Israel em alerta após "nova vaga de mísseis" do Irão. Senado falha tentativa para limitar poderes de Trump

Israel em alerta após "nova vaga de mísseis" do Irão
A televisão estatal iraniana, por sua vez, noticiou uma "nova vaga de mísseis" em direção a Israel.
Reino Unido desaconselha viagens para todas as zonas do Líbano
"O FCDO desaconselha agora todas as viagens, ou todas as viagens não essenciais, para todas as áreas do Líbano", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, revendo a sua recomendação anterior contra as viagens para algumas áreas do país.
Israel aconselhou os habitantes a abandonarem uma faixa do sul do Líbano esta quarta-feira, enquanto intensifica o seu ataque contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão.
Portugueses retidos no Qatar queixam-se de falta de soluções viáveis para repatriamento
Um grupo de portugueses retido no Qatar devido ao conflito no Médio Oriente manifestou hoje à Lusa descontentamento com a falta de "soluções viáveis" para sair da região pelo Governo português.
Em resposta à Lusa, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu que há solução e que esta está "justamente a ser tratada e que não será divulgada publicamente para garantir a segurança dos cidadãos nacionais".
A Lusa procurou obter mais esclarecimentos sobre a situação dos portugueses retidos no Médio Oriente, incluindo no Qatar, mas não foi possível obter resposta.
Três portugueses que chegaram ao Qatar dia 27 de fevereiro, mas que acabaram retidos devido ao início do ataque israelo-americano ao Irão, que resultou na resposta de Teerão contra vários países do Médio Oriente, incluindo o Qatar, manifestaram insatisfação com a proposta apresentada hoje pela Embaixada de Portugal em Doha.
De acordo com a comunicação aos cidadãos portugueses retidos, a que a agência Lusa teve acesso, é proposto transporte terrestre para Riade, disponibilizado "especialmente aos portugueses retidos no Qatar, ou seja, que se encontravam aqui em turismo ou em trânsito no momento do encerramento do espaço aéreo".
A embaixada portuguesa salientava na mesma comunicação que o transporte "leva apenas até Riade" e que os cidadãos devem efetuar uma reserva num voo comercial "marcada com possibilidade de alteração de data", antes da viagem de autocarro.
"Tendo em conta as instruções das autoridades do Qatar para que se mantenham abrigados em casa e evitem sair à rua, a Embaixada pode organizar e assegurar o transporte terrestre até Riade, mas não pode garantir a segurança durante o percurso ou em qualquer ponto da viagem. A decisão de participar neste transporte é, portanto, de caráter estritamente pessoal e da exclusiva responsabilidade de cada cidadão, devendo ser ponderados os riscos associados à circulação na região neste momento, incluindo as eventuais alterações relacionadas com o espaço aéreo da Arábia Saudita. A participação implica a assinatura prévia de um termo de responsabilidade individual", pode ler-se ainda.
José Camilo, um dos três portugueses retidos no Qatar que falaram hoje à agência Lusa, frisou que desde o início do conflito e o encerramento do espaço aéreo que estão num hotel por sua conta e que têm estado em contacto com a diplomacia portuguesa para encontrar uma solução.
Na quarta-feira à noite, a embaixada enviou para um grupo na rede social WhatsApp com 56 pessoas esta proposta, que José Camilo considera "completamente impraticável".
"Há responsabilidade efetiva do Governo português, agora e futura, porque nos induziu a ficar nesta passividade. Se nós estamos mal, temos familiares muito mais preocupados graças à postura que o Governo português está a ter", apontou, questionando como o Ministério dos Negócios Estrangeiros "não tem capacidade para tratar de 56 repatriamentos".
Estes portugueses, que estavam numa viagem de turismo e pararam no Qatar antes de regressarem a Lisboa, consideram a proposta da embaixada descabida por arranjar apenas transporte terrestre para Riade numa fase em que não há garantia de saída da Arábia Saudita.
"Nesta fase existe a probabilidade de as coisas de agravarem mais. O Qatar ainda tem meios de defesa, mas percebe-se que esses meios não são infinitos", realçou José Camilo.
Este português contou ainda que respondeu à proposta manifestando as suas preocupações, e adiantou que mais portugueses pediram explicações adicionais no mesmo grupo do WhatsApp, mas referiu que até às 23:00 (hora portuguesa) estavam "há quatro horas sem resposta".
O grupo de portugueses que falou à Lusa pediram ainda uma "solução com um risco menor" para regressar a Portugal.
Israel realiza ataques não anunciados em Beirute
O exército israelita reivindicou os ataques, que ocorreram sem qualquer ordem de evacuação, afirmando apenas que começou a atacar a “infraestrutura do Hezbollah”.
Três mortos em ataques aéreos israelitas perto do aeroporto de Beirute
Segundo o Ministério da Saúde libanês, ceis pessoas ficaram feridas.
O exército israelita disse, em mensagens no Telegram, que tinha atacado dois "terroristas" nas imediações da capital libanesa.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o primeiro carro a arder depois de ter sido atingido, antes de um segundo carro ser atingido logo de seguida, do outro lado da autoestrada.
O exército israelita emitiu novas ordens de evacuação, visando um subúrbio de Beirute, antes de atacar alvos que alega estarem ligados ao Hezbollah.
Israel, que está a alargar o âmbito dos seus ataques no Líbano, ordenou a evacuação de todos os residentes de uma zona a sul do país. Antes dos ataques perto do aeroporto, as autoridades libanesas tinham reportado 72 mortos e 83 mil deslocados desde segunda-feira.
Arábia Saudita afirma ter intercetado três mísseis de cruzeiro
"Três mísseis de cruzeiro foram intercetados e destruídos nos arredores da cidade de Al-Kharj", declarou o Ministério da Defesa.
"Alienou os EUA e os países árabes". Durão Barroso critica posição espanhola
Na Grande Entrevista desta quarta-feira, Durão Barroso avaliou a decisão do Governo espanhol de não permitir o uso das suas bases militares pelos EUA como um "erro grave" que afastou Madrid de Washington e irritou o mundo árabe.
“Nós, europeus, não podemos ser os únicos vegetarianos num mundo de carnívoros”, disse.
“Podemos ou não gostar da administração Trump, mas temos de pensar fora da ideologia. Eles são o nosso maior aliado”, lembrou.
Durão Barroso criticou a decisão de Espanha de não permitir o uso das suas bases militares pelos EUA para atacar o Irão, afirmando que Madrid “não ganhou nada com esta posição”. “Alienou os EUA e os países árabes e está numa posição praticamente isolada na Europa”, afirmou.
“Nós somos obviamente pelo Direito Internacional, mas não somos nós que decidimos se há ou não uma guerra dos EUA contra o Irão”, disse, afirmando que “naquilo que está no nosso controlo, devemos defender o direito internacional. Mas naquilo que está fora do nosso controlo devemos tomar a posição que melhor serve os nossos interesses”.
Já em relação a Portugal, o antigo presidente da Comissão Europeia considera que a utilização da Base das Lajes mostra que o país continua a ser visto como um “aliado credível”.
Lembrando que foi o próprio que negociou, em 1995, o atual acordo de utilização da Base das Lajes pelos EUA, Durão Barroso esclareceu que o documento diz que, “em alguns casos de guerra, os EUA têm que informar ou pedir autorização ao governo português”.
O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros disse não ter ficado surpreendido com esta nova ofensiva ao Irão, afirmando que “há muito que Israel procurava convencer os EUA a juntarem-se a eles numa ação contra Irão”.
“Desde que houve o ataque do Hamas contra Israel, Israel viu uma oportunidade de realizar o seu objetivo estratégico: a neutralização completa do Irão, porque o Irão tem como objetivo destruir o Estado de Israel”, explicou.
Durão Barroso não tem dúvidas de que o objetivo é a “neutralização completa do poderio militar do Irão”, afirmando que para Israel “esta é uma questão existencial”.
“Os EUA têm uma oportunidade para destruir este regime. Não necessariamente para o substituir por um regime democrático, mas para aniquilar as capacidades destrutivas do Irão”, disse, afirmando que a morte do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, “foi muito significativa”.
Governo de Netanyahu preparava um ataque ao Irão em meados de 2026
O governo de Benjamin Netanyahu tinha previsto atacar o Irão em meados de 2026, mas a alteração da situação neste país e do contexto regional criaram a "necessidade" de antecipar o calendário previsto, disse hoje o ministro da Defesa, Israel Katz.
"Estava prevista uma operação para meados do ano com os mesmos objetivos", disse Katz, em declarações aos dirigentes dos serviços de informações militares, citado pelo seu gabinete.
"Mas, devido aos desenvolvimentos e às circunstâncias, principalmente os acontecimentos ocorridos no Irão, a posição do presidente norte-americano e a possibilidade de montar uma operação conjunta, foi necessário antecipar tudo para fevereiro", acrescentou.
Durante o movimento de contestação reprimido violentamente pelas autoridades iranianas, em janeiro, Donald Trump garantiu aos manifestantes o seu apoio.
Netanyahu fez declarações semelhantes e apelou aos iranianos para se revoltarem.
Para Trump, entre os objetivos que tem avançado está o da queda do regime de Teerão, ao passo que para Netanyahu os objetivos declarados são os de impedir que o Irão tenha uma arma atómica - o que este tem negado que queira - e destruir a sua capacidade balística.
No primeiro dia do ataque conjunto ao Irão, em 28 de fevereiro, o líder iraniano, aiatola Ali Khamenei, foi morto.
Teerão nega ter enviado mensagens a Washington e prepara-se para "longa guerra"
"Não foi enviada qualquer mensagem do Irão para os EUA, nem haverá resposta a mensagens americanas. As forças armadas iranianas prepararam-se para uma longa guerra", disse o responsável, que não foi identificado, segundo a Tasnim.
Na quarta-feira, a Axios noticiou que os iranianos tinham enviado mensagens aos Estados Unidos nos últimos dias, mas que os EUA não responderam, citando um responsável norte-americano e uma segunda fonte.
Primeiros portugueses regressam a Lisboa
122 portugueses regressaram a Portugal oriundos do Dubai.
Maioria do Senado dos EUA apoia campanha militar contra o Irão
Lula e Sánchez defendem negociações para a paz dentro do direito internacional
O Presidente brasileiro, Lula da Silva, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defenderam hoje que a guerra no Médio Oriente deve terminar o mais rápido possível e com negociações amparadas pelo direito internacional.
Os dois líderes conversaram hoje por telefone e, segundo a presidência brasileira, "ambos compartilharam o desejo de que a guerra possa chegar a um fim com a maior brevidade possível e que as negociações de paz possam ter início sob o amparo do direito internacional".
Pedro Sánchez divulgou nas suas redes sociais uma citação muito semelhante.
Segundo o Palácio do Planalto, Lula da Silva e Pedro Sánchez "reiteraram o seu compromisso com o multilateralismo como caminho para construção da paz e do desenvolvimento sustentável de que o mundo tanto precisa".
Para além disso, Lula da Silva confirmou ter aceitado o convite para uma visita bilateral à Espanha no dia 17 de abril, garantindo ainda participação na quarta reunião de alto nível da iniciativa "Em Defesa da Democracia", no dia 18 de abril, em Barcelona.
Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.
O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.
O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.
Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.
Forças de segurança iraquianas apreendem plataforma de lançamento de mísseis
Regresso à calma no mercado energético impulsiona bolsas
"Embora cada novo evento tenda a gerar incerteza e ansiedade, a história mostra consistentemente que os mercados são muito mais resilientes do que a maioria dos investidores acredita", afirma George Smith, da LPL Financial.
O analista aponta para "reações imediatas do mercado que são por vezes brutais, mas geralmente de curta duração".
Após duas sessões de fortes ganhos, os preços do petróleo fecharam a quarta-feira praticamente inalterados: o Brent, referência global, manteve-se estável nos 81,40 dólares por barril, enquanto o seu equivalente nos EUA, o WTI, subiu 0,13% para 74,66 dólares por barril.
O contrato de futuros holandês TTF, considerado a referência para o gás natural na Europa, caiu 10,17% na quarta-feira, para 48,77 euros por megawatt-hora. Nas duas sessões de negociação anteriores, o contrato tinha subido mais de 69%.
"A inversão da tendência é extremamente rápida neste mercado porque há poucos participantes e pouca liquidez, o que o torna extremamente volátil", observa Christopher Dembik, estratega de investimento da Pictet AM.
O tráfego no Estreito de Ormuz – por onde passa aproximadamente um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) do mundo – caiu 90%, segundo dados da Kpler, privando o mercado de volumes significativos provenientes do Golfo.
Mas o presidente dos EUA afirmou na terça-feira que a Marinha norte-americana poderia escoltar os petroleiros "se necessário" por esta via navegável estratégica. O seu secretário do Tesouro anunciou na quarta-feira que estavam planeados "novos anúncios".
"Os mercados, com razão, esperam mais do que simples declarações antes de reduzirem o prémio de risco embutido nos preços da energia", afirma Fawad Razaqzada, analista da Forex.com.
Irão atacará instalação nuclear israelita se houver tentativa de mudança de regime
Cerimónias fúnebres de Ali Khamenei adiadas por tempo indeterminado
Zelensky falou com dirigentes do Bahrain e do Kuwait sobre Irão
Ameaças à região. Rubio fala com homólogo saudita
Míssil disparado do Irão contra Turquia intercetado pela NATO
Um responsável turco sugeriu posteriormente, sob anonimato, que o míssil tinha como alvo o Chipre.
"Um míssil balístico disparado do Irão, que se dirigia para o espaço aéreo turco após sobrevoar o espaço aéreo iraquiano e sírio, foi intercetado e neutralizado a tempo por elementos de defesa aérea e antimíssil da NATO implantados no Mediterrâneo Oriental. (...) O incidente não causou vítimas nem feridos", afirmou o Ministério da Defesa turco num comunicado de imprensa publicado no portal X.
Impacto da guerra no Irão: "Vai chegar rapidamente ao setor alimentar"
O antigo ministro da Economia, Pedro Reis, alerta para os impactos na economia da intervenção no Irão por parte dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel.
Fotografia: Jorge Carmona
O antigo responsável pela pasta da economia, no Governo da AD, adianta que “se a convulsão for mais longa, poderá até atingir o turismo português. Temos um ambiente mais recessivo".
Na opinião do Major-General Raul Cunha, especialista em Estratégia e Defesa, "os iranianos têm um arsenal de mísseis substancial. E com o stock de mísseis intercetores por parte de Israel e dos Estados Unidos a esgotarem-se. Não sei quem vai desistir primeiro”. “Podemos estar perante um conflito que se pode arrastar meses, mais pela parte do Irão", conclui.
Também João Henriques afirma que "não acredito que este conflito pare tão rapidamente”. O presidente-executivo do Observatório do Mundo Islâmico e membro do OSCOT acrescenta que "Portugal não está em perigo de qualquer agressão porque tem mantido alguma equidistância".
Para Jorge Torres Pereira "há aqui um dilema”. O embaixador e antigo representante de Portugal junto da Autoridade Palestiniana destaca que “Israel pretende ir até ao fim, que é o colapso do regime. Os EUA quando tiverem obliterado as capacidades militares do Irão, perturbando a cadeia de comando, os EUA pensarão que não haverá mais a fazer e tentarão obter uma reação iraniana no sentido negocial".
"Os países do Golfo não querem entrar no conflito porque têm Israel a fazer o trabalho que eles querem que seja feito. Todos os países da região querem que o programa de mísseis desapareça", diz Márcia Rodrigues. A jornalista da RTP reforça: “querem que EUA e Israel bombardeiem todo o programa".
As intenções de Donald Trump com a intervenção no Irão deixam dúvidas aos vários especialistas. Para Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law e especialista em Direito Internacional “este é um conflito muito absurdo Está a correr mal, por isso vemos os americanos como baratas tontas a reformularem objetivos”. E acrescenta: “isto não faz nenhum sentido estratégico para os EUA e, portanto, vai ser muito difícil para ele (Trump) ter uma vitória rápida, a não ser que os iranianos lha deem".
Na opinião de Joana Ricarte “os EUA não têm interesse na queda ou na manutenção do regime iraniano, mas sim na sua capitulação”. A investigadora no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, entende que “Trump deixa muito claro que o que interessa é que haja uma subjugação aos interesses dos EUA: económicos, políticos, geoestratégicos e militares".
Apesar dos desejos do Presidente norte-americano, Felipe Pathé Duarte, que integra missão da Comissão Europeia para a prevenção da radicalização e dos extremismos violentos, “a possibilidade de haver uma alteração ao regime é muito difícil. E para que venha a acontecer o colapso do regime é preciso uma degradação significativa da capacidade coerciva do Estado e são necessárias divisões visíveis entre elite, forças de segurança e forças armadas”. “Mas isso é pouco provável que venha a acontecer", defende.
Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, chama a atenção para as reações internas à decisão de Trump. “Existe uma grande oposição na sociedade americana a esta intervenção. A própria base do partido de Trump começa a resistir. Existem muitas críticas de gente que sempre o apoiou”. E entende que o Presidente dos EUA “tentará acabar com esta guerra em quatro ou cinco semanas. Até porque vão começar a chegar aos Estados Unidos caixões com soldados americanos".
Milhões de iranianos, dentro ou fora do país, esperam que o regime mude. Querem democracia, liberdade e paz. Estão fartos das prisões, tortura e da falta de respeito pelos direitos humanos. A jornalista Cristina Borges foi ouvir Solmaze, republicana, e Ramin, monárquico, para ouvir sonhos e esperanças. O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.
Trump contactou Macron para informar "sobre progresso das operações militares"
"O presidente da República alertou o presidente Trump para a situação no Líbano, à qual a França continua muito atenta", acrescentou a mesma fonte citada pela agência France-Presse (AFP).
Na terça-feira, Emmanuel Macron alertou Israel que a sua operação terrestre no Líbano é "uma escalada perigosa e um erro estratégico", ainda que considere que o grupo xiita Hezbollah, apoiado por Teerão, também cometeu um "erro grave" ao atacar primeiro.
"Nas últimas horas, a guerra espalhou-se para o Líbano, de onde o Hezbollah cometeu o erro grave de atacar Israel e pôr em perigo o povo libanês", comentou, ao mesmo tempo que instou Israel a "respeitar o território libanês e a sua integridade".
A França "apoia as autoridades libanesas nos seus corajosos esforços para retomar o controlo da sua segurança" prosseguiu, aludindo às operações terrestres admitidas na terça-feira pelas forças israelitas no sul do Líbano, em resposta a novos ataques do Hezbollah, e aos esforços do Governo de Beirute em desarmar o grupo xiita.
O chefe de Estado francês divulgou na terça-feira que vai enviar reforços militares para o Médio Oriente, no seguimento da eclosão da guerra na região, incluindo o porta-aviões "Charles de Gaulle", a sua escolta naval e caças Rafale.
Macron anunciou também o envio de caças Rafale, sistemas de defesa aérea e radares aerotransportados para a região.
Além disso, foram também destacados equipamentos de defesa antiaérea adicionais para Chipre e a fragata "Languedoc".
O chefe de Estado alegou que a França abateu drones "em legítima defesa" desde as primeiras horas do conflito, desencadeado no sábado pelos bombardeamentos das forças norte-americanas e israelitas contra o Irão, que de imediato respondeu contra Israel e países na região que albergam bases norte-americanas.
Duas bases francesas sofreram igualmente "ataques limitados, causando danos materiais", segundo Macron.
Na sua declaração, o líder francês indicou a intenção de propor uma coligação para reunir recursos, "incluindo militares", de forma a garantir "rotas marítimas essenciais" para a economia global.
Israel lança nova vaga de ataques aéreos contra Teerão
As forças israelitas e norte-americanas reivindicaram nas últimas horas sucesso na destruição das capacidades militares iranianas, em particular lançadores de mísseis balísticos e `drones`, com que Teerão tem visado os países vizinhos, em retaliação pelos ataques sofridos.
Portugueses chegam a Lisboa oriundos do Dubai
Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.
Hezbollah promete enfrentar "agressão" israelita e não se render
Reino Unido retira parte dos funcionários da embaixada no Bahrein por precaução
Macron pediu a Netanyahu que se "abstivesse de ofensiva terrestre" no Líbano
Há indícios que filho de Khamenei é o favorito para a liderança do Irão
Casa Branca afirma que regime iraniano está a ser "completamente destruído"
Embaixada norte-americana recomenda que cidadãos dos EUA deixem o Iraque
Apagão geral no Iraque
Hezbollah promete enfrentar "agressão" israelita e não se render
EUA afirmam que Espanha "concordou em cooperar". Madrid desmente Casa Branca
Ouviram-se alertas repetidos de mísseis em Israel seguidos de explosões
Israel diz que foi atingido complexo militar de forças de elite em Teerão
O exército israelita anunciou hoje ter bombardeado um complexo militar e de segurança em Teerão, incluindo bases da Guarda Revolucionária, nomeadamente da força de elite Qods e da milícia paramilitar Bassidj.
A aviação israelita realizou "um ataque de grande envergadura contra um vasto complexo militar do regime terrorista iraniano a leste de Teerão", afirmou o exército, em comunicado, acrescentando que esse complexo abrigava postos de comando de "todas as organizações de segurança iranianas".
A Força Qods é o ramo dos Guardas da Revolução (exército ideológico da República Islâmica) responsável pelas operações externas e auxilia a nível operativo e militar grupos apoiados pelo Irão, como o Hamas, na Faixa de Gaza, e o movimento xiita libanês Hezbollah.
Já a milícia Bassidj é uma força paramilitar voluntária criada pelo antigo líder supremo o `ayatollah` Khomeini, e atua como uma unidade de segurança interna, focada na monitorização da moralidade pública e repressão de protestos.
A capital iraniana tem sido bombardeada desde o início dos ataques no sábado, nos quais morreu o último líder supremo Ali Khamenei.
Israel afirmou já que, independentemente de quem for escolhido para líder supremo do Irão, será "alvo de eliminação".
"Todo o líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para continuar e liderar o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e oprimir o povo iraniano, será alvo de eliminação", escreveu o ministro da Defesa israelita, Israel Katz.
Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.
O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.
O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.
Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.
Hezbollah diz estar em combates "diretos" com soldados israelitas no sul do Líbano
Este é o primeiro confronto direto relatado desde o início da guerra, na segunda-feira, entre o Hezbollah, pró-Irão, e Israel, após o ataque israelo-americano ao Irão, no sábado.
"Depois de perseguirem" uma unidade do exército israelita que "tentava avançar" para a cidade, os combatentes do Hezbollah "detonaram um engenho explosivo e entraram em confrontos diretos" com soldados israelitas, segundo um comunicado do movimento, que reivindica a responsabilidade esta quarta-feira por 14 ataques contra posições israelitas.
Cidades israelitas sob ataque do Irão e do Hezbollah
Em Jerusalém, as sirenes soaram quatro vezes em menos de três horas durante a tarde. A polícia anunciou o envio de agentes para cinco locais diferentes depois de ter sido alertada para a queda de destroços resultante da interceção de projéteis, causando alguns danos materiais.
As sirenes de alerta soaram também em Telavive, a principal cidade do centro de Israel, bem como em Haifa e em várias zonas do norte do país.
Irão ameaça atacar embaixadas israelitas "em todo o mundo" caso Israel ataque embaixada no Líbano
"Se Israel cometer tal crime, obriga-nos a tornar todas as embaixadas israelitas do mundo alvos legítimos", declarou Abolfazl Shekarchi, porta-voz das Forças Armadas do país, em transmissão ao vivo pela televisão iraniana.
As Forças Armadas de Israel haviam alertado "os representantes do regime terrorista iraniano que ainda estavam no Líbano na terça-feira para que deixassem o país imediatamente ou corressem o risco de serem alvejados", dando-lhes 24 horas para partir.
China vai enviar enviado para mediar negociações
Pequim "enviará um enviado especial para assuntos do Médio Oriente aos países da região para facilitar a mediação", disse Wang Yi durante uma conversa telefónica com o homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, segundo comunicado oficial de Pequim.
A China é próxima do Irão e apoia Teerão na defesa da soberania, ao mesmo tempo em que insta Israel e os Estados Unidos a cessarem operações militares.
Pequim "sempre foi uma força para a paz e está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo".
"A China insta veementemente todas as partes a retornarem ao diálogo e às negociações o mais breve possível e a evitarem uma escalada ainda maior das tensões", acrescentou.
Líbano. Mais de 83.000 deslocados, 72 mortos e combates a sul
EUA dizem que lançamentos de mísseis e ataques com drones iranianos diminuíram drasticamente
Quanto aos ataques com drones, "diminuíram 73 por cento em comparação com os primeiros dias". Teerão lançou "mais de 500 mísseis balísticos e mais de 2.000 drones em toda a região" desde o início da ofensiva israelo-americana no sábado.
Berlim adverte EUA e Israel que conflitos não se resolvem "apenas pela via militar"
"É uma ilusão pensar que os conflitos na região podem ser resolvidos apenas pela força militar e por ações unilaterais", disse o social-democrata Boris Pistorius aos parlamentares alemães, prometendo que Berlim "continuará a enfatizar isso aos seus amigos americanos e israelitas".
Pistorius salientou que é "muito mais fácil começar uma guerra do que terminá-la". Segundo o mesmo, "é necessária uma estratégia de saída sólida". E "por enquanto", disse, "não vê nenhuma".
Durante um encontro na terça-feira na Casa Branca com o presidente Donald Trump, o ministro dos Negócios Estrangeiros Friedrich Merz afirmou estar "em sintonia (com o presidente norte-americano) quanto ao derrube deste terrível regime em Teerão".
Kaja Kallas. Governo do Irão está a dar argumentos "à sua própria ruína"
Questionado sobre o incidente, o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radosław Sikorski, afirmou: "O Irão está a alargar a guerra aos países que não o atacaram... há um ditado popular que diz que é pior do que um crime, é um erro."
Israel insta residentes a abandonar sul do Líbano
Desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão, a milícia xiita libanesa, Hezbollah, lançou drones e rockets contra Israel na segunda-feira, provocando uma retaliação israelita que matou dezenas de pessoas.
Quase 60 mil pessoas fugiram dos combates, segundo as Nações Unidas, somando-se às dezenas de milhares que já tinham sido deslocadas pela guerra de 2024 entre o Hezbollah e Israel.
Um porta-voz militar israelita publicou na quarta-feira um mapa da zona no sul do Líbano que, segundo ele, os residentes deveriam evacuar, uma área que corresponde a cerca de 8% do território libanês.
"Tentamos evitar a guerra". Presidente do Irão envia mensagem a países vizinhos
"Suas Majestades, Chefes de Estado de países amigos e vizinhos, procurámos, através da diplomacia, evitar a guerra, mas a agressão militar americano-sionista não nos deixou outra alternativa senão defendermo-nos", escreveu.
"Respeitamos a vossa soberania e acreditamos que a segurança e a estabilidade da região devem ser alcançadas através dos esforços colectivos das vossas nações", acrescentou, ao justificar os recentes ataques às bases militares dos EUA no Médio Oriente e a estruturas civis, como aeroportos e portos.
Forças norte-americanas atacaram ou afundaram mais de 20 navios iranianos
Líbano: 27 detidos por posse de armas após proibição do Hezbollah
Em comunicado, o exército especificou que deteve "26 libaneses e um palestiniano em várias zonas" nos últimos dois dias por "posse ilegal de armas e munições".
Na segunda-feira, as autoridades decidiram pela "proibição imediata de todas as atividades militares e de segurança do Hezbollah", depois de o grupo ter arrastado o Líbano para o conflito regional ao lançar ataques contra Israel em solidariedade com o Irão.
Maersk suspende todas as reservas de e para o Golfo Pérsico "até novo aviso"
"Temporariamente, não estamos a aceitar reservas de frete de importação ou exportação de e para os Emirados Árabes Unidos, Omã (todos os portos, exceto Salalah), Iraque, Kuwait, Qatar, Bahrein e Arábia Saudita (apenas Dammam e Jubail) até novo aviso", afirmou a empresa em comunicado.
Estão a ser feitas exceções para alimentos essenciais e bens de primeira necessidade, e a medida não se aplica à Jordânia e ao Líbano, esclareceu o grupo, que detém atualmente dois navios no Golfo Pérsico.
Montenegro diz que prioridade são operações de repatriamento
"Temos já em curso operações de repatriamento que estão, neste momento, a decorrer e que, naturalmente, têm contornos que não podem ser totalmente publicitados, precisamente por razão da segurança", disse.
Também de acordo com o primeiro-ministro, o Governo convocou uma reunião extraordinária do Gabinete Coordenador de Segurança para reforçar as medidas de segurança interna.
Montenegro. Uso das Lajes obedeceu a 3 critérios e "salvaguardou o "interesse nacional"
Catar insta o Irão a "cessar imediatamente" ataques
Mísseis e drones iranianos "atingiram civis e áreas residenciais no Catar", enfatizou o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante uma conversa telefónica com o homólogo iraniano, Abbas Araghchi.
Durante a chamada, ele também acusou Teerão de tentar "prejudicar os vizinhos e arrastá-los para uma guerra que não lhes pertence", segundo um comunicado.
Forças israelitas entraram em várias aldeias na fronteira sul do Líbano
"As forças israelitas estão presentes hoje em diversas vilas e cidades", incluindo Houla, Kfar Kila, Kfar Chouba, Yaroun e Khiam, a seis quilómetros da fronteira, disse uma fonte da ONU à AFP.
Agências de viagens estimam entre 500 e mil pessoas com dificuldades em regressar
Os viajantes retidos devido ao conflito no Irão serão mais de mil, segundo a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), com a Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV) a apontar para cerca de 500.
Em resposta a perguntas da Lusa, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, indicou que ainda está a ser recolhida informação "que é ela própria muito dinâmica", mas pode afirmar que haverá "mais de mil pessoas com dificuldades em regressar, quer por estarem na zona do conflito, quer por terem itinerários de regresso que incluem espaço aéreo condicionado".
Por sua vez, Miguel Quintas, presidente da ANAV, disse que, de acordo com contactos diários com os clientes, estimam "que existam algumas centenas de pessoas nas zonas afetadas (entre 400 a 500 pessoas)", sendo que "muitos destes portugueses `não-clientes` das agências de viagens" têm pedido apoio para informações de reservas e voos.
"O repatriamento será realizado assim que os voos possam chegar e sair das zonas afetadas pela guerra, sempre dentro da máxima segurança, sendo que temos conhecimento de alguns voos esporádicos já foram realizados desde Abu Dhabi e Dubai", indicou.
O presidente da APAVT referiu que "as agências de viagens estão, naturalmente, a acompanhar todos os seus clientes, com o objetivo de controlarem as condições da estada, bem como de programarem os regressos, de acordo com o espaço aéreo aberto em cada momento", encontrando-se em contacto com a Secretaria de Estado das Comunidades e integrando um Gabinete de Crise na Confederação Europeia das Agências de Viagens.
Já o presidente da ANAV alertou para o aumento de custos com viagens, tendo em conta o contexto. "Se a instabilidade se prolongar no tempo é muito provável que os preços aumentem para os destinos fora da zona de conflito", devido à aviação, com os custos dos desvios de rotas e devido ao pacote turístico, por causa da "necessidade de se realizarem novas contratações de alojamento. A procura crescente para novos destinos, "os custos operacionais de contratação e seguros, podem também levar ao aumento dos respetivos preços".
O presidente da APAVT, por sua vez, apontou pressão sobre os preços "sobretudo por capacidade reduzida e necessidade de reacomodar passageiros em alternativas", o que tende "a traduzir-se em condições comerciais mais voláteis e, em alguns casos, aumento de preços nas opções remanescentes".
Pedro Costa Ferreira apontou ainda cancelamentos, indicando desde logo que "há partidas para os próximos dias, que estão prejudicadas por falta de condições nos destinos e/ou por dificuldades de cumprir a viagem, pelo condicionamento atual do espaço aéreo".
Miguel Quintas, por sua vez, destacou que "as agências estão a registar um aumento relevante de pedidos nas últimas 48 horas, sobretudo adiamentos e remarcações (mais do que cancelamentos efetivos)".
Segundo o presidente da ANAV, "a causa principal é a incerteza operacional", com aeroportos e rotas condicionados, assim como "alterações de percurso e risco de ligações perdidas".
Ainda de acordo com Miguel Quintas, "os destinos mais afetados são os do corredor de risco e, sobretudo, os `hubs` que multiplicam itinerários: Dubai, Doha, Abu Dhabi, e também Telavive, Beirute e Riade (estes via escalas)".
O presidente da ANAV destacou que se pode esperar um "efeito psicológico" em "alguns pedidos para o Mediterrâneo Oriental, com procura de alternativas mais a oeste".
Quanto às perspetivas para os próximos meses, o presidente da APAVT apontou que "dependem da evolução do conflito e das restrições de espaço aéreo e operações", apontando para já, um "cenário de elevada incerteza e provável volatilidade nas próximas semanas, com impacto direto nas rotas que dependem do corredor do Médio Oriente".
O presidente da ANAV, ainda que reconhecendo que se "desconhece a dimensão e o tempo que durará o conflito", alertou que se "os eventos se prolongarem no tempo, é possível que surjam destinos de substituição".
Para Miguel Quintas, a maior probabilidade passa por troca por voos de longa distância para destinos "neutros em segurança", como Caraíbas, Sudeste Asiático, Oceano Índico, "para públicos que querem reduzir exposição a corredores aéreos sensíveis e desejam luxo". Outra opção será troca de "região por região", ou seja, "quem ia para Golfo/Levante poderá optar por Turquia, Grécia e eventualmente Chipre e parte do Egito.
Menos provável será uma troca por "sol e praia seguro", para Espanha, Canárias, Portugal, Marrocos, Tunísia.
Turquia convoca enviado iraniano para protestar contra míssil balístico
O porta-voz disse que a Turquia está "em contacto com os aliados da NATO", organização a que pertence, segundo uma declaração divulgada nas redes sociais citada pela agência de notícias espanhola EFE.
Montenegro. Presidente, Presidente eleito e partidos foram "consultados"
Esse "pedido formal para a utilização da Base das Lajes ocorreu na tarde de dia 28", mas, frisou Montenegro, "nós antecipa-mo-lo".
Montenegro. "Não houve nenhuma informação adicional a Portugal" antes do ataque
Montenegro diz não haver dúvidas que Portugal tem "relação muito mais próxima" com EUA do que com Irão
Luís Montenegro referiu-se ao Irão como um país que “viola de forma reiterada o direito internacional e que tem em curso um programa nuclear”, enquanto os EUA são um parceiro e membro da NATO.
“Que não haja dúvidas que Portugal tem objetivamente uma relação muito mais próxima com o nosso aliado, os Estados Unidos da América”, vincou.
Montenegro respondia à questão de José Luís Carneiro, que começou a intervenção dizendo "de forma clara e inequívoca" que o PS condena a intervenção militar dos Estados Unidos e de Israel no Irão, mas também repudia o regime "teocrático" iraniano.
Na resposta, o primeiro-ministro assegurou que “o Governo português obviamente fez a sua análise e a sua interação em toda esta tripla dimensão: União Europeia, NATO, parceiros na zona do Golfo”.
A prioridade de Portugal “é a proteção e segurança dos portugueses que residem ou se encontram naquela região”, frisou Luís Montenegro.
“Portugal tem uma tradição muito saudável” de, em matérias de política externa, “ter um largo consenso” e um “respeito pelo direito internacional, pela carta das Nações Unidas, pelo papel de Portugal no mundo”, acrescentou.
“Tendo havido uma ação militar dos EUA, Portugal não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido nessa ação militar. O que não quer dizer que não esteja a acompanhar desde a primeira hora”, disse ainda.
O Estado português “defende a via diplomática e negocial para garantir a paz internacional”.