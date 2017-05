Ivanka é filha do seu pai ou a escravatura no espelho da mulher empreendedora

Paulo Alexandre Amaral, RTP 05 Mai, 2017, 16:42 / atualizado em 05 Mai, 2017, 16:52 | Mundo

Há uma semana, um tweet aparentemente mal calculado do presidente Donald Trump averiguava da possibilidade de uma via alternativa para a História americana, ao atestar que fosse vivo na altura o presidente Andrew Jackson e nunca teria acontecido uma Guerra Civil no país. Trump esqueceu o papel que a escravatura teve para o desencadear do fraticídio.



Trump esqueceu – ou não – que o próprio Andrew Jackson era ele próprio um esclavagista “dono” de centenas de pessoas, entre homens, mulheres e crianças.



President Andrew Jackson, who died 16 years before the Civil War started, saw it coming and was angry. Would never have let it happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de maio de 2017

Ivanka Trump used a Toni Morrison quote about slavery to caution women to not be a slave to their schedules. https://t.co/cAJrrX7aM3 pic.twitter.com/LQr5sfxKbW — Yashar (@yashar) 4 de maio de 2017

O facto de estar a referir-se a um proprietário de seres humanos não impediu o presidente Donald Trump de olhar para o presidente Andrew Jackson como um exemplo de governação.Entretanto, como a maçã não cai longe da laranja, no seu novo livro Ivanka Trump retoma também ela o tema da escravatura. Diz a herdeira favorita de Donald Trump no ainda frescoque a mulher moderna está amarrada por grilhões de uma agenda que a mantêm escrava da actual organização da sociedade.Sobre o assunto, Ivanka citou Toni Morrison, escritora e professora norte-americana que foi Nobel de Literatura de 1993. Do seu livro, que mereceu o Pulitzer, Ivanka retirou “Libertarmo-nos era uma coisa, reivindicar pleno poder dessa liberdade era outra” (no original: “”).Ivanka estabeleceu aqui uma ligação entre a mulher negra, escrava, privada de liberdades e de direitos, e a mulher cosmopolita, que procura vencer na moderna organização das empresas. Uma forma leve, insustentável, de perspectivar a história e os seus hiatos civilizacionais que mereceram criticas de todo o lado.Mas as citações não se ficaram por aqui. A assessora da Casa Branca foi buscar por exemplo a escritora e activista Maya Angelou, falecida em 2014, ou Jane Goodall, a conhecida especialista na vida dos primatas. Esta última respondeu-lhe: “Espero sinceramente que ela leve a sério as minhas palavras”. Houve no entanto quem não gostasse de aparecer no livro de Ivanka.A crítica especializada, lembra a, também não foi complacente em relação às falhas do livro, em particular com a sua infinita capacidade de descontextualizar as citações de que faz uso.O artigo da CNN acaba com uma citação da página oficial do Facebook de Ivanka Trump: “À luz das regras de ética do governo, quero deixar claro que este livro é um projeto pessoal. Foi escrito numa fase diferente da minha, do ponto de vista de uma executiva e empresária, e o manuscrito estava acabado antes da eleição de Novembro". Não se percebe se o post pretende advertir que a argumentação que sustenta o livro não serve agora à Ivanka assessora e filha do presidente americano.