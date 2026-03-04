Israel insta cidadãos a sair do sul do Líbano. Irão ameaça atacar embaixadas israelitas "em todo o mundo"

Reino Unido retira parte dos funcionários da embaixada no Bahrein por precaução
EUA afirmam que Espanha "concordou em cooperar". Madrid desmente Casa Branca
Ouviram-se alertas repetidos de mísseis em Israel seguidos de explosões
Israel diz que foi atingido complexo militar de forças de elite em Teerão
O exército israelita anunciou hoje ter bombardeado um complexo militar e de segurança em Teerão, incluindo bases da Guarda Revolucionária, nomeadamente da força de elite Qods e da milícia paramilitar Bassidj.
A aviação israelita realizou "um ataque de grande envergadura contra um vasto complexo militar do regime terrorista iraniano a leste de Teerão", afirmou o exército, em comunicado, acrescentando que esse complexo abrigava postos de comando de "todas as organizações de segurança iranianas".
A Força Qods é o ramo dos Guardas da Revolução (exército ideológico da República Islâmica) responsável pelas operações externas e auxilia a nível operativo e militar grupos apoiados pelo Irão, como o Hamas, na Faixa de Gaza, e o movimento xiita libanês Hezbollah.
Já a milícia Bassidj é uma força paramilitar voluntária criada pelo antigo líder supremo o `ayatollah` Khomeini, e atua como uma unidade de segurança interna, focada na monitorização da moralidade pública e repressão de protestos.
A capital iraniana tem sido bombardeada desde o início dos ataques no sábado, nos quais morreu o último líder supremo Ali Khamenei.
Israel afirmou já que, independentemente de quem for escolhido para líder supremo do Irão, será "alvo de eliminação".
"Todo o líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para continuar e liderar o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e oprimir o povo iraniano, será alvo de eliminação", escreveu o ministro da Defesa israelita, Israel Katz.
Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.
O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.
O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.
Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.
Hezbollah diz estar em combates "diretos" com soldados israelitas no sul do Líbano
Este é o primeiro confronto direto relatado desde o início da guerra, na segunda-feira, entre o Hezbollah, pró-Irão, e Israel, após o ataque israelo-americano ao Irão, no sábado.
"Depois de perseguirem" uma unidade do exército israelita que "tentava avançar" para a cidade, os combatentes do Hezbollah "detonaram um engenho explosivo e entraram em confrontos diretos" com soldados israelitas, segundo um comunicado do movimento, que reivindica a responsabilidade esta quarta-feira por 14 ataques contra posições israelitas.
Cidades israelitas sob ataque do Irão e do Hezbollah
Em Jerusalém, as sirenes soaram quatro vezes em menos de três horas durante a tarde. A polícia anunciou o envio de agentes para cinco locais diferentes depois de ter sido alertada para a queda de destroços resultante da interceção de projéteis, causando alguns danos materiais.
As sirenes de alerta soaram também em Telavive, a principal cidade do centro de Israel, bem como em Haifa e em várias zonas do norte do país.
Irão ameaça atacar embaixadas israelitas "em todo o mundo" caso Israel ataque embaixada no Líbano
"Se Israel cometer tal crime, obriga-nos a tornar todas as embaixadas israelitas do mundo alvos legítimos", declarou Abolfazl Shekarchi, porta-voz das Forças Armadas do país, em transmissão ao vivo pela televisão iraniana.
As Forças Armadas de Israel haviam alertado "os representantes do regime terrorista iraniano que ainda estavam no Líbano na terça-feira para que deixassem o país imediatamente ou corressem o risco de serem alvejados", dando-lhes 24 horas para partir.
China vai enviar enviado para mediar negociações
Pequim "enviará um enviado especial para assuntos do Médio Oriente aos países da região para facilitar a mediação", disse Wang Yi durante uma conversa telefónica com o homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, segundo comunicado oficial de Pequim.
A China é próxima do Irão e apoia Teerão na defesa da soberania, ao mesmo tempo em que insta Israel e os Estados Unidos a cessarem operações militares.
Pequim "sempre foi uma força para a paz e está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo".
"A China insta veementemente todas as partes a retornarem ao diálogo e às negociações o mais breve possível e a evitarem uma escalada ainda maior das tensões", acrescentou.
Líbano. Mais de 83.000 deslocados, 72 mortos e combates a sul
EUA dizem que lançamentos de mísseis e ataques com drones iranianos diminuíram drasticamente
Quanto aos ataques com drones, "diminuíram 73 por cento em comparação com os primeiros dias". Teerão lançou "mais de 500 mísseis balísticos e mais de 2.000 drones em toda a região" desde o início da ofensiva israelo-americana no sábado.
Berlim adverte EUA e Israel que conflitos não se resolvem "apenas pela via militar"
"É uma ilusão pensar que os conflitos na região podem ser resolvidos apenas pela força militar e por ações unilaterais", disse o social-democrata Boris Pistorius aos parlamentares alemães, prometendo que Berlim "continuará a enfatizar isso aos seus amigos americanos e israelitas".
Pistorius salientou que é "muito mais fácil começar uma guerra do que terminá-la". Segundo o mesmo, "é necessária uma estratégia de saída sólida". E "por enquanto", disse, "não vê nenhuma".
Durante um encontro na terça-feira na Casa Branca com o presidente Donald Trump, o ministro dos Negócios Estrangeiros Friedrich Merz afirmou estar "em sintonia (com o presidente norte-americano) quanto ao derrube deste terrível regime em Teerão".
Kaja Kallas. Governo do Irão está a dar argumentos "à sua própria ruína"
Questionado sobre o incidente, o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radosław Sikorski, afirmou: "O Irão está a alargar a guerra aos países que não o atacaram... há um ditado popular que diz que é pior do que um crime, é um erro."
Israel insta residentes a abandonar sul do Líbano
Desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão, a milícia xiita libanesa, Hezbollah, lançou drones e rockets contra Israel na segunda-feira, provocando uma retaliação israelita que matou dezenas de pessoas.
Quase 60 mil pessoas fugiram dos combates, segundo as Nações Unidas, somando-se às dezenas de milhares que já tinham sido deslocadas pela guerra de 2024 entre o Hezbollah e Israel.
Um porta-voz militar israelita publicou na quarta-feira um mapa da zona no sul do Líbano que, segundo ele, os residentes deveriam evacuar, uma área que corresponde a cerca de 8% do território libanês.
"Tentamos evitar a guerra". Presidente do Irão envia mensagem a países vizinhos
"Suas Majestades, Chefes de Estado de países amigos e vizinhos, procurámos, através da diplomacia, evitar a guerra, mas a agressão militar americano-sionista não nos deixou outra alternativa senão defendermo-nos", escreveu.
"Respeitamos a vossa soberania e acreditamos que a segurança e a estabilidade da região devem ser alcançadas através dos esforços colectivos das vossas nações", acrescentou, ao justificar os recentes ataques às bases militares dos EUA no Médio Oriente e a estruturas civis, como aeroportos e portos.
Forças norte-americanas atacaram ou afundaram mais de 20 navios iranianos
Líbano: 27 detidos por posse de armas após proibição do Hezbollah
Em comunicado, o exército especificou que deteve "26 libaneses e um palestiniano em várias zonas" nos últimos dois dias por "posse ilegal de armas e munições".
Na segunda-feira, as autoridades decidiram pela "proibição imediata de todas as atividades militares e de segurança do Hezbollah", depois de o grupo ter arrastado o Líbano para o conflito regional ao lançar ataques contra Israel em solidariedade com o Irão.
Maersk suspende todas as reservas de e para o Golfo Pérsico "até novo aviso"
"Temporariamente, não estamos a aceitar reservas de frete de importação ou exportação de e para os Emirados Árabes Unidos, Omã (todos os portos, exceto Salalah), Iraque, Kuwait, Qatar, Bahrein e Arábia Saudita (apenas Dammam e Jubail) até novo aviso", afirmou a empresa em comunicado.
Estão a ser feitas exceções para alimentos essenciais e bens de primeira necessidade, e a medida não se aplica à Jordânia e ao Líbano, esclareceu o grupo, que detém atualmente dois navios no Golfo Pérsico.
Montenegro diz que prioridade são operações de repatriamento
"Temos já em curso operações de repatriamento que estão, neste momento, a decorrer e que, naturalmente, têm contornos que não podem ser totalmente publicitados, precisamente por razão da segurança", disse.
Também de acordo com o primeiro-ministro, o Governo convocou uma reunião extraordinária do Gabinete Coordenador de Segurança para reforçar as medidas de segurança interna.
Montenegro. Uso das Lajes obedeceu a 3 critérios e "salvaguardou o "interesse nacional"
Catar insta o Irão a "cessar imediatamente" ataques
Mísseis e drones iranianos "atingiram civis e áreas residenciais no Catar", enfatizou o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante uma conversa telefónica com o homólogo iraniano, Abbas Araghchi.
Durante a chamada, ele também acusou Teerão de tentar "prejudicar os vizinhos e arrastá-los para uma guerra que não lhes pertence", segundo um comunicado.
Forças israelitas entraram em várias aldeias na fronteira sul do Líbano
"As forças israelitas estão presentes hoje em diversas vilas e cidades", incluindo Houla, Kfar Kila, Kfar Chouba, Yaroun e Khiam, a seis quilómetros da fronteira, disse uma fonte da ONU à AFP.
Agências de viagens estimam entre 500 e mil pessoas com dificuldades em regressar
Os viajantes retidos devido ao conflito no Irão serão mais de mil, segundo a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), com a Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV) a apontar para cerca de 500.
Em resposta a perguntas da Lusa, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, indicou que ainda está a ser recolhida informação "que é ela própria muito dinâmica", mas pode afirmar que haverá "mais de mil pessoas com dificuldades em regressar, quer por estarem na zona do conflito, quer por terem itinerários de regresso que incluem espaço aéreo condicionado".
Por sua vez, Miguel Quintas, presidente da ANAV, disse que, de acordo com contactos diários com os clientes, estimam "que existam algumas centenas de pessoas nas zonas afetadas (entre 400 a 500 pessoas)", sendo que "muitos destes portugueses `não-clientes` das agências de viagens" têm pedido apoio para informações de reservas e voos.
"O repatriamento será realizado assim que os voos possam chegar e sair das zonas afetadas pela guerra, sempre dentro da máxima segurança, sendo que temos conhecimento de alguns voos esporádicos já foram realizados desde Abu Dhabi e Dubai", indicou.
O presidente da APAVT referiu que "as agências de viagens estão, naturalmente, a acompanhar todos os seus clientes, com o objetivo de controlarem as condições da estada, bem como de programarem os regressos, de acordo com o espaço aéreo aberto em cada momento", encontrando-se em contacto com a Secretaria de Estado das Comunidades e integrando um Gabinete de Crise na Confederação Europeia das Agências de Viagens.
Já o presidente da ANAV alertou para o aumento de custos com viagens, tendo em conta o contexto. "Se a instabilidade se prolongar no tempo é muito provável que os preços aumentem para os destinos fora da zona de conflito", devido à aviação, com os custos dos desvios de rotas e devido ao pacote turístico, por causa da "necessidade de se realizarem novas contratações de alojamento. A procura crescente para novos destinos, "os custos operacionais de contratação e seguros, podem também levar ao aumento dos respetivos preços".
O presidente da APAVT, por sua vez, apontou pressão sobre os preços "sobretudo por capacidade reduzida e necessidade de reacomodar passageiros em alternativas", o que tende "a traduzir-se em condições comerciais mais voláteis e, em alguns casos, aumento de preços nas opções remanescentes".
Pedro Costa Ferreira apontou ainda cancelamentos, indicando desde logo que "há partidas para os próximos dias, que estão prejudicadas por falta de condições nos destinos e/ou por dificuldades de cumprir a viagem, pelo condicionamento atual do espaço aéreo".
Miguel Quintas, por sua vez, destacou que "as agências estão a registar um aumento relevante de pedidos nas últimas 48 horas, sobretudo adiamentos e remarcações (mais do que cancelamentos efetivos)".
Segundo o presidente da ANAV, "a causa principal é a incerteza operacional", com aeroportos e rotas condicionados, assim como "alterações de percurso e risco de ligações perdidas".
Ainda de acordo com Miguel Quintas, "os destinos mais afetados são os do corredor de risco e, sobretudo, os `hubs` que multiplicam itinerários: Dubai, Doha, Abu Dhabi, e também Telavive, Beirute e Riade (estes via escalas)".
O presidente da ANAV destacou que se pode esperar um "efeito psicológico" em "alguns pedidos para o Mediterrâneo Oriental, com procura de alternativas mais a oeste".
Quanto às perspetivas para os próximos meses, o presidente da APAVT apontou que "dependem da evolução do conflito e das restrições de espaço aéreo e operações", apontando para já, um "cenário de elevada incerteza e provável volatilidade nas próximas semanas, com impacto direto nas rotas que dependem do corredor do Médio Oriente".
O presidente da ANAV, ainda que reconhecendo que se "desconhece a dimensão e o tempo que durará o conflito", alertou que se "os eventos se prolongarem no tempo, é possível que surjam destinos de substituição".
Para Miguel Quintas, a maior probabilidade passa por troca por voos de longa distância para destinos "neutros em segurança", como Caraíbas, Sudeste Asiático, Oceano Índico, "para públicos que querem reduzir exposição a corredores aéreos sensíveis e desejam luxo". Outra opção será troca de "região por região", ou seja, "quem ia para Golfo/Levante poderá optar por Turquia, Grécia e eventualmente Chipre e parte do Egito.
Menos provável será uma troca por "sol e praia seguro", para Espanha, Canárias, Portugal, Marrocos, Tunísia.
Turquia convoca enviado iraniano para protestar contra míssil balístico
O porta-voz disse que a Turquia está "em contacto com os aliados da NATO", organização a que pertence, segundo uma declaração divulgada nas redes sociais citada pela agência de notícias espanhola EFE.
Montenegro. Presidente, Presidente eleito e partidos foram "consultados"
Esse "pedido formal para a utilização da Base das Lajes ocorreu na tarde de dia 28", mas, frisou Montenegro, "nós antecipa-mo-lo".
Montenegro. "Não houve nenhuma informação adicional a Portugal" antes do ataque
Montenegro diz não haver dúvidas que Portugal tem "relação muito mais próxima" com EUA do que com Irão
Luís Montenegro referiu-se ao Irão como um país que “viola de forma reiterada o direito internacional e que tem em curso um programa nuclear”, enquanto os EUA são um parceiro e membro da NATO.
“Que não haja dúvidas que Portugal tem objetivamente uma relação muito mais próxima com o nosso aliado, os Estados Unidos da América”, vincou.
Montenegro respondia à questão de José Luís Carneiro, que começou a intervenção dizendo "de forma clara e inequívoca" que o PS condena a intervenção militar dos Estados Unidos e de Israel no Irão, mas também repudia o regime "teocrático" iraniano.
Na resposta, o primeiro-ministro assegurou que “o Governo português obviamente fez a sua análise e a sua interação em toda esta tripla dimensão: União Europeia, NATO, parceiros na zona do Golfo”.
A prioridade de Portugal “é a proteção e segurança dos portugueses que residem ou se encontram naquela região”, frisou Luís Montenegro.
“Portugal tem uma tradição muito saudável” de, em matérias de política externa, “ter um largo consenso” e um “respeito pelo direito internacional, pela carta das Nações Unidas, pelo papel de Portugal no mundo”, acrescentou.
“Tendo havido uma ação militar dos EUA, Portugal não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido nessa ação militar. O que não quer dizer que não esteja a acompanhar desde a primeira hora”, disse ainda.
O Estado português “defende a via diplomática e negocial para garantir a paz internacional”.
Montenegro admite avançar com desconto extraordinário e temporário do ISP
O primeiro-ministro admitiu hoje que o Governo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar uma subida dos combustíveis caso se verifique um aumento de 10 cêntimos face ao valor desta semana.
Esta posição foi transmitida por Luís Montenegro no debate quinzenal, no parlamento, em resposta a uma intervenção do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, sobre as consequências económicas da intervenção norte-americana e israelita no Irão.
"Dentro da orientação que foi dada a vários membros do Governo para não desvalorizarem os efeitos que o conflito [com o Irão] possa ter na nossa dinâmica económica, estamos em condições de dizer que um desses efeitos pode vir a ser o aumento do preço dos combustíveis", começou por apontar o líder do executivo.
Nesse sentido, segundo Luís Montenegro, caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo superiores a 10 cêntimos face ao valor desta semana, nesse cenário, "o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA".
"Por esta forma, devolve-se todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas", acrescentou o primeiro-ministro.
Nova Zelândia envia dois C-130J Hercules para o Médio Oriente para evacuações
O governo informou que existem atualmente cerca de 3.000 neozelandeses registados como residentes no Médio Oriente.
“Os acontecimentos no Médio Oriente são dinâmicos, perigosos e complexos – e o nosso principal foco é auxiliar os neozelandeses da região, na medida do possível, neste ambiente de segurança extremamente desafiante”, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Winston Peters, em comunicado.
Acrescentou que o envio de dois aviões, juntamente com a equipa consular, visa garantir que “estão prontos, quando as condições o permitirem, para auxiliar em quaisquer operações de evacuação de civis”.
Cruzeiros no Médio Oriente suspensos
A Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro (CLIA) anunciou hoje a suspensão de todos os itinerários para o Médio Oriente, após os ataques dos EUA e de Israel ao Irão.
A CLIA reúne empresas que operam mais de 310 navios.
Em declarações à agência estatal grega AMNA, a diretora da associação, Maria Deligianni, disse que, pelo menos, seis navios de cruzeiros continuam ancorados nos portos do Dubai, Abu Dhabi e Doha, com milhares de passageiros impossibilitados de regressar a casa, após a suspensão das ligações aéreas.
A companhia de navegação grega Celestyal comuicou hoje o cancelamento de dois itinerários de cruzeiro - um com partida de Doha, no Qatar, entre os dias 07 e 14 de março e outro com partida do Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 09 e 16 de março.
O principal sindicato marítimo da Grécia - o PNO -, convocou uma greve de 24 horas para esta quarta-feira, exigindo que o Governo grego declare como "zona de guerra" a que abrange o Golfo do Pérsico, o Mar Vermelho e o Mar Arábico, proibindo assim a navegação de navios na região.
Intervenção militar dos EUA é "um perigo real" para Cuba
O embaixador de Cuba em Lisboa afirmou hoje que uma intervenção militar norte-americana, semelhante às que ocorreram na Venezuela e no Irão, constitui um "perigo real" para a ilha, face à "política agressiva" de Washington.
"Tudo é possível, realmente. Além disso, a sua política [dos Estados Unidos] é agressiva" e isso demonstra que "há um perigo real contra Cuba", disse José Ramón Saborido Loidi, em entrevista à agência Lusa.
O embaixador cubano adiantou que alguns setores da política norte-americana, "inclusive de extrema-direita", estão a pressionar para uma "ação mais rápida" sobre a ilha caribenha.
"Mas estamos tranquilos, preparados, o povo está preparado, há muitos anos que nos preparamos para isso, para a defesa, e o custo será evidentemente muito alto, e vamos realmente tentar evitar isso", defendeu.
Na passada sexta-feira, um dia antes do início dos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que estava a ponderar uma "tomada de controlo pacífica" de Cuba.
"O Governo dos Estados Unidos, ou o Presidente Trump podem dizer qualquer coisa. Seria necessário traduzir um pouco o que isso significa", reagiu o diplomata cubano em relação às declarações do líder norte-americano.
"Muitos de nós sabemos realmente que nada disso é bom", continuou, defendendo que, no entanto, "a resposta do país e do povo é realmente aquilo pelo qual sempre lutou durante tantos e tantos anos: a sua soberania e a sua independência".
O embaixador referiu que o Governo cubano está sempre disponível para conversar com os Estados Unidos, em negociações que sejam em "igualdade de condições e respeito".
"Não se pode ir a uma conversa entre países partindo de posições de força, temos que sentarmo-nos à mesa de negociação em igualdade de condições e com o respeito que cada um merece", prosseguiu o representante diplomático de Havana, adiantando que, nessas condições, Cuba "sempre esteve disposta a sentar-se para negociar, para possibilidades reais".
"Porque temos muitas possibilidades", para "cooperar para o desenvolvimento da melhoria da assistência social, para ajudar, porque Cuba sempre foi solidária com o mundo", acrescentou.
Em janeiro, após a captura pelos Estados Unidos do líder venezuelano Nicolás Maduro, aliado de Havana, Cuba perdeu o acesso ao petróleo venezuelano e Trump ordenou a imposição de tarifas aos países que fornecem petróleo à ilha, agravando a pior crise económica e social que o país vive desde 1959.
O Gabinete de Direitos Humanos da ONU assinalou que o bloqueio dos Estados Unidos viola a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional, além de provocar o desmantelamento do sistema alimentar, sanitário e de abastecimento de água na ilha.
Esta foi uma entrevista à Lusa, cujas restantes declarações sobre o impacto do embargo petrolífero norte-americano e as implicações no setor do Turismo serão publicadas na quinta-feira.
China escolhe enviado especial para o Médio Oriente
Segundo o gabinete do ministro, este agradeceu numa chamada telefónica a contenção da Arábia Saudita e a insistência em resolver as diferenças através de meios pacíficos.
Noutra chamada telefónica com o MNE dos Emirados Árabes Unidos, Wang disse que a "linha vermelha" de proteger civis em conflitos não deve ser ultrapassada e que os alvos não militares, incluindo infraestruturas energéticas, não devem ser atacados.
Pelo menos 87 mortos após EUA terem afundado navio iraniano ao largo do Sri Lanka
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka avançou que pelo menos 87 pessoas morreram no ataque ao navio IRIS Dena, que estava a regressar ao Irão vindo de um porto no leste da Índia.
"Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que pensava estar seguro em águas internacionais", disse Hegseth no Pentágono. "Em vez disso, foi afundado por um torpedo. Uma morte silenciosa".
O navio iraniano tinha participado num exercício naval realizado na Baía de Bengala de 18 a 25 de fevereiro.
Suíça planeia voo de Omã para ajudar cidadãos retidos
Macron reitera solidariedade com Sánchez
A conversa aconteceu depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter decidido cortar as relações comerciais com Madrid devido à recusa deste país em permitir que aeronaves americanas utilizem bases navais e aéreas do sul de Espanha para a ofensiva contra Teerão.
Primeiro voo de repariamento dirige-se para Lisboa
Chega esta quarta-feira a Lisboa o primeiro voo a sair do Dubai desde o início da guerra. Mas muitos outros continuam cancelados.
Segurança reforçada em sete embaixadas portuguesas
A segurança foi reforçada em sete embaixadas em Portugal devido à situação no Médio Oriente.
No grau de ameaça, Portugal está em nível significativo: 3 de 5.
Grande Entrevista. Durão Barroso avalia posição de Sánchez como "erro grave"
Durão Barroso diz que a posição de Espanha foi "um erro grave" que afastou Madrid de Washington e irritou o mundo árabe.
Durão Barroso é o convidado da Grande Entrevista, que pode ser vista na íntegra esta quarta-feira à noite.
Peritos da UE asseguram que abastecimento de gás está estável e não há impacto
Peritos do Grupo de Coordenação do Gás da União Europeia (UE) asseguraram hoje que o abastecimento de gás ao espaço comunitário "está estável" e "não há impacto" na segurança de tal fornecimento, apesar das tensões no Médio oriente.
"A reunião do Grupo de Coordenação do Gás da UE com os países da UE e a Agência Internacional de Energia acaba de terminar. Confirmou-se que o abastecimento de gás está estável", escreveu a Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia numa publicação na rede social X.
De acordo com tal mensagem, "atualmente não há impacto na segurança do abastecimento de gás da UE".
Ainda assim, "a Comissão continua a acompanhar a situação", é ainda referido.
PS defende que deve ser o primeiro-ministro a esclarecer utilização da Base das Lajes
O presidente do PS/Açores defendeu hoje que é o primeiro-ministro "quem deve falar ao povo português" sobre a Base das Lajes, nos Açores, e que os esclarecimentos do Governo devem ser dados no parlamento e não em entrevistas.
"Quem representa o Governo é o primeiro-ministro. Quem deve falar ao povo português é o primeiro-ministro. E mesmo quando falam outros membros do Governo, devem fazê-lo em declarações dirigidas ao povo português e não em entrevistas laterais", defendeu Francisco César em declarações aos jornalistas após uma reunião, na sede nacional do PS, em Lisboa, com personalidades políticas e académicas sobre a atual situação geopolítica internacional e a posição portuguesa.
Para o dirigente do PS, as entrevistas a órgãos de comunicação social, por "meritórias que sejam", "não estão dirigidas diretamente ao povo português"
Francisco César frisou que não é pedido ao Governo que divulgue informações confidenciais e que "são normais serem mantidas sob reserva", mas sim que explique aos portugueses, na Assembleia da República, a posição do país, bem como as garantias que foram pedidas aos Estados Unidos da América em relação à utilização base militar nos Açores.
O deputado açoriano disse que este encontro teve como objetivos, entre outros, "avaliar o trabalho e a posição do Estado português" e a utilização da Base das Lajes, em particular preparar as questões que serão feitas ao Governo sobre a "condução deste processo desde o início".
"Ou seja, a relação que foi tida com o Governo americano, os esclarecimentos que foram pedidos pela parte do Governo português aos Estados Unidos da América daquilo que tem a ver com a utilização da base americana, e também daquilo que tem a ver com a defesa do interesse nacional em todo este processo", detalhou.
Questionado sobre o facto de o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ter dito que Portugal concedeu aos Estados Unidos uma "autorização condicional" para utilização da Base das Lajes, Francisco César afirmou querer "perceber concretamente que explicações foram pedidas e que explicações foram dadas" e adiantou que essas perguntas serão feitas pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, no debate quinzenal desta tarde, no parlamento.
O socialista argumentou que "é da responsabilidade do Estado assegurar que as garantias que lhe são dadas são efetivamente cumpridas" e que "é da responsabilidade do maior partido português da oposição garantir" garantir que o Governo responde sobre estas matérias.
Francisco César defendeu também que no debate desta tarde o Governo deve fazer a sua avaliação deste ataque militar ao Irão à luz do direito internacional
Sobre a recusa de Espanha de permitir a utilização por parte dos EUA das bases militares no país para as operações relacionadas com os ataques ao Irão, Francisco César defendeu a afirmação da solidariedade com os países da União Europeia, nomeadamente com Espanha.
O líder do PS nos Açores também foi questionado sobre como é que a sua região se sente sobre os acontecimentos da última semana e respondeu que "quando há pouca informação" e o "Governo português não se dirige ao povo português as pessoas têm dúvidas e têm, naturalmente, preocupações".
Neste encontro, esteve também em análise, explicou o socialista, a situação dos cidadãos portugueses e a "necessidade que o Estado português tem de garantir a proteção de todos" os que se encontram em zona de conflito.
EUA mataram iraniano que alegadamente preparou plano de assassinato de Trump
"O líder da unidade que tentou assassinar o presidente Trump foi capturado e morto. O Irão tentou matar o presidente Trump, mas foi o presidente Trump quem riu por último", disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, numa conferência de imprensa.
Hegseth não revelou o nome do iraniano, mas disse que a operação ocorreu na terça-feira.
Em 2024, o Departamento de Justiça dos EUA acusou um iraniano de estar envolvido num alegado plano ordenado pelo Corpo de Guardas da Revolução Islâmica para assassinar Trump, então presidente eleito dos EUA.
EUA rejeitam que incidente na Turquia motive Artigo 5.º da NATO
Israel avança com plano de repatriamento "em dois movimentos"
O Governo israelita quer agilizar as entradas de israelitas que estão fora do país e querem regressar e as saídas de estrangeiros que querem abandonar o Estado hebraico.
Israel promete eliminar o próximo líder do Irão
Estará para breve o anúncio do sucessor de Ali Khamenei.
O Irão continua a responder aos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel. Foi atingido o consulado norte-americano no Dubai.
Presidente da APRE! entre portugueses retidos em cruzeiro
Multiplicam-se os bombardeamentos sobre o Irão
Ataques aéreos israelitas e norte-americanos atingiram, nas últimas horas, dezenas de locais no Irão.
Foto: Majid Asgaripour - WANA via Reuters
Cinco dias depois do início do conflito, são já centenas as vítimas mortais desta operação.
Voo do Dubai com destino a Portugal aterra às 19h30 em Lisboa
Mais de mil mortos iranianos nos ataques desde sábado
Pelo menos 1.045 pessoas morreram desde sábado no Irão na sequência dos ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos, afirmou a agência estatal Fundação dos Mártires e dos Assuntos dos Veteranos iraniana.
António Costa transmitiu a Sánchez "total solidariedade da UE com Espanha"
“Acabei de falar ao telefone com o presidente Pedro Sánchez para expressar a total solidariedade da UE com Espanha”, escreveu Costa na rede social X.
Acabo de mantener una llamada con el presidente @sanchezcastejon para expresar la plena solidaridad de la UE con España.— António Costa (@eucopresident) March 4, 2026
La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos.
Reafirmamos nuestro firme compromiso con los principios del…
Enviados da RTP abrigados em bunker em Israel após alertas de mísseis
Perante um momento de ameaça, os enviados especiais da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, tiveram de se abrigar num bunker.
A equipa da RTP está neste momento no piso -2 de um hotel, numa sala com porta blindada e paredes de betão.
Neste momento, para além dos dois repórteres portugueses estão também duas funcionárias do hotel e quatro hóspedes.
Esses hóspedes - um casal francês e outro russo - aguardam para sair de Israel.
Israel estará a planear atacar Irão durante "pelo menos" mais uma ou duas semanas
"Dentro do Exército, estão previstas pelo menos mais duas semanas de bombardeamentos no Irão", refere o site de notícias Ynet, o mais lido em Israel.
De acordo com o Times of Israel, as forças militares "planeiam pelo menos mais uma ou duas semanas de operações no Irão, durante as quais vão visar milhares de outros alvos do regime iraniano".
NATO interceta míssil iraniano
De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Turquia, o míssil foi disparado do Irão e atravessou o Iraque e a Síria antes de se dirigir para o espaço aéreo turco, tendo sido neutralizado por sistemas de defesa aérea e antimíssil da NATO estacionados na região.Um fragmento do projétil caiu no município de Dortyol, na província mediterrânica de Hatay.
"A NATO solidariza-se firmemente com todos os seus aliados, incluindo a Turquia, enquanto o Irão continua os seus ataques indiscriminados em toda a região", afirmou a porta-voz da organização, Allison Hart.
Este foi o primeiro incidente registado em território turco, país-membro da NATO, desde o início dos ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão no sábado.
Ancara não informou qual seria o alvo do míssil iraniano, mas a trajetória do projétil é compatível com um disparo a partir do oeste do Irão em direção à Base Aérea de Incirlik, perto de Adana, no sul da Turquia. Incirlik é um dos principais pontos de apoio das forças da NATO no país, acolhendo também unidades militares norte-americanas.
A400 espanhol aterrou na base das Lajes
O jornalista Luís Almeida apurou que estão quatro reabastecedores dos Estados Unidos no ar, em missão, há mais de quatro horas.
Há pouco aterrou na base açoriana um A400 espanhol, um avião militar.
Líderes da UE vão pedir a Bruxelas para estabilizar o mercado de carbono
Os líderes deverão também pedir a Bruxelas que aborde o impacto do preço do carbono da UE nos custos da eletricidade.
"Não seremos vassalos de ninguém", diz ministra espanhola
Danos perto da central nuclear iraniana de Isfahan
Homenagem a Khamenei adiada
França anuncia reunião do G7 sobre o Médio Oriente
"Falei com todos, nomeadamente com Scott Bessent, que é o secretário de Estado do Tesouro americano. E concordámos em organizar uma reunião que será, sem dúvida, no início da próxima semana", com os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais, declarou hoje o ministro francês da Economia e das Finanças, Roland Lescure, na rádio Franceinfo.
"Queremos deixar passar uma semana, ver como evolui o conflito, ver como evoluem os mercados", acrescentou, precisando que está "em contacto próximo" com os seus homólogos das Finanças há três dias "de forma bilateral".
Israel reivindica abate de avião e estima que Teerão mantém capacidades
O porta-voz do Exército israelita, brigadeiro-general Effie Defrin, disse a uma televisão de Israel que foram destruídos nos últimos dias várias dezenas de lançadores de mísseis iranianos mas, acrescentou, o regime de Teerão ainda possui "capacidades significativas".
Por outro lado, o mesmo porta-voz alertou que a defesa de Israel "não é impenetrável".
Os militares israelitas anunciaram ainda que atacaram uma instalação de mísseis balísticos em Isfahan, no centro do Irão.
c/ Lusa
Itália pondera reativar centrais a carvão se crise no Golfo piorar
Segundo Gilberto Pichetto Fratin, Itália tem "centrais a carvão que eu não gostaria de reativar, mas elas estão lá em reserva para proteger o país".
A Itália tem uma carteira diversificada de fornecedores de gás que inclui a Noruega, a Argélia e o Azerbaijão, entre outros.
"No que diz respeito à segurança (energética), o nosso país está (...) bastante seguro em termos quantitativos", afirmou Gilberto Pichetto Fratin.
"Temos os níveis de armazenamento mais elevados da Europa, temos fontes diversificadas e, por isso, podemos dizer que não existe uma situação extremamente grave no que diz respeito às quantidades de recursos, e estou a referir-me principalmente ao gás", acrescentou.
Rocket disparado contra combatentes curdos iranianos no Iraque causou uma morte
"O rocket atingiu uma posição do PAK" na região autónoma do Curdistão, no norte do país, que abriga campos e bases geridos por vários grupos rebeldes curdos iranianos.
UE não vê efeito imediato do conflito na segurança do abastecimento de gás
As autoridades europeias não têm, de momento, qualquer medida de resposta preparada a nível europeu nesse sentido.
RTP em Telavive. Israelitas preocupados com situação no sul do Líbano
Embaixada de Portugal em Abu Dhabi pede a portugueses que entrem "de imediato" em contacto com o Gabinete de Emergência Consular
Para esse efeito deverão usar os contactos +351 217 929 714 | +351 961 706 472 ou gec@mne.pt, “devendo aguardar por indicações concretas após o contacto”.
“Informa-se, igualmente, que existem perspetivas de retoma de alguns voos para a Europa já durante esta semana, tanto operados pela Emirates (a partir do Dubai) como pela Etihad (a partir de Abu Dhabi)”, acrescenta a embaixada.
“Recorda-se, por fim, que todos os cidadãos que desejem ser repatriados deverão assinar o Compromisso de Pagamento ao Estado. Nem a Embaixada de Portugal em Abu Dhabi nem o Gabinete de Emergência Consular estão, nesta fase, a proceder à cobrança de nenhum valor”, refere.
Síria fecha fronteira com o Líbano
As chegadas permanecem abertas enquanto os sírios estiverem a fugir do Líbano, de acordo com as autoridades sírias.
Exército israelita acredita que Irão ainda tem capacidade para lançar mísseis contra Israel
"Destruímos dezenas de lançadores de mísseis que representavam ameaças significativas para a frente israelita (...). Vamos continuar a atacar os lançadores de mísseis e reduzir os disparos, mas o regime ainda tem muitas capacidades e lembro que a nossa defesa não é hermética", disse o porta-voz do Exército, Effie Defrin.
As forças militares de Israel disseram também ter atacado uma instalação de mísseis balísticos em Isfahan, no centro do Irão.
"Ataques em grande escala" realizados durante a noite visaram, em particular, "uma instalação utilizada pelo Exército para o armazenamento, produção e lançamento de mísseis balísticos, incluindo mísseis Ghadr, em Isfahan", indicou Telavive em comunicado.
Rússia acusa EUA de usarem ameaça imaginária como pretexto para derrubar Irão
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse ainda que os EUA usaram as negociações com o Irão como um disfarce enquanto planeavam uma mudança de regime no país.
Assembleia de Peritos do Irão perto de escolher o próximo líder supremo
Uma centena de pessoas desaparecidas após ataque submarino a navio iraniano
Chipre deteta objeto suspeito perto do Líbano
O incidente ocorreu após um ataque de um drone não identificado de fabricação iraniana a uma base britânica em Akrotiri, Chipre, na segunda-feira. Outros dois drones foram intercetados pelo Chipre nesse dia.
As autoridades cipriotas disseram acreditar que os drones foram lançados pelo Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Líbano.
Bolsas europeias mistas e a moderar quedas de terça-feira
As principais bolsas europeias abriram hoje com tendência mista e moderam assim as quedas de terça-feira, quando caíram em média 3,50%, enquanto o conflito no Irão continua a espalhar-se.
Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,30% para 606,25 pontos.
As bolsas de Londres, Paris e Madrid recuavam 0,10%, 0,06% e 0,63%, enquanto as de Frankfurt e Milão se valorizavam 0,32% e 0,21%.
A bolsa de Lisboa subia, com o principal índice, o PSI, a avançar 0,13% para 8.890,69 pontos.
Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, desceu hoje 3,61%, encadeando a terceira sessão consecutiva em baixa devido à escalada do conflito no Médio Oriente e o impacto nos preços da energia.
O índice de referência da bolsa de Xangai caiu 0,98%, o da de Shenzhen perdeu 0,75% e o Hang Seng, de Hong Kong, cedia 2,02% pouco antes do final da sessão.
A China rejeitou hoje que o comércio seja empregado como arma ou como ferramenta de pressão política, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado na terça-feira cortar as relações comerciais com Espanha pela sua postura perante a guerra do Irão.
Wall Street terminou na terça-feira com quedas próximas a 1% nos principais indicadores, depois de uma sessão marcada pela volatilidade.
Os futuros dos indicadores de Wall Street apontam para leves quedas, de 0,35% para o Nasdaq e 0,17% para o Dow Jones.
Na agenda macroeconómica do dia, destaca-se a publicação dos índices de gestores de compra do setor de serviços e os PMI do setor de serviços na zona euro, nas principais economias, o Reino Unido e os EUA.
Os metais preciosos apreciam-se moderadamente, com a onça de ouro a avançar 0,90% e a da prata 1,90%.
O preço da onça de ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a avançar, com a onça a ser negociada a 5.163,41 dólares, depois de ter terminado num novo máximo de sempre, de 5.417,21 dólares, em 28 de janeiro.
A onça da prata também estava a valorizar-se para 84,8543 dólares, depois de ter subido até ao máximo de sempre de 116,6974 dólares em 28 de janeiro.
No mercado de matérias-primas, o Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em maio, avança 2,68% para 83,51 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WIT), de referência nos EUA, sobe 2,51% para 76,46 dólares.
No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha avançavam para 2,765%, contra 2,751% na terça-feira.
A bitcoin sobe 2%, mas mantém-se abaixo de 70.000 dólares, em 69.406,7 dólares.
O euro descia para 1,1600 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1613 dólares na terça-feira e 1,1980 dólares em 27 de janeiro, um novo máximo desde junho de 2021.