Japão. Morreu de Covid-19 lutador de sumo com 28 anos

A Associação de Sumo do Japão confirmou o óbito de Shobushi, cujo nome real era Kiyotaka Suetake, e queA mesma associação avançou que o lutador de sumo desenvolveu febre no dia 4 de abril, mas só conseguiu ser testado quatro dias depois, quando os sintomas pioraram e os profissionais de saúde decidiram despistar a doença. Após o resultado positivo foi hospitalizado e acabou por ser transferido para os cuidados intensivos a 19 de abril.

Shobushi sofria de diabetes e morreu depois de mais de um mês hospitalizado.

, lamentou o presidente da Associação de Sumo do Japão, Hakkaku. “Agora só quero que descanse em paz”.Shobushi começou a sua carreira profissional de sumo em 2007 e desde então conseguiu alcançar o 11.º lugar na, a quarta divisão mais elevada desse desporto. O local onde agora treinava teve outros seis lutadores infetados pelo novo coronavírus, de acordo com o Japan Times O torneio Summer Grand Sumo, que estava marcado para entre 24 de maio e 7 de junho na arena Ryogoku Kokugikan, em Tóquio, foi cancelado este mês para evitar a propagação do surto de Covid-19. Um outro grande evento dessa vertente desportiva continua programado para o Verão, mas deverá realizar-se sem espetadores.Desde o início da pandemia, o Japão registou quase 17 mil casos do novo coronavírus, dos quais mais de nove mil são recuperados. Há a registar cerca de sete centenas de vítimas mortais.