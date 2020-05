"Afeta todo o corpo". Covid-19 não ataca apenas o sistema respiratório

“Algo que é curioso e frustrante é que esta doença se está a manifestar de formas tão diferentes”, explicou à CNN o médico e professor Scott BrakenridgeO médico Sean Wengerter relatou à CNN um caso agudo com o qual lidou recentemente, de um paciente de 38 anos que durante os primeiros dez dias após ter sido diagnosticado com Covid-19 apenas sentiu tosse ligeira, até que acordou com as pernas dormentes e tão fraco que não conseguia andar.O homem acabou por ser hospitalizado eEsta condição pode matar entre 20 a 50 por cento dos pacientes que a desenvolvem e raramente acontece em alguém tão jovem. O homem de 38 anos conseguiu salvar-se depois de dois cirurgiões terem extraído o coágulo.

Os sintomas mais comuns da Covid-19 são respiratórios: tosse, febre ou pneumonia. Mas o vírus parece estar também a atacar diretamente alguns órgãos.

“Parece que o novo coronavírus está a criar uma resposta inflamatória local que origina estes acontecimentos trombóticos”, explicou Wengerter. “Isto acontece devido à ação direta do vírus nas próprias artérias”.Outros médicos têm reportado ataques cardíacos também invulgares em pacientes mais jovens, assim como embolias pulmonares (coágulos sanguíneos nos pulmões). Há ainda quem desenvolva coágulos nos mais pequenos vasos sanguíneos.disse à CNN o médico Oren Friedman, que tem tratado pacientes com Covid-19 numa unidade de cuidados intensivos.“Cada órgão do nosso corpo é alimentado pelos vasos sanguíneos, portanto se o vírus afetar esses vasos, os órgãos podem sofrer danos”, explicou. “É uma situação muito confusa e que vai levar tempo a entender”.Os pequenos coágulos sanguíneos podem ser também o motivo de outro estranho sintoma que tem vindo a ser notado em pacientes com Covid-19: dedos dos pés inchados e com cor vermelha ou arroxeada.

Síndrome misteriosa em crianças

Outros efeitos misteriosos da Covid-19 têm sido registados em crianças , com muitas delas a desenvolverem síndromes inflamatórias depois de serem infetadas pela Covid-19.Os sintomas revelados por estas crianças - principalmente inflamações e falência de um ou mais órgãos -, são semelhantes aos da Síndrome do Choque Tóxico (SCT), doença rara causada por toxinas bacterianas, e aos da Doença de Kawasaki, também rara e que resulta da inflamação dos vasos sanguíneos.Segundo os médicos,“O sistema imunitário reage de forma exagerada ao vírus e essa reação pode então provocar uma síndrome semelhante à de Kawasaki”, explicou à CNN o pediatra Glenn Budnick.A hipercitocinemia pode também ser responsável por alguns dos danos registados em adultos, nomeadamente as lesões pulmonares e os tais repentinos coágulos sanguíneos., explicam os profissionais.O novo coronavírus já afetou mais de quatro milhões de pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 1,5 milhões recuperaram. O número de vítimas mortais aproxima-se agora das 300 mil.