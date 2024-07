Israel intensifica ofensiva. Hamas avisa que negociações para cessar-fogo estão em risco

As negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza pareciam estar num bom caminho, depois de o Hamas se ter mostrado disposto a deixar cair a exigência de um fim permanente do conflito e a dar início às negociações.No entanto, a recente escalada da ofensiva por parte de Israel ameaça arruinar os avanços feitos nas negociações para um cessar-fogo em Gaza.O Ministério da Saúde de Gaza descreveu o ataque como “um massacre hediondo contra cidadãos deslocados”.

Este é o quarto ataque a escolas que abrigam pessoas deslocadas nos últimos quatro dias.

Em resposta, o exército israelita explicou que utilizou “munições precisas” no ataque que tinha como alvo um “terrorista da ala militar do Hamas” que, alegadamente, participou no ataque do Hamas de 7 de outubro. Telavive adiantou ainda que está a investigar o incidente e a analisar os relatos de 29 mortos.

Israel apela à evacuação da cidade de Gaza

As operações israelitas na Faixa de Gaza prosseguem esta quarta-feira. No Hospital dos Mártires de AlAqsa, em Deir el-Balah, centro do enclave, uma fonte médica citada pela Agência France Presse afirmou que "quatro mártires [vítimas mortais] e um ferido grave" tinham chegado às instalações após um ataque contra uma casa perto de Nousseirat.

Mais a sul, dois mortos e seis feridos foram transportados para o hospital Nasser em Khan Yunis, de acordo com uma fonte médica.



“A todos os presentes na Cidade de Gaza, os corredores de segurança permitem a deslocação rápida e sem controlo da Cidade de Gaza para abrigos em Deir el-Balah e Al Zawiya”, indica o folheto, visto por um correspondente da AFP.Durante esta semana foi relatado um aumento dos ataques aéreos israelitas em Gaza, com vários moradores do centro da Cidade de Gaza a descreverem ataques com helicópteros, explosões e tiroteios.Ismail al-Thawabta, director do gabinete de imprensa do Governo de Gaza, disse que os ataques israelitas na região central de Gaza, na terça-feira, mataram 60 palestinianos e provocaram dezenas de feridos.

