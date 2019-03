Itália. Senado impede processo criminal contra Salvini

RTP21 Mar, 2019, 18:37 | Mundo

Em agosto de 2018, Salvini impediu o desembarque de um navio da guarda costeira italiana com 177 migrantes, durante dez dias.



Deste modo, o ministro da Administração Interna está a ser investigado pelo Tribunal de Ministros da Catânia, por alegado sequestro dos 177 migrantes, abuso de poder e detenção ilegal.





Na quarta-feira, o Senado teve de decidir se Salvini deve ser julgado, ou se o processo deve ser interrompido. Duzentos e trinta e dois senadores votaram a favor da imunidade parlamentar do ministro.





Salvini reiterou no Senado que a sua decisão defendeu o país da imigração ilegal. Acrescentou que está a ser acusado de um crime injustamente, afirmando que a sua atitude foi em prol da segurança do país e dos seus filhos. Por outro lado, referiu que não será o ministro que “deixa qualquer pessoa morrer no mar sem mexer um dedo”.





Numa carta que escreveu ao jornal italiano Corriere della Sera, afirmou que faria tudo de novo e que não vai desistir da sua causa. “Acredito que os juízes vão ser impedidos de me julgar”, acrescentou.





Política anti-imigração

O ministro enviou, na noite de segunda-feira, uma diretiva às autoridades italianas, na qual referiu que quem auxiliar migrantes sem a coordenação de Roma viola a ordem e a segurança do Estado italiano.





Horas antes da votação, as autoridades italianas ordenaram a apreensão do navio de resgate Mare Jonio pela violação da ordem do Governo.





Os voluntários a bordo do navio resgataram cerca de 50 pessoas na costa da Líbia e seguiram rumo a Itália. O vice-primeiro-ministro acusou a tripulação do navio “por não ter obedecido às autoridades e por ter decidido autonomamente ir para Itália apenas por razões políticas”.





Movimento Cinco Estrelas (M5S)

Luigi Di Maio, dirigente do Movimento Cinco Estrelas (M5S), apoiou as ações de Salvini, argumentando que a decisão foi apoiada por todo o governo.





Inicialmente, o M5S parecia decidido a votar a favor do julgamento de Salvini. No entanto, Di Maio e o primeiro-ministro Giuseppe Conte publicaram um documento a defender formalmente Salvini. “Se Salvini é responsável pela apreensão (do barco migrante), o governo também é responsável”, diz o documento.





Segundo a Organização Internacional de Migração, até agora, em 2019, 234 pessoas morreram no Mediterrâneo.Em declarações ao canal de televisão italiano, Salvini confirmou que os resgatados terão direito à comida e às roupas que necessitarem, mas que o Ministério da Administração Interna nunca autorizará o desembarque. “Os migrantes não porão um pé em Itália”, disse.Um dos princípios fundadores do M5S é que os políticos sob investigação devem demitir-se, como forma de se distanciarem da corrupção política. Contudo, a votação de quarta-feira causou desentendimentos dentro do movimento.