Israel encerra consulado britânico em resposta a sanções na Cisjordânia

, segundo Gideon Saar., sem especificar quem eram.Posteriormente, o executivo israelita especificou que entre os visados estão 11 deputados britânicos, incluindo o antigo líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn, bem como um advogado que representou o movimento islamita palestiniano Hamas."O povo judeu tem o direito de viver em toda a terra de Israel", declarou o chefe da diplomacia israelita numa declaração feita em hebraico e inglês, sem responder a perguntas.Numa declaração feita no parlamento, o líder da diplomacia britânica, Ed Miliband, explicou que as medidas sancionatórias também visam empresas e indivíduos relacionados com a expansão dos colonatos, acusando "colonos terroristas" de serem responsáveis por "uma limpeza étnica dos palestinianos".Para o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, a decisão do Governo britânico constitui uma "grave interferência no processo eleitoral" de Israel, na véspera das eleições legislativas marcadas para outubro.No comunicado conjunto, os ministros dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido afirmaram que a situação na Cisjordânia "está a deteriorar-se rapidamente perante níveis sem precedentes de violência de colonos e expansão de colonatos".O grupo exigiu que o Governo de Israel "suspenda imediatamente a expansão dos colonatos e dos poderes administrativos civis", assegure a responsabilização pela violência de colonos e investigue alegações contra as forças israelitas.O texto conjunto reconheceu ainda os "legítimos interesses de segurança de Israel" e manteve a condenação ao ataque terrorista do Hamas de 07 de outubro de 2023, descrito como "o pior massacre antissemita desde o Holocausto", mas reiterou o compromisso com a solução de dois Estados - israelita e palestiniano -, conforme as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967, na sequência da Guerra dos Seis Dias, mantendo também a anexação de Jerusalém Oriental, não reconhecidas pela comunidade internacional.Lado a lado com cerca de três milhões de palestinianos, mais de 500 mil israelitas vivem atualmente em colonatos na Cisjordânia, considerados ilegais pelas Nações Unidas à luz do direito internacional.A política de colonização tem sido mantida por sucessivos governos israelitas desde 1967, mas intensificou-se após a formação do atual executivo liderado por Benjamin Netanyahu, no final de 2022, e ganhou novo impulso na sequência do ataque do movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro de 2023.A violência intensificou-se na Cisjordânia igualmente desde 07 de outubro de 2023, com ataques quase diários de colonos e incursões regulares em aldeias palestinianas.