Israel envia aviões para ajudar adeptos de futebol após violência em Amesterdão

"O primeiro-ministro ordenou o envio imediato de dois aviões de socorro para ajudar os nossos cidadãos", indicou, em comunicado, o gabinete de Benjamin Netanyahu, acrescentando que este encarou o "terrível incidente com a maior seriedade".

Os confrontos aconteceram na quinta-feira à noite no centro de Amesterdão, depois do jogo de futebol que opôs o Ajax e o Maccabi Telaviv, com o resultado de 5-0 para o clube neerlandês.

"Um grande número de veículos da unidade móvel está presente e foram também chamados reforços. Os jovens também terão provocado a polícia", descreveu a emissora local AT5.

A polícia protegeu e escoltou os adeptos israelitas de volta ao hotel, de acordo com imagens partilhadas pela AT5.

Citada pela agência de notícias dos Países Baixos ANP, a polícia afirmou ter efetuado 57 detenções durante o dia.

Na quinta-feira, a polícia disse, na rede social X, estar "particularmente vigilante", depois de ter relatado vários incidentes, incluindo uma bandeira palestiniana arrancada de uma fachada "por pessoas desconhecidas".

Durante a tarde, cerca de uma centena de apoiantes israelitas reuniu-se na praça Dam - rodeados por forte presença policial - antes de se dirigir para o estádio Johan Cruyff, no sudoeste de Amesterdão.

Uma manifestação pró-palestiniana, a condenar a visita do clube israelita, estava inicialmente prevista para as imediações do estádio, mas foi transferida pela câmara municipal de Amesterdão para uma localização mais afastada, por razões de segurança.