Israel lança novos ataques contra o Irão e bases do Hezbollah no Líbano

Irão anunciou que bloqueou o Estreito de Ormuz e ameaça bombardear navios na zona
Uma decisão no mesmo dia em que Donald Trump admitiu que a campanha militar americana vai durar 4 a 5 semanas ou mais, avisou que a "grande onda" de ataques ainda está para vir e não descartou também avançar com tropas no terreno, se for preciso.
Entretanto, o Congresso norte-americano vai votar, esta semana, iniciativas para limitar os poderes de Donald Trump na guerra contra Irão. Os promotores dessas iniciativas lembram que o Congresso é o único órgão autorizado pela Constituição a declarar guerra.
E o Departamento de Estado norte-americano publicou uma mensagem na rede social X a apelar a todos os cidadãos amercianos que vivem em catorze países do Médio Oriente que "saiam já", por "riscos sérios de segurança".
Israel ataca centros de comando e depósitos de armas do Hezbollah em Beirute
A ofensiva e contra-ofensiva mantém-se constantemente desde o final da tarde. Israel e Libano estão em ataques sucessivos nesta altura.
Israel atacou os arredores de Beirute em mais várias zonas, com o objetivo de dissuadir os ataques do Hezbollah.
São também várias as zonas que já foram evacuadas. O Hezbollah garante que está a agir em legitima defesa depois de Israel ter atacado solo libanês.
Hezbollah afirma que ataque a Israel foi um "ato defensivo"
"Durante quinze meses, a agressão israelita contra o Líbano continuou por meio de assassinatos, destruição e todas as formas de atos criminosos", afirmou o grupo apoiado pelo Irão num comunicado, sem mencionar o recente assassinato do Líder Supremo do Irão, diferentemente de uma declaração anterior.
Exército israelita prolonga até sábado medidas de segurança em todo o país
O Exército israelita prolongou até sábado as medidas de segurança em todo o país, que proíbem aglomerações, atividades educativas e o trabalho presencial, exceto em setores essenciais.
A unidade das Forças Armadas de Israel responsável pela proteção da população civil em emergências divulgou hoje em comunicado que prolongou até às 20:00 de sábado (18:00 em Lisboa) as diretrizes impostas à população ao abrigo do estado de emergência declarado pelo Governo israelita até essa data.
Estas orientações de segurança são atualizadas periodicamente, dependendo da situação, e estão em vigor desde a manhã de sábado, quando Israel e Estados Unidos lançaram um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
Rubio diz que EUA atacaram primeiro para impedir Teerão de retaliar ataque de Israel
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, adiantou hoje que a ordem para atacar o Irão foi emitida depois de se ter tornado claro que Israel planeava atacar primeiro, tornando necessário incapacitar a capacidade de retaliação de Teerão.
Segundo Rubio, Washington sabia que Israel se preparava para atacar o Irão e que Teerão iria responder bombardeando bases norte-americanas no Médio Oriente.
"Se tivéssemos esperado por este ataque antes de os atacar, teríamos sofrido muito mais baixas", referiu aos jornalistas antes de uma reunião privada com membros do Congresso para os informar sobre a operação.
Por isso, afirmou, o Presidente Donald Trump tomou a "sábia decisão" de atacar primeiro.
O chefe da diplomacia norte-americana sublinhou também repetidamente que os Estados Unidos gostariam de ver o povo iraniano derrubar o seu regime, mas que esse não é o objetivo da guerra.
O objetivo do ataque ao Irão "é impedir que utilizem mísseis balísticos para ameaçar os seus vizinhos, as nossas bases e a nossa presença na região", apontou Rubio.
"É por isso que estamos a fazer o que estamos a fazer agora e, embora desejássemos ver um novo regime, a realidade é que, independentemente de quem governa aquele país daqui a um ano, não terão estes mísseis balísticos ou estes drones para nos ameaçar", insistiu Rubio durante a conferência de imprensa no Capitólio.
O governante norte-americano garantiu também que os "golpes mais duros" do Pentágono contra o Irão "ainda estão por vir" e que a próxima fase de ataques que Washington está a preparar "será ainda mais severa".
Rubio acrescentou que não sabe quanto tempo durará a Operação Epic Fury, o ataque conjunto com Israel lançado contra o Irão no sábado.
"Não sei quanto tempo levará. Temos objetivos. Vamos continuar o tempo que for necessário para os alcançar, e vamos alcançá-los: o mundo será um lugar mais seguro quando terminarmos esta operação", explicou o chefe da diplomacia norte-americana.
Marco Rubio frisou ainda que os Estados Unidos nunca atacariam uma escola deliberadamente, depois de o Irão ter denunciado ataques contra uma escola e um hospital e a morte de mais de 100 pessoas.
"Os nossos objetivos são os mísseis, tanto a capacidade de os produzir como a capacidade de os lançar", destacou.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".
O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de quatro militares norte-americanos.
Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.
Ataque ao Irão. Portugal deu "autorização condicional" aos EUA para uso da Base das Lajes
O ministro dos negócios Estrangeiros garantiu que Portugal não deu autorização aos Estados Unidos para utilizarem a Base das Lajes, nos Açores, nos ataques ao Irão. Paulo Rangel esclareceu, em entrevista à CNN Portugal, que foi dada uma "autorização condicional" e negou o envolvimento português no conflito.
“Uma coisa é o que se passou até sexta-feira, (...) antes do ataque começar”, começou por esclarecer Paulo Rangel. “Todas as autorizações foram dadas ao abrigo não do acordo em si, mas do regime geral”.
Isto é, ao abrigo de um decreto que “prevê que todos os sobrevoos e aterragens de voos de Estado – neste caso, voos militares em Portugal – de qualquer país precisem de autorização”. Contudo, há países “que têm uma autorização anual permanente”, como é o caso dos Estados Unidos.
Antes do ataque norte-americano ao Irão, no sábado, “não havia nenhum pedido relativo a qualquer intervenção militar” e “foi ao abrigo dessas autorizações que elas foram dadas”. Eram, explicou Rangel, “autorizações tácitas” e não estão diretamente relacionadas “com o acordo”.
“Tudo foi feito de acordo com aquilo que todos os governos portugueses fazem e que é a interpretação", garantiu o ministro, não negando que a partir de sábado houve, efetivamente, “uma intervenção militar”.
“Temos também uma comunicação dos Estados Unidos a dizer que tinha feito a intervenção militar e, portanto, passamos para o regime integral do acordo”.
Questionado se as autoridades portuguesas não interrogam os países quando são notificados, Rangel assegurou que “Portugal faz perguntas quando tem de fazer”, mas que não foi comunicado “que ia haver uma intervenção militar”.
“Estamos a falar de um aliado que é estratégico para nós. Portugal precisa de um aliado atlântico”, realçou. “Do ponto de vista do enquadramento, nós somos extremamente rigorosos. Cumprimos o enquadramento até ao limite”.
Mas a partir do momento em que há comunicação de que os EUA querem fazer “uma intervenção”, Portugal avalia “em que termos pode autorizar” e depois “consultar o presidente da República” e os principais líderes da oposição.
“Portugal não vai estar neste conflito”, assegurou ainda. E acrescentou que “não houve nenhuma intervenção” nas Lajes, nos ataques de sábado.
"Autorização condicional"
O ministro dos Negócios Estrangeiros negou que os Estados Unidos estejam a “pôr e a dispor” da Base das Lajes.
Paulo Rangel disse ainda que, até sexta-feira, estavam a decorrer negociações e a informação que Portugal tinha era de que “estavam a correr bem”. A partir do momento em que as autoridades portuguesas foram notificadas da intervenção norte-americana, “foi organizada uma resposta aos Estados Unidos”: uma “autorização condicional”.
Portugal deu, então, uma autorização com três condicionantes: só pode ser usado em contexto de defesa ou retaliação; “tem de obedecer ao princípio da necessidade e da proporcionalidade”; e “só pode visar alvos de natureza militar”.
O chefe da diplomacia portuguesa garantiu que “não houve nenhum meio que, a partir dos Açores, fosse utilizado em qualquer ataque até então”. E reforça que Portugal não foi incluído “em qualquer ação ofensiva”.
Distanciando-se da posição assumida por Espanha e sem dizer se Portugal apoia a intervenção militar norte-americana no Irão, Rangel frisou que o Governo “sempre defendeu que as negociações tomassem o seu rumo e continuassem”.
Há um ponto que o ministro quis sublinhar: “o Irão não é conhecido por respeitar o direito internacional”.
Sobre o conflito, Rangel considerou que a resposta iraniana, em retaliação, mostra como é o Irão, que atacou os países vizinhos.
“Ao fazer isto, o Irão demonstra também a sua natureza. Está disposto a fazer qualquer coisa”, afirmou o ministro português, admitindo que Portugal “reconhece a ameaça”.
“O Irão é uma ameaça gravíssima à paz”, declarou, acrescentando que se dispusesse de armas nucleares seria uma ameaça terrível”.
EUA apelam aos cidadãos a abandonarem imediatamente mais de uma dezena de países do Médio Oriente
The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq— Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026
Israel atacou complexo da emissora estatal iraniana
O ataque ocorreu após um alerta de evacuação para a zona.
Melania Trump defende "paz através da educação" em discurso inédito na ONU
A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, presidiu hoje a uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, na qual defendeu a "paz através da educação" e garantiu que os Estados Unidos "estão ao lado de todas as crianças do mundo".
"As crianças criadas numa cultura enraizada na inteligência desenvolvem confiança, inovam, constroem, competem e mantêm um profundo sistema de valores. O conhecimento fomenta a empatia pelos outros, transcendendo a geografia, a religião, a raça, o género e até os valores locais", afirmou a mulher do Presidente Donald Trump no seu discurso.
Segundo a ONU, esta é a primeira vez nos 80 anos da história das Nações Unidas que o cônjuge de um chefe de Estado em exercício preside uma reunião do Conselho de Segurança.
Contudo, apesar do contexto inédito da presença de Melania Trump no órgão mais poderoso da ONU, analistas têm destacado que o discurso da primeira-dama poderá ser ensombrado por um alegado ataque a uma escola para meninas no sul do Irão, no contexto da ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos em curso contra o Irão, que matou mais de 100 pessoas, segundo as autoridades iranianas.
Israel anuncia a reabertura de um ponto de passagem para ajuda humanitária a Gaza
A COGAT afirmou no sábado que as passagens para a Faixa de Gaza, vitais para a entrega de ajuda humanitária e para a movimentação de doentes que necessitam de evacuação médica, foram encerrados devido aos ataques das forças israelitas e norte-americanas ao Irão.
Agência Portuguesa do Ambiente acompanha situação de segurança nuclear na região
A Agência Portuguesa do Ambiente anunciou hoje estar a acompanhar a situação da segurança das instalações nucleares no Médio Oriente devido ao conflito na região e disse manter uma monitorização contínua dos níveis de radioatividade no território nacional.
Enquanto autoridade competente para a segurança nuclear e a proteção radiológica e face às preocupações manifestadas pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) quanto à proteção das instalações nucleares no Médio Oriente, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse acompanhar "a evolução da situação através dos mecanismos internacionais de cooperação nestas matérias".
Em comunicado, a agência lembrou que mantém operacionais mecanismos permanentes de vigilância, designadamente a Rede de Alerta de Radioatividade no Ambiente (RADNET), assegurando a monitorização contínua dos níveis de radioatividade no território nacional.
Esta rede consiste no sistema nacional de monitorização e alerta radiológico, que e é constituído por um conjunto de estações automáticas distribuídas pelo território nacional, que efetuam medições contínuas de modo que possam ser detetadas situações de aumento anormal de radioatividade no ambiente.
"Esta rede está operacional e é acompanhada de forma permanente" e permite a "deteção precoce de eventuais alterações radiológicas, assegurando a vigilância permanente do território nacional e apoiando a avaliação rápida de situações com potencial impacto radiológico, independentemente da sua origem, nacional ou internacional", assegurou a APA.
A agência nacional acrescentou que acompanha também os mecanismos de notificação e alerta precoce da União Europeia e da Agência Internacional de Energia Atómica, em linha com "as boas práticas europeias e internacionais".
Israel admite que mantém em aberto invasão terrestre no Líbano
O Exército israelita admitiu hoje que "todas as opções estão em cima da mesa" sobre a possibilidade de um ataque terrestre contra o grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado por Teerão, em adição à campanha aérea em curso.
As forças de Israel estão a operar no Líbano "para eliminar uma ameaça significativa", justificou o porta-voz do exército, Effie Defrin em conferência de imprensa, acrescentando que "todas as opções estão em cima da mesa" no objetivo de desarmar o Hezbollah.
Nadav Shoshani, porta-voz internacional do exército, descartou porém aos jornalistas estrangeiros a possibilidade uma invasão terrestre no curto prazo.
"Nada no terreno justifica uma invasão terrestre iminente, nem preparativos nesse sentido", declarou.
A ONU manifestou hoje preocupação com o relançamento da violência entre Israel e o Hezbollah, apelando a todas as partes para que exerçam máxima contenção.
"Estamos muito preocupados com a troca de tiros ao longo da Linha Azul", disse aos jornalistas o porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre a demarcação imposta pelas Nações Unidas entre o Líbano e Israel.
"Apelamos para a máxima contenção e instamos as partes a respeitarem o acordo de cessar-fogo", acrescentou Stéphane Dujarric, referindo-se à trégua em vigor desde novembro de 2024 e que os dois lados se acusam mutuamente de sucessivas violações desde então.
Segundo dados oficiais de Beirute, os ataques aéreos israelitas em grande escala contra o Líbano mataram hoje pelo menos 52 pessoas e feriram 154.
Os militares israelitas reivindicaram bombardeamentos a mais de 70 armazéns de armas, locais de lançamento e lançadores de mísseis pertencentes ao Hezbollah, que anteriormente tinha visado o norte de Israel, em resposta aos ataques lançados desde sábado por Estados Unidos e Israel contra o Irão.
Além disso, o exército israelita indicou que a série de ataques no Líbano teve como alvo a empresa financeira Aal-Qard al-Hassan, ligada ao Hezbollah e confirmou que o chefe dos serviços de informações do grupo libanês foi morto.
Segundo o grupo islamita palestiniano Hamas, aliado do Hezbollah e do Irão, os ataques israelitas na periferia sul de Beirute provocaram também a morte do chefe do braço armado da Jihad Islâmica no Líbano.
Ao mesmo tempo, o Governo libanês proibiu as atividades militares do Hezbollah e exigiu que o grupo entregue as armas ao Estado, limitando-se às suas atividades políticas, anunciou hoje o primeiro-ministro do país, Nawaf Salam, após uma reunião do executivo.
Em resposta, o Hezbollah condenou a decisão sem precedentes do Governo libanês, argumentando que seria mais vantajoso responder aos ataques israelitas.
Em comunicado, o chefe do bloco parlamentar do Hezbollah, Mohammad Raad, lamentou "a bravata do Governo" e criticou o anúncio, que acontece "quando o povo libanês esperava uma decisão que rejeitasse a agressão de Israel".
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".
O Irão confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Israel e Hezbollah estiveram em guerra durante cerca de um ano, no seguimento dos ataques do Hamas em solo israelita que provocaram o conflito na Faixa de Gaza.
As partes chegaram a um cessar-fogo em novembro de 2024, depois de as forças israelitas terem executado bombardeamentos intensivos no Líbano, que eliminaram grande parte da liderança do grupo xiita.
Apesar da trégua, Israel continuou a atacar alvos do Hezbollah, argumentando que o grupo xiita procura readquirir as suas capacidades militares, e conserva ainda posições no sul do Líbano.
Israel diz ter iniciado nova vaga de ataques contra Teerão
O exército israelita emitiu esta noite um alerta de evacuação para os residentes de Teerão, especialmente aqueles localizados perto da sede da emissora estatal iraniana IRIB.
Segundo o Exército israelita, o ataque foi realizado pela Força Aérea, sob o comando da Direção de Informações do Exército, e ocorreu no coração de Teerão.
"Os ataques visaram locais adicionais onde a inteligência militar identificou atividades do regime", pode ler-se na mesma nota.
Prevista subida dos combustíveis na próxima semana
Este conflito está a produzir impactos globais a nível económico. As consequências são, desde logo, visíveis nos preços do petróleo.
O preço do gás natural disparou 45 por cento, depois de o Catar, responsável por 20 por cento do gás consumido a nível global, ter anunciado que suspendia a produção.
O dia foi também difícil nas bolsas. Na Europa, as quedas nos principais mercados andaram em torno dos dois por cento.
"Não nos foi dito que ia haver uma intervenção militar"
Em entrevista à CNN Portugal o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel explicou que os Estados Unidos pediram e o Governo autorizou a utilização da Base das Lajes de acordo com o regime previsto para tal.
Rubio diz que EUA não estão preparados para enviar tropas terrestres para o Irão
As declarações foram feitas depois de Donald Trump ter dito, em entrevista à CNN, que não descartava o envio de tropas terrestres para o Irão.
Exército norte-americano confirma morte de seis militares no conflito com o Irão
Portugueses nos Emirados Árabes Unidos relatam dia mais calmo
A maioria dos portugueses que residem nas zonas mais afetadas pelo conflito afastam, para já, um regresso a Portugal.
Embaixada dos EUA na Jordânia evacuada "temporariamente"
Os funcionários da embaixada dos EUA em Amã, na Jordânia, foram retirados "temporariamente" após uma ameaça, segundo a AFP.
Embaixador do Irão em Portugal garante que Base das Lajes não está na mira das forças iranianas
A Base das Lajes nos Açores não está por agora na mira das forças iranianas. Essa é pelo menos a garantia deixada pelo embaixador do Irão em Portugal, em entrevista à jornalista da Antena 1 Cristina Borges.
Majid Tafreshi garante que o Irão vai continuar a defender o seu território perante uma guerra que não pediu e defende que as negociações são o melhor caminho para a paz.
Guarda Revolucionária do Irão avisa que Estreito de Ormuz está fechado e que incendiará qualquer navio que o tente atravessar
Esta medida surge após o assassinato do Líder Supremo, o ayatollah Ali Khamenei, num ataque israelita, que ameaça interromper um quinto do fluxo global de petróleo e elevar drasticamente os preços do crude.
Chipre diz que drones que atacaram base britânica foram enviados do Líbano
"Foi confirmado" que os drones, um dos quais atingiu uma pista de aterragem, partiram do Líbano, afirmou a fonte. Questionada sobre se o grupo armado apoiado pelo Irão os tinha lançado, a fonte respondeu: "muito provavelmente".
Estados Unidos atacaram mais de 1.250 alvos no Irão nas primeiras 48 horas do conflito
BE questiona Negócios Estrangeiros sobre utilização da base das Lajes pelos EUA
Fabian Figueiredo argumenta que "a interpretação jurídica propugnada pelo Governo português no que concerne ao Acordo de Cooperação e Defesa de 1995" -- estabelecido entre Portugal e os EUA -- "padece de fundamentação legal, sendo tecnicamente insustentável à luz da letra e do espírito do tratado".
O deputado quer que o Governo clarifique qual é "o fundamento jurídico detalhado que sustenta a interpretação de que uma «autorização tácita» substitui a exigência de «autorização prévia» estipulada no Acordo de Cooperação e Defesa de 1995 para missões unilaterais dos EUA".
Fabian Figueiredo refere ainda a posição do Governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, que negou autorizar o uso das suas bases militares para esta operação no Irão e questiona o executivo português sobre o porquê de não ter adotado uma postura semelhante "de defesa da legalidade internacional e dos mecanismos multilaterais".
O deputado quer saber qual é a justificação do Governo português para "permitir o uso do território nacional para operações que Espanha rejeitou, por poder configurar uma violação do direito internacional".
"Ao contrário de Espanha, que exerceu o seu direito de recusa para evitar a cumplicidade com uma agressão militar, Portugal parece ter optado por um silêncio permissivo perante uma operação que viola a norma da não-agressão e a própria Carta das Nações Unidas. Esta complacência coloca o país numa situação de potencial responsabilidade internacional ao facilitar meios que são fundamentais para a condução de ataques aéreos no Médio Oriente", avisa o deputado.
O dirigente do BE quer também saber se o executivo confirma que a operação «Fúria Épica» "não tem enquadramento em decisões de organizações internacionais de que Portugal faça parte, caindo assim no âmbito das ações unilaterais que exigem autorização expressa".
Sobre o movimento na base militar portuguesa, Fabian Figueiredo pergunta ao Governo "quantas aeronaves militares dos EUA com destino ao Médio Oriente transitaram pela Base das Lajes desde o início de fevereiro de 2026 e quais foram os motivos invocados para a sua escala", e se foi feita alguma diligência diplomática para esclarecer "se o fornecimento logístico nas Lajes está a apoiar ataques que violam a norma da não-agressão".
Na pergunta, o bloquista realça que a "denúncia da complacência do Governo português não configura, em circunstância alguma, qualquer forma de apoio ou tolerância perante o regime teocrático de Teerão, cuja natureza opressiva e repressiva é sobejamente reconhecida e condenada pelo Bloco de Esquerda".
"Pelo contrário, a contestação aqui expressa é indissociável de uma profunda solidariedade com a oposição democrática e com o povo iraniano, que há décadas luta pela liberdade e pelos seus direitos fundamentais", sublinha.
PCP considera a operação militar um "ato de guerra" e acusa o governo de hipocrisia
O secretário-geral do PCP criticou os iranianos que se juntaram à frente da embaixada do Irão em Lisboa para celebrar a ataque militar que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei e acusou o Governo de hipocrisia.
Depois de referir que foram convocadas manifestações, em Lisboa e no Porto, para o dia 14 de março “em prol da paz, soberania e solidariedade” e pelo “fim das ameaças e agressões dos Estado Unidos”, o secretário-geral do PCP foi questionado sobre as dezenas de iranianos que celebraram, em frente à embaixada do Irão, a ofensiva norte-americana e israelita que resultou na morte de Ali Khamenei e deixou críticas aos manifestantes.
“Não posso estar ao lado de manifestações que, diria, sejam satisfeitas, que estejam felizes com o facto de nós estarmos perante uma situação que sabemos como é que começou e não sabemos como é que vai acabar, de ataque a um Estado soberano, seja ele qual for”, disse, acrescentando que discorda de quem acredita que se pode “festejar o facto de estarem a ser detonados toneladas e toneladas de bombas”.
Para Raimundo, a “história demonstra que a guerra não é solução para nada e que os povos, em todos os momentos da história (...) têm sempre as condições e a possibilidade de, com a sua ação, definir os seus caminhos”.
Na mesma resposta, o secretário-geral do PCP voltou a criticar o Governo e o que disse ser a sua “hipocrisia de dois pesos e duas medidas”.
“Tão lesto para assumir as dores de um lado e tão cauteloso para vir condenar aquilo que é evidência, que é um país soberano estar a ser agredido por outro país soberano”, atirou.
Questionado sobre se concorda com o pedido do PS para ouvir no parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o enquadramento das recentes movimentações de forças norte-americanas na base das Lajes, Açores, Paulo Raimundo mostrou abertura, mas sublinhou que o importante é a posição de Paulo Rangel sobre a utilização da base aérea.
“É a segunda vez que o Governo se verga perante a vontade dos Estados Unidos de fazer da base das lajes uma plataforma de ataque”, criticou, acrescentando que o mesmo ministro “classificou a agressão norte-americana na Venezuela como uma iniciativa humanitária”.
Sobre se está em causa uma violação dos Estados Unidos do acordo de utilização da Base das Lajes, Raimundo admitiu “não estar em condições” de saber, mas que se “está estabelecido permite que os Estados Unidos utilizem a Base das Lajes para servir de trampolim para as suas guerras unilaterais” a situação é “ainda pior”.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
Presidente do Conselho Europeu apoia decisão do Líbano de encerrar atividades militares do Hezbollah
O Governo prepara o repatriamento de portugueses que moram em países afetados pelo conflito
Líder socialista quer explicações sobre o uso norte-americano da Base das Lajes
José Luís Carneiro quer explicações do primeiro-ministro sobre a utilização das Base das Lajes por parte dos Estados Unidos. O secretário-geral do Partido Socalista garante que vai questionar Luís Montenegro no debate quinzenal na próxima quarta-feira.
Para José Luís Carneiro, "é muito importante que o Governo explicite o modo como os portugueses que se encontram nos países da região estão a ser protegidos e como é que, em circunstâncias, mais graves (...) poderão garantir que serão repatriados".
Essa explicação, justificou o secretário-geral do PS, "é que justifica o requerimento ao Governo" e a audição do ministro dos Negócios Estrangeiros "à porta fechada".
Quanto à posição de Portugal no conflito, José Luís Carneiro entende que o "primeiro-ministro deve informar o país sobre os termos em que foi autorizada a utilização a Base das Lajes", à semelhança do que fez o primeiro-ministro britânico.
"O primeiro-ministro deve informar. E deve informar particularmente o parlamento", reforçou, acrescentando que no debate de quarta-feira pretende colocar questões aos membros do Governo. "É preciso garantir que há monitorização do uso da Base das Lajes para os fins para que o Governo autorizou".
Além disso, o líder socialista considerou que é um dever "exigir que as partes procurem retomar a via diplomática e evitem a escalada do conflito".
Ataques israelitas no Líbano fizeram 52 mortos e 154 feridos
Um balanço anterior, divulgado pelo Ministério da Saúde, indicava 31 mortos e 149 feridos.
Os bombardeamentos no sul e leste do Líbano e nos subúrbios do sul de Beirute também deixaram mais de 28.500 pessoas sem casa, segundo a unidade de gestão de catástrofes do Governo libanês.
Guarda Revolucionária do Irão deixa aviso aos EUA: "os vossos dias de glória acabaram"
"O inimigo precisa de saber que os seus dias de glória acabaram e que já não estará seguro em nenhum lugar do mundo, nem mesmo em casa", afirmou a Força Quds, unidade de operações estrangeiras da IRGC, num comunicado transmitido pela televisão estatal.
Polónia está a cooperar com França no programa de dissuasão nuclear
"A Polónia está a manter discussões com a França e um grupo dos seus aliados europeus mais próximos a propósito de um programa avançado de dissuasão nuclear", disse Tusk numa publicação no X.
Poland is in talks with France and a group of closest European allies on the programme of advanced nuclear deterrence. We are arming up together with our friends so that our enemies will never dare to attack us.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026
"Estamos a armar-nos com os nossos amigos para que os nossos inimigos não se atrevam a atacar-nos", acrescentou.
Emmanuel Macron anunciou esta segunda-feira uma "grande evolução" da doutrina de dissuasão nuclear da França, na qual oito países europeus, incluindo a Polónia, "concordaram" em participar.
Momentos importantes do dia
- Às primeiras horas desta segunda-feira em várias cidades do Golfo – incluindo no Dubai, em Doha e Manama – ouviram-se várias explosões;
- A Guarda Revolucionária do Irão anunciou o lançamento de uma série de mísseis contra as cidades israelitas de Telavive e Haifa, bem como contra Jerusalém Oriental. Segundo as autoridades iranianas, foram lançados mísseis tendo como alvo o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o quartel-general do comandante da Força Aérea;
- A agência das Nações Unidas para a energia nuclear (AIEA) teve durante a manhã uma reunião extraordinária dedicada ao Irão, após os ataques iniciados no sábado por Israel e pelos Estados Unidos;
- O Exército israelita anunciou o lançamento de "um novo ataque de grande envergadura" no "coração" de Teerão;
- O presidente russo, Vladimir Putin, discutiu a situação no Médio Oriente com o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, segundo a agência de notícias russa TASS;
- Israel lançou ainda nova vaga de ataques aéreos contra alvos do Hezbollah, depois de o movimento xiita ter disparado mísseis contra território israelita;
- França anunciou que vai aumentar número de ogivas nucleares do seu arsenal, sem comunicar o número concreto, nem agora, nem futuramente;
- Donald Trump alertou que a “grande onda” na guerra com o Irão ainda está para vir. Mais tarde, num discurso na Casa Branca, o presidente norte-americano disse que os EUA continuam a realizar "operações de combate em larga escala" no Irão para eliminar as ameaças representadas pelo regime iraniano, afirmando que Teerão ignorou os avisos dos EUA e "recusou a cessar a procura por armas nucleares".
- O chefe do braço armado da Jihad Islâmica Palestiniana no Líbano foi morto num ataque aéreo israelita nos subúrbios do sul de Beirute;
- Macron convocou Conselho de Segurançal para uma reunião esta segunda-feira, às 20h15 (hora local) para discutir a situação no Irão e no Médio Oriente.
Netanyahu diz que queda do regime iraniano está a aproximar-se
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, previu hoje a queda iminente do regime em Teerão, afirmando que se aproxima o dia em que o "valioso povo iraniano rejeitará o domínio da tirania".
"Lançámos esta campanha para afastar qualquer tentativa de renovar ameaças existenciais e também nos comprometemos a criar as condições que permitam ao valente povo iraniano livrar-se do domínio da tirania", afirmou Netanyahu.
"Esse dia está a aproximar-se. E quando chegar, Israel e os Estados Unidos estarão ao lado do povo iraniano. (...) Depende deles", acrescentou o primeiro-ministro israelita, em visita ao local de um ataque com mísseis iranianos que causou nove mortos no domingo em Bet Shemesh, perto de Jerusalém.
Os ataques iranianos a Israel provocaram pelo menos 10 mortos, enquanto no Irão são mais de 550, de acordo com uma contagem divulgada pelo Crescente Vermelho iraniano.
Meios de comunicação de social iranianos tinham noticiado, citando a Guarda Revolucionária iraniana, que o gabinete de Netanyahu e outros objetivos tinham sido atacados pelas Forças Armadas da República Islâmica "em ataques seletivos e surpresa com mísseis Kheibar", algo negado por Israel.
"É completamente falso. É só propaganda da Guarda Revolucionária" do Irão, afirmou à agência de notícias espanhola EFE um porta-voz do gabinete de Benjamin Netanyahu.
Os alarmes antiaéreos soam periodicamente em Jerusalém, onde no domingo à noite um míssil atingiu uma estrada de saída da cidade, que até agora não tinha sido atacada nem no atual conflito com o Irão nem na chamada guerra dos 12 dias de junho de 2025.
Hoje de manhã voltaram a soar e ouviram-se interceções, mas não foi relatada a queda de nenhum projétil, nem avistado fumo ou outro sinal que pudesse alertar para um impacto na cidade, indicou a EFE.
As defesas israelitas repeliram a maior parte dos projéteis iranianos, embora no domingo nove pessoas tenham morrido na sequência do impacto de um míssil numa sinagoga que abrigava um refúgio comunitário e casas vizinhas em Beit Shemesh, a cerca de 30 quilómetros de Jerusalém.
Israel e Estados Unidos (EUA) lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região do Golfo e alvos israelitas.
Trump admite enviar tropas para o terreno "se necessário"
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu hoje enviar tropas para o terreno no Irão "se necessário" e garantiu que o seu país tem capacidade para sustentar um conflito por mais de quatro ou cinco semanas.
"Já estamos significativamente adiantados em relação ao calendário. Mas não importa quanto tempo leve, seja o que for preciso, chegaremos lá", prometeu Trump durante uma cerimónia na Casa Branca, acrescentando que os Estados Unidos têm "capacidade para ir muito além" das quatro ou cinco semanas inicialmente referidas.
O chefe de Estado disse ainda que a "grande onda" da ofensiva militar norte-americana "ainda não aconteceu" e que está "a chegar em breve", em declarações telefónicas à cadeia televisiva CNN.
Numa outra entrevista ao jornal New York Post, Trump recusou excluir o envio de tropas terrestres, afirmando que não partilha da postura de presidentes que garantem antecipadamente que "não haverá tropas no terreno".
"Provavelmente não precisamos delas, mas se fosse necessário", explicou Trump.
A operação militar contra o Irão foi lançada no sábado pelos Estados Unidos e por Israel, com o objetivo declarado de travar as capacidades estratégicas de Teerão.
Trump voltou hoje a justificar a decisão afirmando que aproveitou a "última e melhor oportunidade" para atacar, defendendo que um regime iraniano dotado de mísseis de longo alcance e armas nucleares representaria "uma ameaça intolerável" para o Médio Oriente e para o povo norte-americano.
O secretário da Defesa, Pete Hegseth, já tinha dito que nenhum soldado norte-americano se encontra atualmente em solo iraniano, mas assegurou que os Estados Unidos irão "até onde for necessário".
Segundo o chefe do Pentágono, declarar publicamente os limites da ação militar seria "estúpido", rejeitando comparações com intervenções anteriores.
O último grande destacamento de tropas norte-americanas no terreno ocorreu no Iraque, em 2003, e a presença em larga escala mais recente foi no Afeganistão, de onde os Estados Unidos se retiraram no verão de 2021, após duas décadas de guerra.
Hegseth garantiu que a maior potência militar do mundo não está a embarcar noutro "atoleiro", sublinhando que não será necessário mobilizar centenas de milhares de militares nem manter uma presença prolongada no terreno para atingir os objetivos estratégicos definidos por Washington.
Comissão Europeia garante que está empenhada em dar todo o apoio aos "cidadãos da UE"
Num comunicado divulgado após uma reunião extraordinária dos comissários europeus sobre a guerra no Irão convocada pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, no sábado, a Comissão Europeia diz ter duas prioridades: "apoiar os Estados-membros e proteger os cidadãos da UE das consequências adversas derivadas dos acontecimentos no Irão e no Médio Oriente".
O executivo comunitário afirma que irá aumentar o apoio aos Estados-membros no que se refere ao repatriamento e retirada dos seus cidadãos, incluindo recorrendo ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil e ao Centro de Coordenação de Resposta de Emergência.
"A Comissão também está a reforçar a sua monitorização de possíveis riscos de disrupção a nível de transportes, designadamente no Estreito de Ormuz e no Mar Vermelho, e está a intensificar a coordenação com as companhias aéreas, empresas de transportes e autoridades nacionais", lê-se no comunicado.
No que se refere à energia, a Comissão Europeia indica que está a monitorizar de perto "tanto o preço como a evolução nas cadeias de abastecimento e irá convocar uma 'task force' sobre energia com os Estados-membros", que trabalhará em articulação com a Agência Internacional de Energia e que terá uma reunião já esta semana.
A nível de segurança interna, a Comissão Europeia diz que "mantém um elevado nível de vigilância" e está em "estreita cooperação com a Europol e os Estados-membros no que se refere a potenciais riscos" securitários.
"Por último, no que respeita à migração, a Comissão está a reforçar a sua preparação através de uma monitorização mais rigorosa das tendências e de uma maior cooperação com os países parceiros e as agências da ONU competentes", refere-se.
Governo iraniano pede concentração de apoio para hoje em Teerão
O Governo iraniano apelou à população para se reunir na noite de hoje em vários bairros de Teerão em apoio da República Islâmica e em homenagem ao líder supremo, Ali Khamenei, morto no sábado em ataques aéreos norte-americanos.
A convocatória, transmitida na televisão estatal, surge no terceiro dia de bombardeamentos ao Irão por parte dos Estados Unidos e de Israel, que declarou hoje a intenção de intensificar os ataques contra "elementos-chave do regime iraniano".
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O exército israelita reclamou hoje a destruição de cerca de 600 estruturas do regime iraniano, incluindo alvos relacionados com líderes militares, munições e sistemas de defesa.
O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Entre os 600 alvos mencionados pelas forças de Telavive, contam-se 20 alvos destinados a atacar os líderes militares iranianos, 150 mísseis balísticos e 200 sistemas de defesa aérea.
Em sentido contrário, a Guarda Revolucionária do Irão, o exército ideológico do regime de Teerão, disse hoje ter atingido mais de 500 alvos no Médio Oriente ligados aos Estados Unidos e a Israel.
O Crescente Vermelho informou hoje que o número de mortos em no Irão ultrapassou os 555 desde o início dos bombardeamentos.
Em Israel, os ataques com mísseis iranianos já provocaram a morte a 10 pessoas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação iniciada no sábado visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial" ao seu país.
O atual conflito agravou também as hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado por Teerão, que nunca deixaram de se acusar mutuamente de violações do acordo de cessar-fogo assinado em novembro de 2024.
Pedidos de repatriamento de portugueses em Israel subiram para 53
O número de pedidos de repatriamento de cidadãos portugueses em Israel aumentou para 53 e não se registaram novos pedidos de residentes no Irão, disse à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
"Neste momento, temos 53 pedidos de repatriamento de cidadãos portugueses em Israel. Na zona do Golfo [Pérsico] estamos a fazer um inventário (...), pois é uma zona onde o número de viajantes é muito instável", referiu à Lusa, por telefone, Emídio Sousa, que domingo tinha avançado a existência de 39 pedidos de repatriamento de Israel.
Relativamente aos portugueses residentes no Irão, não houve mais pedidos além dos dois cidadãos que abandonaram domingo o país.
"Só restam 11 [cidadãos portugueses]. Dos números que tínhamos, eram 13, sendo que dois já saíram ontem [domingo]. Temos ainda a informação que, desses 13, quatro têm dupla nacionalidade", especificou.
"Depois há a situação dos outros residentes que estão na zona onde se está a desenrolar o conflito, que estão calmos", garantiu o membro do governo português.
O secretário de Estado frisou que o Governo tem pedido às pessoas, particularmente os residentes, que se mantenham em casa e respeitam as recomendações das autoridades locais.
Emídio Sousa referiu também que existe a informação de alguns voos estarem a ser retomados no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Precisamente no Dubai, 73 portugueses foram identificados num cruzeiro, onde estão retidos por motivos de segurança, "mas estão bem" e foram hoje visitados pelo embaixador português em Abu Dhabi, Fernando Figueirinhas, sendo que têm voo de regresso marcado para dia 07, sábado, acrescentou.
A fonte do ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) especificou que Portugal está em permanente contacto com a União Europeia (UE), mas que aplica também, autonomamente, planos de repatriamento.
Por fim, Emídio Sousa reiterou a importância da inscrição dos viajantes no portal do viajante do MNE, para ser mais fácil a articulação da resposta diplomática.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".
O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de três militares norte-americanos.
Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.
Dinamarca vai cooperar com a França na dissuasão nuclear
Secretário de Defesa dos EUA admite soldados em território iraniano se necessário
O secretário de Defesa dos Estados Unidos (EUA), Pete Hegseth, afirmou hoje que embora não existam soldados norte-americanos em território iraniano neste momento, Washington irá "tão longe quanto for necessário".
O líder do Pentágono (Departamento da Defesa) recusou-se a declarar abertamente o que os EUA estão "dispostos a fazer ou a não fazer" e quando questionado se soldados norte-americanos estavam destacados no Irão respondeu que isso era "uma estupidez".
Mas, ressalvou, que o Presidente norte-americano, Donald Trump, quer que os inimigos compreendam que os EUA irão "tão longe quanto necessário para defender os interesses americanos".
Na primeira conferência de imprensa desde o início dos bombardeamentos contra o território iraniano, em coordenação com Israel, Pete Hegseth disse que o objetivo dos ataques ao Irão não passa pela construção de uma democracia no país.
"Chega de regras de combate estúpidas, chega de lamaçais com o objetivo de construir uma nação, não é um exercício de construção da democracia", afirmou Hegseth.
Os ataques contra o Irão "não são uma guerra para mudar o regime, mas com certeza o regime mudou e o mundo está melhor por causa disso", sublinhou.
O secretário de Defesa dos EUA insistiu que a operação militar contra o Irão, não era igual ao que aconteceu no Iraque, nem será um conflito interminável, mas, pelo contrário, tem a missão "clara e devastadora" de destruir as capacidades de defesa de Teerão.
Na mesma conferência de imprensa, o chefe do Estado-Maior norte-americano, o general Dan Caine, afirmou que as operações militares contra o Irão estão em fase inicial e "levarão algum tempo" até atingirem os objetivos.
Reconheceu que as operações exigirão "muito trabalho" e poderão causar novas baixas entre as tropas.
"Esta não é uma operação de um dia. Levará algum tempo para atingir os objetivos do [Comando Central dos Estados Unidos] CENTCOM e da força conjunta que foram designados. Em alguns casos, exigirá um trabalho difícil e árduo. Esperamos sofrer novas baixas, mas, como sempre, trabalharemos para minimizá-las", afirmou.
Caine garantiu que a operação está "a escalar" após 57 horas contínuas de operações militares que, segundo frisou, fazem parte da "fase inicial" e exigirão o envio de novas tropas no futuro.
"Este destacamento inclui milhares de tropas de todos os ramos das Forças Armadas, centenas de caças avançados de quarta e quinta geração, dezenas de aviões de reabastecimento e as esquadras de ataque dos porta-aviões Ford e Lincoln e os seus componentes aéreos", detalhou Caine.
O chefe do Estado-Maior disse que o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, "receberá forças adicionais ainda hoje".
"Este rápido aumento de forças demonstra as nossas capacidades conjuntas para nos adaptarmos e projetarmos poder quando decidirmos", adiantou.
"Temos sido sistemáticos nos ataques aos iranianos: centro de comando e controlo, infraestruturas, forças navais, locais de mísseis balísticos e infraestruturas de informações", indicou Caine, que revelou que também estão a realizar ciberataques.
"O impacto combinado desses ataques --- rápidos, precisos e esmagadores --- resultou no estabelecimento de uma superioridade aérea local. Essa superioridade aérea não só reforçará a proteção das nossas forças, como também lhes permitirá continuar o seu trabalho sobre o Irão", disse o general.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.
Secretário-geral da NATO elogia ação militar dos EUA e de Israel contra o Irão mas afasta envolvimento da aliança
"É realmente importante o que os EUA estão a fazer aqui, juntamente com Israel, porque está a eliminar e a degradar a capacidade do Irão de obter armas nucleares e mísseis balísticos", disse Rutte à emissora alemã ARD, em Bruxelas.
"É realmente importante o que os EUA estão a fazer aqui, juntamente com Israel, porque está a eliminar e a degradar a capacidade do Irão de obter armas nucleares e mísseis balísticos", disse à emissora alemã ARD, em Bruxelas.
"Não há absolutamente nenhum plano para que a NATO se envolva nisto ou faça parte disto, além de os aliados individuais fazerem o que puderem para viabilizar o que os americanos estão a fazer em conjunto com Israel", acrescentou.
Macron convocou Conselho de Segurança
O presidente francês, Emmanuel Macron, convocou o Conselho de Defesa e Segurança Nacional para uma reunião esta segunda-feira, às 20h15 (hora local) para discutir a situação no Irão e no Médio Oriente, informou o seu gabinete.
Governo assinala "alguma normalidade" no Dubai
Numa mensagem publicada na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu que "depois da confirmação da saída de alguns voos da Etihad a partir de Abu Dhabi, a embaixada de Portugal nos Emirados Árabes Unidos recebeu indicação de que o aeroporto do Dubai irá realizar alguns voos a partir de hoje".
Este desenvolvimento, acrescentou, "constitui um sinal de retoma de alguma normalidade, que deverá ainda demorar alguns dias".
O MNE referiu ainda que a embaixada em Abu Dhabi "está em contacto permanente com as autoridades locais e com as companhias aéreas e continuará a transmitir atualizações sempre que estejam disponíveis".
Erdogan diz que ataques ao Irão são uma clara violação do direito internacional
Erdogan disse que a Turquia intensificará os seus contactos a todos os níveis até que seja alcançado um cessar-fogo e a calma seja restabelecida na região, acrescentando que a continuação do conflito acarreta sérios riscos para a região e para o mundo, que ninguém conseguiria lidar.
Trump diz ter aproveitado a "última e melhor oportunidade" para atacar o Irão
“Esta era a nossa última hipótese”, disse, afirmando que os EUA vencerão “facilmente”.
O presidente norte-americano afirma que a operação no Irão está "significativamente adiantada em relação ao calendário" e garante que os EUA têm "capacidade" para um conflito que dure "muito mais tempo" do que quatro ou cinco semanas.
EUA confirmam nova baixa e sobe para quatro número de militares mortos na ofensiva
O Exército norte-americano elevou hoje para quatro o número de militares mortos na ofensiva lançada no sábado contra o Irão, após confirmar que um dos soldados gravemente feridos acabou por sucumbir aos ferimentos.
Em comunicado, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que quatro militares norte-americanos "morreram em combate" no âmbito da operação.
"Um quarto militar, que foi gravemente ferido durante os ataques iniciais iranianos, acabou por sucumbir aos ferimentos", referiu a nota informativa.
As forças norte-americanas sublinharam, contudo, que "as principais operações de combate continuam" e que o "esforço de resposta" permanece em curso.
O CENTCOM recusou divulgar, para já, as identidades dos militares mortos, invocando o procedimento de notificação prévia às famílias durante um período de 24 horas.
O Pentágono (Departamento de Defesa norte-americano) tinha confirmado no domingo a morte de três militares.
Israel e Estados Unidos (EUA) lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região do Golfo e alvos israelitas.
A ofensiva dos Estados Unidos e de Israel causou até ao momento mais de 550 mortes no Irão, de acordo com uma contagem divulgada pelo Crescente Vermelho iraniano.
Entre os mortos figuram vários ministros, destacados quadros do Exército iraniano e o líder supremo do Irão, `ayatollah` Ali Khamenei.
Entretanto, a Guarda Revolucionária do Irão afirmou que 560 militares norte-americanos foram mortos ou feridos em ataques com mísseis e drones contra várias bases dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, em retaliação pela ofensiva iniciada no sábado.
Companhias aéreas dos Emirados vão retomar alguns voos a partir do Dubai
O aeroporto internacional do Dubai e o Dubai World Central vão retomar um número limitado de voos, enquanto as companhias Emirates e Flydubai já anunciaram que começarão a operar a partir desta tarde, dando prioridade aos passageiros que tinham reservas nos últimos dias.
Na Arábia Saudita, já há aviões a partir ou a chegar de cidades como Riade, Dammam ou Yeda, sendo que também Mascate (Omã) e Aden (Iémen) têm aviões a aterrar nos seus aeroportos, assim como a Jordânia.
O Qatar, o Bahrein e o Kuwait continuam sem retomar os seus voos e a companhia aérea Qatar Airways informou hoje que as suas operações continuam suspensas devido ao encerramento do espaço aéreo do Qatar.
Hoje, a Agência Europeia para a Segurança Aérea (AESA) prolongou até à próxima sexta-feira a duração do seu aviso às companhias aéreas para que não operem no espaço aéreo do Médio Oriente.
Chefe do braço armado da Jihad Islâmica Palestiniana no Líbano foi morto
Adham Adnan al-Othman foi morto "numa agressão sionista que teve como alvo os subúrbios do sul de Beirute na madrugada de segunda-feira", afirmou a Brigada Al-Quds, braço armado da Jihad Islâmica Palestiniana, em comunicado.
Mulher de Khamenei morreu devido aos ferimentos sofridos no ataque
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh estava em coma depois de ela e o seu marido terem sido alvos do ataque dos EUA e de Israel na noite de sábado, adiantou a agência de notícias iraniana ISNA nesta segunda-feira.
Catar afirma ter abatido dois caças iranianos
"A Força Aérea do Catar abateu com sucesso duas aeronaves SU-24 da República Islâmica do Irão. Intercetou também sete mísseis balísticos utilizando as defesas aéreas e cinco drones, que tinham como alvo várias áreas do país ", afirmou o Ministério em comunicado.
Espanha recusou a utilização de bases militares no país pelos Estados Unidos
"Rotundamente não, nas bases que há em Morón e em Rota não se prestou nenhum tipo de assistência, absolutamente nenhuma, a esta atuação, a estes ataques", disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, em declarações a jornalistas.
Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jose Manuel Albares, afirmou que Espanha "não vai ceder as suas bases" para o ataque o Irão, que EUA e Israel estão a levar a cabo desde sábado.
Os EUA usam duas bases militares espanholas, em Rota e Morón, ambas no sul do país.
A ministra da Defesa sublinhou que o acordo com os norte-americanos para a utilização das duas bases "tem de funcionar dentro do quadro da legalidade internacional" e, "neste momento", Israel e EUA "estão a atuar unilateralmente, sem o apoio de uma resolução internacional" para os ataques ao Irão, "e portanto não se estão a usar essas bases".
"Apostamos claramente pelas soluções diplomáticas", acrescentou Margarita Robles, que sublinhou que o Governo espanhol defende que "o povo iraniano tem o direito a libertar-se", mas "a violência, os conflitos, as mortes, nunca vão ser a solução de nenhum problema".
Espanha tem "o máximo respeito pelos EUA", mas entende que o acordo para a utilização das duas bases militares em território espanhol não se aplica "a estas operações em concreto", sublinhou.
Face à não autorização de uso das bases espanholas, os EUA retiraram desde domingo para outras bases na Europa os aviões militares cisterna (11, segundo fontes militares citadas por meios de comunicação social espanhóis) que tinham estacionados em Rota e Morón e que servem para reabastecimento de outras aeronaves.
Starmer garante que Reino Unido não se vai juntar aos EUA e a Israel nos ataques contra o Irão
Mas, no domingo, o primeiro-ministro, Keir Starmer, anunciou que concordou em permitir que os EUA usem as bases em território britânico para ataques ao Irão em resposta aos ataques iranianos a interesses britânicos e aos aliados no Golfo, invocando o Direito internacional.
"Ontem à noite, tomámos a decisão de aceitar esse novo pedido, a fim de impedir que o Irão disparasse mísseis pela região, matando civis inocentes, colocando vidas britânicas em risco e atingindo países que não estiveram envolvidos", explicou Starmer hoje aos deputados.
"Para ser claro, o uso das bases britânicas está limitado aos fins defensivos acordados. Não estamos a juntar-nos aos ataques ofensivos dos EUA e de Israel", referiu.
Trump avisa que "a grande onda" ainda está para vir
Numa entrevista telegónica de nove minutos na manhã desta segunda-feira, o presidente norte-americano disse que as forças armadas dos EUA estão “a dar uma tareia” ao Irão, mas avisa que a “grande onda” ainda está para vir.
"Acho que está a correr muito bem. (…) Temos as melhores forças armadas do mundo e estamos a usá-las”, disse.
Questionado sobre se os EUA estão a fazer mais do que o ataque militar para ajudar o povo iraniano a retomar o controlo do país ao regime, Trump respondeu: "Sim".
"Estamos, de facto. Mas agora queremos que todos fiquem em casa. Não é seguro lá fora”, avisou.
“Ainda nem sequer começámos a atingi-los com força. A grande onda ainda nem chegou. A grande onda vai chegar em breve”, alertou.
Air France prolonga suspensão de voos para o Médio Oriente
"Devido à situação de segurança no destino, a companhia decidiu prolongar a suspensão dos seus voos de e para Telavive, Beirute, Dubai e Riade até 05 de março inclusive", precisou em comunicado a transportadora.
No sábado, a companhia aérea francesa tinha anunciado a suspensão dos voos para o Médio Oriente até ao dia 03 de março, prolongando agora este período por mais dois dias.
Ainda assim, "o reinício das operações continuará sujeito a uma avaliação da situação no local", acrescentou a Air France, enquanto grande parte do espaço aéreo do Médio Oriente está fechado devido à ofensiva israelo-americana contra o Irão.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".
Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de três militares norte-americanos.
Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.
Guardas da Revolução dizem ter atingido 500 alvos ligados aos EUA e a Israel
"Desde o início do conflito, os corajosos soldados das forças armadas iranianas atacaram 60 alvos estratégicos e 500 alvos militares americanos e do regime sionista", indicaram em comunicado, acrescentando que "lançaram mais de 700 drones e centenas de mísseis".
Turquia anuncia suspensão das passagens pela fronteira com o Irão
No entanto, "o Irão autoriza os seus cidadãos a entrar no seu território através da Turquia e a Turquia também autoriza os seus cidadãos e os nacionais de países terceiros a entrar no seu território provenientes do Irão", declarou.
Israel promete atacar "todos os líderes e fações terroristas" no Médio Oriente
"A nossa mensagem é clara e ressoa por todo o Médio Oriente: vamos atacar todos os líderes e fações terroristas que se levantam para nos fazer mal. Já o provámos e continuaremos a prová-lo", acrescentou.
Itália recebeu pedidos de ajuda logística de países do Golfo
Num discurso perante uma comissão parlamentar em Roma, António Tajani afirmou também que as tropas italianas destacadas no Líbano, Jordânia e outros países dessa região estão em segurança.