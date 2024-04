Jordânia intercetou engenhos voadores durante ataque do Irão contra Israel

Em comunicado, o Governo avisou ainda que o Exército do reino árabe "irá confrontar (...) tudo o que exponha a segurança da nação, dos seus cidadãos e do seu espaço aéreo e território a qualquer perigo ou transgressão por qualquer das partes, com todas as capacidades disponíveis".

O comunicado refere que as Forças Armadas "intercetaram e neutralizaram os engenhos que penetraram no espaço aéreo (jordano) na noite passada" e que os destroços caíram "em vários locais" sem causar feridos.

A Jordânia faz fronteira com o Iraque e a Síria, onde estão presentes milícias pró-iranianas que atacam frequentemente posições israelitas e norte-americanas na região.

Qualquer ataque direto entre Israel e o Irão tem necessariamente de passar pelo espaço aéreo da Jordânia ou da Síria.

Imagens que circularam nas redes sociais na noite de sábado mostraram incêndios que teriam sido causados em algumas cidades jordanas pela queda de fragmentos de alguns drones e mísseis.