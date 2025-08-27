Israel rejeita entre 30 e 40% da ajuda humanitária para Gaza

Hoje, cerca de 60 camiões carregados com ajuda humanitária saíram de armazéns no Sinai egípcio com destino a Kerem Shalom, onde Israel inspeciona a carga e, segundo as fontes do Crescente Vermelho Egípcio, devolve "entre 30 e 40% de uma média de 150 camiões com ajuda que saem diariamente da zona egípcia de Rafah".

"Devolvem os camiões diariamente sob vários pretextos, como problemas com a carga, com o tipo de produtos ou devido a intimidação e atrasos por parte de Israel. Nós reabastecemos e enviamos no dia seguinte", disse à agência de notícias EFE uma fonte de um dos armazéns do Crescente Vermelho egípcio em Al-Arish.

"Em alguns dias, devolvem 20 camiões, e noutros, o número chega aos 80", acrescentou.

De acordo com as fontes, comboios transportam toneladas de produtos básicos e combustível para aliviar a trágica situação humanitária e a fome no território palestiniano.

A passagem de Kerem Shalom, localizada entre o Egito, Gaza e Israel, mas controlada em exclusivo pelos israelitas, é a etapa final do processo de envio de ajuda por via terrestre.

A viagem destes camiões inicia-se na zona logística estabelecida pelo Egito em Al-Arish, próximo a Rafah, para receber e armazenar alimentos e produtos médicos enviados por vários países do mundo e por organizações egípcias, sob a supervisão do Crescente Vermelho Egípcio.

A fonte referiu que as autoridades israelitas rejeitam a maioria dos camiões-cisterna com combustível, essencial para o funcionamento de geradores para centros de saúde e padarias.

"O combustível que entrou hoje foi rejeitado três ou quatro vezes e devolvido, mas no final permitiram a entrada de alguns camiões-cisterna", explicou.

Segundo o canal de televisão Al-Qahera News, citando os serviços de informações egípcios, o comboio de hoje é composto por cerca de 60 camiões de ajuda humanitária e inclui três camiões-cisterna de combustível que "foram devolvidos duas vezes, ontem [terça-feira] e anteontem [segunda-feira]".

Este é o 24.º comboio enviado pelo Egito para Gaza desde que Israel reabriu a ajuda ao enclave, no final de julho passado.

O Egito, que atua como mediador ao lado do Qatar e dos Estados Unidos na guerra, acusa Israel de "restringir" e "obstruir" a entrada de ajuda humanitária no enclave, que, segundo Cairo, necessita de "entre 700 e 900 camiões de ajuda humanitária diariamente".

As autoridades egípcias e qataris aguardam, entretanto, a resposta de Israel à proposta recentemente apresentada a Israel e ao grupo islamista palestiniano Hamas para uma trégua de 60 dias, durante a qual seriam libertados vários reféns e negociado o fim da guerra.

Israel, que se prepara para ocupar a Cidade de Gaza, rejeita um acordo parcial e insiste que um entendimento deve incluir a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas desde o início da guerra, em outubro de 2023.

Desde essa data, cerca de 63.000 pessoas morreram só em Gaza, centenas delas nas últimas semanas enquanto procuravam ajuda alimentar, e outras dezenas devido à falta de alimentos, principalmente crianças.