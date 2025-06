Israel encerra centros de distribuição alimentar em Gaza

A GHF acrescentou que as suas operações nos centros de ajuda seriam retomadas a partir de quinta-feira.

Um ataque aéreo israelita a uma escola em Khan Younis que albergava famílias palestinianas deslocadas matou pelo menos dez pessoas, incluindo crianças, esta quarta-feira, disseram as autoridades de saúde locais.

“Tiros de advertência”



A rotunda onde ocorreu a tragédia fica a cerca de um quilómetro de um centro de ajuda gerido pela GHF.

Entretanto, um veleiro pertencente à Coligação da Flotilha da Liberdade, com a ativista ambiental sueca Greta Thunberg e a deputada francesa Rima Hassan a bordo, partiu de Itália no domingo a caminho de Israel para entregar ajuda humanitária.

Com veto americano na mira

Israel efetua ataques no interior da Síria

Dois foguetes entraram em território controlado por Israel na terça-feira. Israel tomou os Montes Golã à Síria em 1967 e ocupa-os desde então.







“No dia 4 de junho, os centros de distribuição serão encerrados para trabalhos de renovação, reorganização e melhoria da eficiência”, declarou a GHF, uma organização de financiamento opaco apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, numa publicação na rede social Facebook.Ao mesmo tempo, o exército israelita confirmou o seu encerramento temporário. “Amanhã (quarta-feira), é proibido circular nas estradas que conduzem aos centros de distribuição, que são considerados zonas de combate”, declarou no X.Após o levantamento muito parcial de um bloqueio total imposto por Israel durante mais de dois meses, que privou a população de Gaza de toda a ajuda humanitária, a GHF iniciou as suas operações há pouco mais de uma semana.No entanto, a implantação foi marcada por cenas caóticas e relatos de vítimas de fogo israelita perto dos seus centros.As Nações Unidas e muitas ONG recusam-se a trabalhar com esta organização devido a preocupações com os seus procedimentos e neutralidade, receando que tenha sido criada para servir os objetivos militares de Israel.Mas Israel acusou a agência de dar cobertura ao Hamas, alegando que alguns dos seus funcionários participaram no ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra.Na terça-feira, 27 pessoas que aguardavam ajuda americana junto à rotunda de Al-Alam, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, foram mortas quando os soldados israelitas abriram fogo “contra milhares de civis”, segundo a Defesa Civil do enclave.O exército disse na terça-feira à noite que “(...) contra suspeitos que se aproximaram de uma forma que punha em perigo a sua segurança”,A Casa Branca afirmou estar a “investigar a autenticidade” dos relatos de disparos fatais.A ONU e muitas ONG recusam-se a trabalhar com esta organização devido a preocupações com os seus procedimentos e neutralidade, receando que tenha sido criada para servir os objetivos militares de Israel. secretário-geral da ONU, António Guterres, “condenou” o tiroteio , referindo-se à perda “inconcebível” de vidas, dois dias depois de uma tragédia semelhante no mesmo local, em que morreram 31 pessoas, segundo os serviços de emergência palestinianos. Já o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, denunciou “crimes de guerra”.A 17 de maio, Israel intensificou a sua ofensiva na Faixa de Gaza, com o objetivo declarado de libertar os últimos reféns, assumir o controlo de todo o pequeno território encravado entre Israel, o Egito e o Mediterrâneo, e eliminar o Hamas, que tomou o poder em 2007.Esta quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU vai votar um projeto de resolução que apela a um cessar-fogo e ao acesso humanitário a Gaza, uma tentativa de pressionar Israel que deverá deparar-se com um novo veto americano, o primeiro da nova administração Trump.O projeto de resolução, que será hoje votado, "exige um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente" e a libertação incondicional dos reféns detidos pelo Hamas.Silencioso sobre esta questão há um ano, o Conselho tem-se esforçado por falar a uma só voz desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, bloqueado várias vezes por vetos americanos, mas também russos e chineses.Neste contexto, não tentou quebrar o seu silêncio desde novembro, quando os Estados Unidos, então presididos por Joe Biden, bloquearam um texto que apelava a um cessar-fogo.No caso de um veto, a pressão “será exercida sobre aqueles que impedem o Conselho de Segurança de assumir as suas responsabilidades”, insistiu o embaixador. "Todos nós seremos julgados pela história pelo que fizemos para pôr fim a este crime contra o povo palestiniano".A última resolução do Conselho data de junho de 2024 e apoiava um plano americano de cessar-fogo em várias fases acompanhado da libertação de reféns, cessar-fogo que só se concretizou em janeiro de 2025.Israel enfrenta uma pressão internacional crescente para pôr fim à guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas em solo israelita, a 7 de outubro de 2023.Israel efetuou novos ataques aéreos no interior da Síria, alegando ter atingido instalações de armamento militar sírias, depois de terem sido disparados foguetes contra os Montes Golã, ocupados por Israel.O Ministério dos Negócios Estrangeiros do recém-empossado governo sírio afirmou que a Síria “não está interessada em representar uma ameaça para qualquer parte na região” e alegou que houve vítimas dos ataques israelitas em Daraa.