Israel. Likud marca dissolução do Knesset para a semana após Netanyahu perder apoio dos ortodoxos

A crise política foi desencadeada depois de Netanyahu, de acordo com o jornal israelita Haaretz, ter proposto aos líderes políticos ultraortodoxos o adiamento da apresentação da proposta de lei a isentar os estudantes religiosos do serviço militar obrigatório. O primeiro-ministro israelita pretendia avançar com a legislação apenas após as próximas eleições legislativas.



A fação judaica Haredi, ultraortodoxa, reagiu com indignação à ideia.

Acusou o primeiro-ministro de faltar a promessas de criar a legislação para proteger a comunidade do recrutamento a que a maioria dos judeus israelitas tem de se submeter.

O partido que representa os Haredi, o Degel HaTorah, da coligação que sustenta o governo, pediu terça-feira a imediata dissolução do parlamento.

"Já não confiamos em Netanyahu", disse o Degel HaTorah, num comunicado público. "Precisamos de dissolver o parlamento imediatamente".



O partido Likud, do primeiro-ministro, aceitou a exigência e anunciou esta quarta-feira que a dissolução terá lugar já na próxima semana.

"A 25ª Knesset será dissolvida antes do fim do seu mandato. As eleições (para formar o próximo parlamento) serão realizadas numa data determinada pelo Comité da Knesset, que não poderá ser definida antes de 90 dias após a aprovação desta lei", refere o projeto de lei divulgado pelo Likud. "A 25ª Knesset será dissolvida antes do fim do seu mandato. As eleições (para formar o próximo parlamento) serão realizadas numa data determinada pelo Comité da Knesset, que não poderá ser definida antes de 90 dias após a aprovação desta lei", refere o projeto de lei divulgado pelo Likud.





Segundo relatos dos meios de comunicação israelitas, o projeto de lei de dissolução poderá ser votado a 20 de maio.



“Estamos prontos. Juntos”, reagiu logo a seguir o líder da oposição israelita, Yair Lapid.



Lapid escreveu na rede X, usando o nome do novo partido político, “Beyahad” (Juntos), que criou no final de abril, em parceria com o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, para derrotar Netanyahu.

Entre os ortodoxos e o Supremo Tribunal





A isenção dos judeus ultraortodoxos do serviço militar em Israel divide a sociedade israelita há décadas. Historicamente, Israel isenta os jovens homens e mulheres da devota comunidade ultraortodoxa para lhes permitir frequentar estudos religiosos.





Na verdade, Netanyahu tem estado sob pressão desde que, no ano passado, o Supremo Tribunal de Israel ordenou ao governo que convocasse os israelitas ultraortodoxos para o serviço militar.

A guerra em Gaza e a necessidade de mais soldados aumentaram a pressão política sobre a comunidade Haredi, para que participe no serviço militar, com a isenção a ser alvo de críticas de setores da sociedade que defendem igualdade no serviço obrigatório.





Entre o cumprimento de promessas aos parceiros de coligação ortodoxos e a pressão social e judicial, Netanyahu pareceu optar pela fuga em frente.