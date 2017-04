Jornalíssimo

A Constituição trocada por miúdos





O Conselho Nacional de Juventude lançou um site para que conheças melhor o texto constitucional.



"A Constituição não é uma coisa muito chata e detalhada?". Esta é uma das perguntas que podes encontrar no portal anossaconstituicao.pt e que tem, como todas as outras questões ali levantadas, uma resposta curta e simples.



Afinal, a ideia deste site é que todos fiquemos a conhecer melhor a nossa Constituição e os nossos direitos fundamentais.



Com esta plataforma aberta, podemos garantir-te que a Constituição não parece nada "chata". Pode ser porque aqui não é preciso ler o documento todo e as várias matérias do texto constitucional são tratadas de uma forma que nos desperta o interesse.



Há, por exemplo, respostas breves a questões como estas: "Para que é que serve a CRP no dia a dia?", "O que é que a CRP diz sobre os jovens?", "Quais é que são os direitos e deveres dos deputados?". Vê mais na secção do site 'Perguntas e respostas'.



No separador de vídeos são tratados, em poucos minutos, vários temas (oito para sermos exatos): a igualdade e os direitos humanos; os direitos que possuímos; as liberdades que temos; a proteção da saúde; a vida pública e a representação; o emprego e o trabalho; a proteção a quem dela precisa e, por fim, a educação e a cultura.



Há, ainda, uma secção com textos sobre 16 temas relacionados com a Constituição. Podes aprofundar conhecimentos em diferentes áreas nesta parte da plataforma. A organização do poder local; as principais ideias da organização económica ou os direitos e deveres sociais são alguns dos tópicos abordados.



Depois de navegares um pouco pelo site testa o que aprendeste no separador 'Quiz'. Se quiseres podes até partilhar os teus resultados nas redes sociais.



Os jovens não são os únicos destinatários deste projeto. O Conselho Nacional de Juventude pretende que também os professores se apoiem nos materiais aqui fornecidos para explorarem a Constituição com os alunos e debaterem as suas várias dimensões na sala de aula.



A plataforma arrancou oficialmente no dia 24 de abril (no âmbito das comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril), com o Secretário de Estado da Educação, João Costa, a falar sobre esta nova ferramenta e sobre a Constituição em duas escolas de Mem Martins.





Campeonato mundial de "escondidinhas"





'Escondite' em espanhol, 'Hide and Seek' em inglês, 'nascondino' em italiano. O jogo das escondidinhas não conhece fronteiras, é imune a modas e é, provavelmente, o mais antigo jogo do mundo. Desde 2011, o jogo tem também um Campeonato Mundial - o Nascondino World Championship -, inicialmente organizado por uma revista italiana, de Bergamo, a CTRL Magazine, que quis, deste modo, valorizar o jogo universal.



O Campeonato tem vindo a crescer todos os anos. No ano passado, contou com 64 equipas, 320 participantes. O vencedor da folha de figueira (símbolo do escondimento) em ouro foi a equipa francesa, atual detentora do título mundial.



Portugal não teve ainda nenhuma equipa inscrita no evento e a organização gostaria que a estreia portuguesa acontecesse este ano: "Esperamos que a equipa portuguesa deixe de esconder-se", transmite bem-humorado Giorgio Moratti, da comissão organizadora.



O evento decorre entre os dias 8 e 10 de setembro em Consonno, uma cidade fantasma que foi construída nos anos 60 para ser a 'Las Vegas italiana' mo norte do país, perto de Milão, e que ficou abandonada cinco anos depois na sequência de um deslizamento de terras.



Aqui o jogo, como já se percebeu, funciona por equipas. Cada equipa (haverá 80 em competição) é composta por cinco elementos e há uma equipa de "procuradores" neutra, composta por jogadores de rugby.



Os participantes têm um minuto para se esconder da forma que entenderem (vale tudo: camuflagem, contorcionismo, escalada...) e o objetivo é conseguirem regressar ao ponto de partida (uma espécie de 'pouffe' gigante) durante os cinco minutos seguintes, sem serem apanhados.



Quem for apanhado fica sem pontos, já quem conseguir chegar ao 'pouffe' ganha 20 pontos se for o primeiro, 19 se for o segundo e por aí fora.



São realizadas várias rondas, sendo que em cada uma participa um membro de cada equipa (20 jogadores no total por ronda, portanto). A pontuação final das equipas resulta da soma de cada um dos seus membros nas várias rondas. As cinco melhores terão direito a disputar a final, onde será encontrada a equipa vencedora, que levará para casa a 'Foglia di Fico d'Oro 2017'.



Sendo um jogo de crianças, aqui a participação só está aberta a maiores de idade. Justificação? "Competir com crianças ia ser muito difícil, são os melhores a jogar às escondidas", diz a organização. Além da idade, os requisitos são ser atlético (ou ter uma pequena dose de loucura) e muita vontade de jogar e divertir-se como uma criança.



A competição desenrola-se no meio da natureza (onde são introduzidos alguns esconderijos artificiais) e as equipas participantes (que pagam 125 euros para se inscreverem) acampam mesmo ao lado do recinto do jogo.



Em paralelo com o Campeonato decorrerá o Festival 'MuSeek', com concertos escondidos em vários locais da cidade fantasma construída nos anos 60 e de que restam uma série de edifícios kitsch em ruína.



As inscrições podem ser efetuadas a partir do dia 15 de maio no site www.nascondinoworldchampionship.com e a informação relativa ao campeonato vai sendo publicada na página do 'Nascondino World Championship' no Facebook. É também possível contactar a organização do Campeonato através do endereço eletrónico info@nascondinoworldchampionship.com.