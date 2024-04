Joe Biden disponível para debate televisivo com Trump

É a primeira vez que Biden diz explicitamente que está disposto a enfrentar Trump na televisão, uma vez que anteriormente tinha evitado comprometer-se com essa disponibilidade e condicionado a sua participação em debates ao comportamento do candidato republicano.

Biden fez o anúncio em resposta a uma pergunta do apresentador de rádio Howard Stern durante uma entrevista no seu programa "The Howard Stern Show" em Nova Iorque.

Quando Stern perguntou a Biden se participaria num debate com seu antecessor sobre as eleições de novembro, o líder da Casa Branca respondeu: "Participarei, em algum lugar, não sei quando, mas ficarei satisfeito por debater com ele".

Até agora, a campanha de Biden tinha questionado a capacidade de Trump respeitar regras estabelecidas num eventual debate e a sua campanha não tinha fechado nenhum plano nesse sentido.

O anúncio do Presidente norte-americano ocorre face a uma grande pressão dos principais meios de comunicação social do país, como a agência Associated Press e as cadeias televisivas CBS, CNN, Fox e ABC, que revelaram este mês uma carta aberta instando Biden e Trump a participarem em debates antes das eleições.

Trump também abordou os debates em diversas ocasiões e disse que está disposto a participar num encontro presencial com Biden "em qualquer hora e lugar", apesar de durante as primárias republicanas se ter recusado a confrontar-se com os adversários do seu próprio partido.

Assim que o anúncio de Biden foi revelado, um dos conselheiros do candidato republicano, Chris LaCivita, escreveu na plataforma X: "Tudo bem, vamos organizar!"

Nos Estados Unidos, os debates são organizados pela apartidária Comissão de Debates Presidenciais, que já agendou três debates presidenciais para setembro e outubro no Texas, Virgínia e Utah.