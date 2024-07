The Lancet. Estudo alerta que número de mortos em Gaza pode ultrapassar os 186 mil

De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde de Gaza, divulgados esta terça-feira, 38.243 palestinianos foram mortos desde que Israel lançou a sua ofensiva militar a 7 de outubro, na sequência dos ataques mortais do Hamas.“Em conflitos recentes, essas mortes indiretas variam entre três a 15 vezes o número de mortes diretas”, explica o estudo.Para chegar a esta estimativa, a revista científica usou dados da ONU que estima que, até 29 de fevereiro deste ano, 35% dos edifícios na Faixa de Gaza foram destruídos. A partir deste dado, a revista conclui que o número de corpos ainda soterrados nos escombros pode superar os 10.000. Para além disso, o estudo contabilizou também as mortes por ferimentos provocados pelo conflito e pela escassez de alimentos.

“Espera-se que o número total de mortos seja elevado”

“Espera-se que o número total de mortos seja elevado, dada a intensidade deste conflito; a infraestrutura de assistência médica destruída; a escassez severa de alimentos, água e abrigo; a incapacidade da população de fugir para lugares seguros e a perda de financiamento para a UNRWA, uma das poucas organizações humanitárias ainda ativas na Faixa de Gaza”, diz o estudo.“Ao mesmo tempo, há uma necessidade de registar a escala e a natureza do sofrimento neste conflito. Documentar a verdadeira escala é crucial para garantir a responsabilização histórica e reconhecer o custo total da guerra”, salienta o estudo, acrescentando que este é também “um requisito legal”.