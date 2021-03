Jair Bolsonaro não está preocupado com Lula da Silva

É o que diz o presidente brasileiro, depois do Supremo Tribunal do país ter anulado todas as condenações de Lula, no processo Lava Jacto. Uma decisão que permite uma recandidatura presidencial de Lula da Silva, nas eleições do próximo ano. Na reação, Bolsonaro acredita que os eleitores não vão querer repetir a história, com o eventual regresso ao poder do Partido dos Trabalhadores.