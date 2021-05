Israel envia reforços para a fronteira de Gaza em preparação para eventual escalada

A multi-storey building in Gaza City collapsed after it was hit by an Israeli airstrike https://t.co/WXjaLOkXvT pic.twitter.com/vEndWLoTOG — Reuters (@Reuters) May 12, 2021

Em mais um dia de violência, Israel colocou tropas de combate ao longo da fronteira de Gaza esta quinta-feira e está em “” no enclave, segundo revelou um porta-voz militar das forças israelitas à agência Reuters.”, avançou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, tenente-coronel Jonathan Conricus, acrescentando que esta é uma “manobra preliminar”.“Eles estão lá na operação da batalha, basicamente a prepararem-se para a batalha. É isso que eles estão a fazer”, explicou o tenente-coronel Jonathan Conricus. “Mas essa não é necessariamente a primeira coisa que faremos pela manhã”, sublinhou, explicando que o objetivo do exército israelita é “deteriorar as capacidades do inimigo”.Segundo a agência Reuters, pelo menos um homem foi morto por um míssil israelita. As autoridades de saúde em Gaza estão também a investigar a morte de várias pessoas durante a noite que, segundo eles, poderão ter inalado gás venenoso.

"Isto é apenas o começo. Vamos atingi-los como eles nunca sonharam ser possível", disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, esta quinta-feira, ao anunciar que o comandante da brigada da Cidade de Gaza e 15 outros membros do Hamas foram mortos em consequência dos ataques aéreos.







Na manhã desta quinta-feira, as sirenes soavam em Telavive, o que fez com que milhares de israelitas fugissem de suas casas à procura de refúgio em abrigos. Perante esta guerra acesa, as autoridades aeroportuárias israelitas anunciaram que todos os voos com destino ao Aeroporto Internacional Ben Gurion de Telavive foram desviados até novo aviso.

Desde a noite de segunda-feira, foram disparados cerca de 1.600 foguetes do enclave palestiniano para território israelita, dos quais 90 por cento foram intercetados pelo sistema antimíssil, de acordo o exército.

Há ainda registo de pelo menos 400 feridos.

Comunidade internacional condena violência

O chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, condenou na quarta-feira o disparo de foguetes contra Israel a partir de Gaza durante uma chamada telefónica com o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas.", disse o Departamento de Estado, em comunicado.Blinken disse também "que palestinianos e israelitas merecem níveis iguais de liberdade, dignidade, segurança e prosperidade" e lamentou "a perda de vidas" nos últimos dias.Também na quarta-feira,A Casa Branca disse numa declaração que, durante a sua conversa telefónica, Biden expressou o seu apoio "ao direito de Israel de se defender e ao seu povo, protegendo ao mesmo tempo os civis".

O Hamas é considerado um grupo terrorista pelos EUA e Israel.

Os Estados Unidos retiveram nas Nações Unidas uma possível declaração do Conselho de Segurança em resposta aos confrontos entre israelitas e palestinianos, que foram discutidos com urgência e à porta fechada pelos 15 membros deste organismo na quarta-feira.A Tunísia, Noruega e China convocaram na quarta-feira à noite uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Israel e os palestinianos deverão intervir durante esta nova sessão, que será pública, ao contrário das duas reuniões anteriores realizadas na segunda-feira e quarta-feira de manhã à porta fechada, disseram os diplomatas à agência noticiosa France-Press (AFP).

Israel recusa-se a permitir que o Conselho de Segurança se envolva no conflito e Washington, o seu mais próximo apoiante, concordou, considerando que uma declaração conjunta da ONU seria "contraproducente" nesta fase.