-Akhbar, revela que Israel está a preparar uma operação terrestre em Rafah em meados de abril ou início de maio, que terá a duração de quatro a oito semanas, e que será acompanhada por uma retirada da população civil que permanece na cidade.

Desde o início da guerra precipitada pelo ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita, a 7 de outubro, que os Estados Unidos têm dado um apoio inabalável a Israel e continuam a fornecer-lhe grandes quantidades de armas.Mas, perante a amplitude das vítimas civis e a dramática situação humanitária, aumentaram a pressão sobre Israel, apelando nomeadamente para que este país permita a entrega de mais ajuda.Os Estados Unidos também levantaram a voz, impondo recentemente sanções a vários colonos acusados de violência na Cisjordânia, um território palestiniano ocupado por Israel.Desde o início da guerra que a questão está na ordem do dia, com a oposição a colocar a administração democrata de Joe Biden contra a coligação formada por Netanyahu, descrita pelo presidente americano como "o governo mais à direita" da história de Israel.Os Estados Unidos e Israel também divergem fundamentalmente quanto à situação pós-conflito e à forma de abrir caminho à criação de um Estado palestiniano, ao qual Netanyahu se opõe veementemente.