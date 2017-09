Japão diz estar "preparado" para ameaça da bomba de hidrogénio

Lusa22 Set, 2017, 07:16 | Mundo

O ministro porta-voz do Executivo japonês, Yoshihide Suga, assegurou que o Japão "está preparado para esta situação", já que as autoridades estão "a vigiar com cautela" e classificou de "inaceitável" a ameaça do regime norte-coreano.

"O Japão fará todos os esforços necessários para proteger a segurança do povo japonês", disse, em conferência de imprensa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong-ho, disse que o país poderia lançar, como teste, uma bomba de hidrogénio para o Pacífico, como parte da "resposta ao mais alto nível" com que o líder Kim Jong-un alertou os Estados Unidos.

"Pode tratar-se da mais poderosa detonação de uma bomba H no Pacífico", disse Ri aos meios de comunicação sul-coreanos no hotel em Nova Iorque, onde se encontra para assistir à assembleia-geral da ONU.

Ri respondeu deste modo quando questionado sobre a mensagem de Kim, que avisou o chefe de Estado norte-americano de que pagará caro o "excêntrico" discurso na ONU, em que Trump ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte.