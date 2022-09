Itália. Sondagem à boca de urna dá vitória à coligação de direita

Com estes resultados, Giorgia Meloni está prestes a tornar-se na primeira mulher a tornar-se primeira-ministra em Itália.





De acordo com a primeira sondagem à boca de urna transmitida pela RAI, o partido de Giorgia Meloni, os Irmãos de Itália, está prestes a vencer as eleições para o Parlamento em Itália, depois de encerradas as urnas por volta das 22h00.



A sondagem mostra também que a coligação de direita, que inclui a Liga de Matteo Salvini e a Forza Itália de Silvio Berlusconi arrecadou cerca de 41 a 45 por cento dos votos, garantindo o poder em ambas as casas do Parlamento italiano.





Depois do partido de Meloni, segue-se na sondagem o partido liderado por Enrico Letta, com um resultado entre os 17 e 21 por cento dos votos.





Os primeiros números da abstenção apontam para os 36 por cento.