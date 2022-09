Itália prepara-se para ser governada pela extrema-direita

Foto: Ettore Ferrari - EPA

Os Irmãos de Itália, de raízes neofascistas, soma mais de 26 por cento dos votos.



Segue-se o Partido Democrático, de centro-esquerda, de Enrico Letta, que anunciou a saída, com mais de 19 por cento. No terceiro lugar surge o movimento 5 Estrelas, de Giuseppe Conte, que venceu as eleições em 2018. As atenções viram-se agora para a coligação de centro-direita e extrema-direita. Aliada à Liga e ao Força Itália, Meloni consegue quase 43 por cento dos votos para o Parlamento.





A Liga de Mateo Salvini consegue quase nove por cento e o Força Itália, de Silvio Berlusconi, ultrapassa os oito por cento.



Em sexto lugar está o Ação/Itália viva, com menos de oito por cento.



A abstenção é histórica: subiu para 36 por cento.