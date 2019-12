Jeremy Corbyn, o trabalhista que não queria o Brexit

Jeremy Corbyn volta a liderar o Partido Trabalhista em eleições gerais, depois de ter sido derrotado por Theresa May, em 2017. Durante a campanha eleitoral, o líder do Labour apostou na defesa do Serviço Nacional de Saúde e de uma sociedade britânica menos desigual. Os resultados desta eleição poderá marcar a saída de Corbyn, caso se confirmem as previsões de nova derrota do Labour.