Israel promete que ataque do Irão "terá resposta" e Irão avisa que responderá "em segundos"

Os olhos da comunidade internacional estão de novo postos no Médio Oriente, com o receio crescente de uma escalada do conflito. Em causa, está a promessa de Telavive responder ao ataque pelo Irão, com o envio de mais de 300 mísseis e drones, lançado no sábado à noite contra Israel em resposta ao ataque à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, a 1 de abril, que matou sete membros da Guarda Republicana iraniana e seis cidadãos sírios. O Irão também já avisou que "responderá em segundos" a qualquer ataque de Israel e que, se necessário, utilizará "armas nunca antes utilizadas".