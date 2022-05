João Rendeiro. Autópsia prevista para terça-feira

Afinal já não é esta segunda-feira que se vai realizar a autópsia ao corpo de João Rendeiro. Segundo um médico legista, responsável pela morgue de Pinetown, pequena cidade dos arredores de Durban, na África do Sul, o exame médico aos restos mortais do fundador do Banco Privado Português só se vai realizar amanhã.