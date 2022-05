Joe Biden visita a Coreia do Sul para reforçar cooperação na zona

Com uma posição reforçada, ao ter orquestrado a mobilização ocidental contra a Rússia na sequência da invasão da Ucrânia, Joe Biden, para quem o confronto dos Estados Unidos com a China é o grande tema geopolítico dos próximos anos, vai ao continente asiático para reafirmar as ambições norte-americanas nesta zona geográfica.Mas, esta viagem de Biden pode ficar marcada por outro acontecimento: um possível “novo disparo de míssil” ou “um teste nuclear” por parte da Coreia do Norte.Na quarta-feira, os Estados Unidos consideraram existir uma “real possibilidade” de tais manobras acontecerem durante a viagem do presidente.”, declarou Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca.Depois da passagem pela Coreia do Sul, onde vai permanecer até ao dia 22, Biden segue para o Japão, onde participa numa reunião do Quad, uma aliança diplomática dos Estados Unidos com a Austrália, Índia e Japão.