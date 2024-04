Israel prepara entrada em Rafah

Está iminente o avanço do exército sobre o último reduto do enclave, que ainda não foi tomado pelos israelitas. O gabinete de guerra tem um plano e está a analisar de que forma vai evitar mais baixas entre os civis palestinianos.

Telavive assumiu o compromisso com os Estados Unidos de que o ofensiva vai estar focada apenas em eliminar os terroristas do Hamas e garantir a libertação dos 133 reféns que continuam em poder do movimento islâmico.



Para já, não são claras as informações que chegam sobre o sul da Faixa de Gaza. O Hamas está disposto a depor as armas se for criado um Estado palestiniano nas fronteiras de 1967, como contam os enviados da RTP ao Médio Oriente, José Manuel Rosendo e David Araújo.