FIFA admite mudar regra do fora de jogo





(Com Lusa)

“Continuamos a analisar as leis do jogo e a forma como podem evoluir para tornar o jogo mais ofensivo e atraente”, disse o dirigente ítalo-suíço, na cimeira World Sports, que decorre no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.A mudança na lei do fora de jogo tem sido defendida pelo francês Arsène Wenger, antigo treinador dos ingleses do Arsenal e atual diretor de desenvolvimento do futebol mundial da FIFA, e iria beneficiar quem ataca.Assim, só se deveria considerar fora de jogo quando o corpo do jogador que ataca no meio-campo contrário e interfere ativamente no jogo assim que a bola é tocada por um companheiro de equipa está todo adiantado em relação ao penúltimo adversário.“A regra evoluiu ao longo dos anos e exige que o avançado esteja atrás ou em linha com o defesa. Talvez no futuro tenha de estar completamente à frente para ser considerado fora de jogo”, prosseguiu Gianni Infantino.Os ajustes à lei do fora de jogo já foram testados em torneios juvenis e têm de ser aprovados pelo International Board (IFAB), entidade que supervisiona as regras do futebol e cuja próxima reunião anual está agendada para 20 de janeiro de 2026, em Londres, antes de ser validados pela FIFA.“Também estamos a avaliar medidas para prevenir a perda de tempo. É importante que o jogo flua de maneira adequada, pelo que as interrupções têm de ser minimizadas", completou o presidente do organismo regulador do futebol mundial.A lei do fora de jogo é uma das mais antigas da modalidade e vigora desde 1863, tendo sido atualizada pela última vez em 1990, incidindo apenas nos lances em que o atacante está adiantado em relação ao penúltimo opositor.