Janeiro de 2020 considerado o mais quente da História

Este aquecimento está diretamente ligado às mudanças climáticas, afirmou a NOAA.



Uma vaga de calor pouco comum fez-se sentir, por exemplo, na Rússia, nos países da Escandinávia e no leste do Canadá, onde a temperatura subiu 5ºC face à média habitual. Também algumas cidades se destacaram pela presença de dias especialmente quentes para a época. Foi o caso de Boston, com 23ºC, e Orebro, uma cidade sueca, com 10,3ºC. Este valor ultrapassou 2019, que foi considerado pelos especialistas como o segundo ano mais quente do planeta Terra desde o início das anotações.Uma vaga de calor pouco comum fez-se sentir, por exemplo, na Rússia, nos países da Escandinávia e no leste do Canadá, onde a temperatura subiu 5ºC face à média habitual. Também algumas cidades se destacaram pela presença de dias especialmente quentes para a época. Os cientistas referem-se a este valor como sendo uma leitura “incrível e bastante anormal”.



A grande surpresa foram os termómetros na Antártida, ao marcaram pela primeira vez mais de 20ºC.



O recorde de temperatura na Antártida já tinha sido ultrapassado a de fevereiro, quando se registaram 18,3 ºC. O número mais elevado era, até o momento, de 17,5 ºC, assinalado em março de 2015, segundo o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina.



A subida das temperaturas leva ao derretimento da neve e dos glaciares o que poderá colocar em perigo as espécies da zona do Ártico e da Antártida.



A cobertura de gelo no Oceano Ártico esteve, no mês passado, 5,3 por cento abaixo da assinalada entre 1981 e 2010, tal como a do Oceano Antártico, que registou menos 9,8 por cento, evidenciam os especialistas.



Em 2015, os governos mundiais concordaram em manter o aumento da temperatura média abaixo de 2ºC de modo a evitar futuras catástrofes como inundações, ondes de calor, insegurança alimentar e descolamento de pessoas em massa.



Contudo, o acentuar do aquecimento global causado pela atividade humana não está a contribuir para a manutenção desse valor.



