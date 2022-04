Jerónimo de Sousa diz ter "muito orgulho" em ser português

Nuno Veiga - Lusa

O secretário-geral do PCP manifestou esta tarde ter "muito orgulho" em ser português e "solidariedade" para com os que sofrem com a guerra na Ucrânia, insistindo na "posição coerente e honrada" do partido em defesa da paz.