A Direção-Geral da Saúde definiu um conjunto de regras para as visitas os lares a partir de 18 de maio.

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A luta contra a Covid-19 pode vir a provocar a morte de seis mil crianças por dia nos países mais pobres, nos próximos seis meses, vítimas colaterais da sobrecarga dos sistemas de saúde, alertou a Unicef.Os números do Fundo das Nações Unidas para a Infância baseiam-se num estudo da universidade norte-americana Johns Hopkins, citada num comunicado da organização humanitária.Segundo o pior de três cenários analisados no estudo, nos próximos seis meses poderão morrer até 1,2 milhões de crianças em 118 países, por causa de cuidados sanitários deficientes, provocados pela luta contra a propagação do novo coronavírus, explicou a agência da ONU em comunicado.Estes óbitos suplementares juntar-se-iam aos 2,5 milhões menores que morrem semestralmente nestes países, atualmente.No mesmo período, a luta contra a Covid-19 poderá também provocar indiretamente a morte de 56.700 mulheres, devido à falta de acompanhamento antes e depois do parto, além das 144.000 vítimas que já se produzem por semestre.O Governo aprovou a resolução que prolonga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres, por causa da pandemia da Covid-19.Este controlo fronteiriço está a ser exercido desde 16 de março em nove pontos de passagem autorizada.Só é permitida circulação de transportes de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.Relativamente à reabertura de lares de idosos a visitas, prevista para a próxima segunda-feira, O secretário de Estado da Saude, António Lacerda Sales, admite que há instituições que possam não estar preparadas para tal. Mas considera que essas dificuldades fazem parte do processo.Por sua vez, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirma estarem reunidas as condições para as visitas aos lares dentro de cinco dias. Avisa, todavia, que em alguns casos as visitas podem ocorrer noutra data.Na terça-feira, houve notícia de avanços e recuos na decisão sobre o regresso das visitas aos lares.Em e-mail enviado às instituições, o Ministério da Segurança Social começou por citar uma deliberação do Ministério da Saúde para travar as visitas.O Ministério da Saúde lamentou entretanto a descoordenação, pedindo que se levasse em conta a recomendação da autoridade de saúde.O boletim epidemiológico de terça-feira dava conta de um total 1163 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 19 do que na véspera, e de 27.913 infetados, mais 234.Por comparação com os dados de segunda-feira, verificou-se um acréscimo de 1,7 por cento nos óbitos.Quanto ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus - 27.913 -, a Direção-Geral da Saúde sinalizou mais 234 do que na segunda-feira, num aumento de 0,8 por cento.A região Norte é aquela que regista o maior número de mortos (660), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (254), Centro (219), Algarve (14), Açores (15) e Alentejo, com um caso.A nível internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já fez mais de 289 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de 1,4 milhões de pessoas foram dadas como curadas.A Comissão Europeia divulga esta quarta-feira recomendações tendo em vista a retoma gradual dos transportes e do turismo na União, face aos diferentes processos de levantamento de restrições. O objetivo é assegurar a coordenação de medidas sanitárias e de segurança.É no quadro de "orientações estratégicas do pacote Turismo e Transportes" que a vice-presidente da Comissão com o portefólio de "Uma Europa Preparada para a Era Digital", Margrethe Vestager, e o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, apresentam , após a reunião do colégio, as recomendações de Bruxelas para a reabertura das fronteiras internas da União Europeia.As perdas dos sectores dos transportes e do turismo, dos mais atingidos pela crise, totalizam milhares de milhões de euros.