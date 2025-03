Israel pede evacuação de bairro de Rafah e lança ofensiva

Numa mensagem dirigida aos habitantes do bairro de Tel al-Sultan, em Rafah, o porta-voz do exército, Avichay Adraee, em língua árabe, publicou nas redes sociais que o exército "lançou uma ofensiva para atacar as organizações terroristas".

Pediu à população que evitasse deslocar-se na zona, que descreveu como "uma perigosa zona de combate", e que se deslocasse mais para norte.

A mesma mensagem foi escrita em cartazes lançados por `drones` no bairro, segundo a agência francesa AFP.

Após várias semanas de desacordo com o Hamas sobre a forma de prosseguir a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, Israel quebrou o cessar-fogo em 18 de março.

O exército israelita retomou, desde então, os bombardeamentos na Faixa de Gaza e enviou tropas terrestres para as zonas evacuadas durante a trégua.

Israel cortou a ajuda humanitária a Gaza em 02 de março e deixou de fornecer eletricidade à principal central de dessalinização de água, agravando uma situação já catastrófica para os 2,4 milhões de habitantes do enclave.

O Governo procura obrigar o movimento radical palestiniano a devolver os 58 reféns raptados durante o ataque de 07 de outubro de 2023 e ainda detidos em Gaza.

Na primavera de 2024, o exército israelita já tinha levado a cabo uma ofensiva em grande escala na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito.