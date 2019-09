Japão. Ministro do Ambiente defende fim dos reatores nucleares

RTP12 Set, 2019, 14:42 / atualizado em 12 Set, 2019, 14:43 | Mundo

“Estaremos condenados se permitirmos que aconteça outro acidente”, alertou Shinjiro Koizumi, o novo ministro do Ambiente do Japão, referindo-se ao desastre nuclear de Fukushima ocorrido em março de 2011.







Poucas horas após ter assumido o cargo, a posição de Koizumi cria divergências no Governo. O ministro da Indústria e do Comércio, Isshu Sugawara, já afirmou publicamente a discórdia com o novo colega. "Existem riscos e medos sobre a energia nuclear. Mas a política de 'armas nucleares zero’ é, no momento e no futuro, não realista", disse.







O primeiro-ministro, Shinzo Abe, defende uma política pró-nuclear, e pediu que os reatores fossem reiniciados, argumentando que a energia nuclear ajudará o Japão a atingir as suas metas de emissão de dióxido de carbono, e reduzirá a sua dependência de gás e petróleo importados.





No entanto, o ministro do Ambiente não concorda com esta medida, apelando ao fecho dos reatores do país, de forma a evitar um novo acidente nuclear. “Gostaria de estudar como vamos evitá-los, não como mantê-los. Nunca sabemos quando teremos um novo terremoto”, disse Koizumi.





Ainda estão ativos nove reatores nucleares no Japão, depois de passarem por rigorosas verificações de segurança introduzidas após o colapso de Fukushima. Na altura, a energia nuclear representava cerca de 30% da produção de energia do país e havia 54 reatores ativos.





O Governo japonês quer que a energia nuclear represente 20% a 22% do total energético e que haja 30 reinicializações de reatores até 2030. Contudo, este cenário parece pouco provável face aos desafios legais e às fortes oposições locais e dentro do próprio Governo.







Koizumi, apontado como futuro primeiro-ministro, está no centro de uma controvérsia sobre o futuro de mais de um milhão de toneladas de água contaminada armazenada em Fukushima Daiichi. O ministro defendeu que poderia ser despejada no Oceano Pacífico.