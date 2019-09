Itália. Três funcionários em prisão domiciliária devido ao colapso da ponte de Génova

RTP13 Set, 2019, 16:22 / atualizado em 13 Set, 2019, 16:27 | Mundo

A queda da ponte Morandi, em Génova, ocorreu em agosto do ano passado, mas até agora ainda não foram identificadas as causas do acidente. A corrosão de alguns elementos estruturais do viaduto pode ter estado na origem do colapso que levou à morte de 43 pessoas.

A polícia tributária italiana encontrou, esta sexta-feira, indícios de que os relatórios de manutenção possam ter sido falsificados pelas empresas competentes.







"Em nenhum caso foram encontrados problemas relacionados com a segurança", assegurou a Autostrade per l'Italia num comunicado.

De acordo com o referido documento, as estruturas cumpriram com todas as normas de segurança. No entanto, as autoridades suspeitam que esses relatórios de manutenção podem ter sido forjados.

A SPEA Engineering, empresa encarregue de fazer a manutenção nas autoestradas italianas, terá omitido algumas informações para dar a entender que a estrutura mantinha melhores condições do que as reais e evitar assim verificações adicionais.

Outras seis pessoas também foram temporariamente proibidas pelas autoridades de exercer funções.Em dezembro do ano passado, a empresa responsável pela construção da ponte enviou um relatório ao Ministério de Infraestrutura e Transporte de Itália com os detalhes das operações de manutenção realizadas nos viadutos da rede.Apesar de a empresa de infraestruturas Atlantia também ter negado qualquer irregularidade, as ações da empresa caíram quase sete por cento devido às notícias sobre as prisões domiciliárias.