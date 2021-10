José Maria das Neves promete mudanças em Cabo Verde

", afirmou José Maria Neves.O antigo primeiro-ministro, de 2001 a 2016, pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, atualmente oposição), foi eleito no domingo, à primeira volta, o quinto Presidente da República de Cabo Verde, com 51,7% dos votos, e prevê tomar posse "na primeira semana de novembro", data que será definida pela Assembleia Nacional.", disse, em entrevista à agência Lusa, na cidade da Praia.", acrescentou.





Governar é com o Governo







José Maria Neves afirmou que não será uma força de bloqueio e que cabe ao governo a tarefa de governar, assumindo que pretende dar "estabilidade" na governação do país.



"O presidente não é eleito para bloquear. O presidente é eleito para criar as melhores condições de governabilidade. É isso que eu vou fazer. E garantir a estabilidade, que é um recurso estratégico para o país, ajudar o governo, ajudar Cabo Verde a encontrar as melhores soluções para fazer face à crise", disse José Maria Neves.



"O presidente é árbitro e nesse caso o presidente adverte quando é necessário, mas também aconselha, sugere e ajuda a encontrar as melhores soluções para o país. O governo de Cabo Verde, as autoridades locais, os partidos políticos, Cabo Verde pode contar comigo", garantiu.







Um dos primeiros temas que chegará aos mãos do novo Presidente da República será a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022, ainda fortemente marcado pelas consequências da crise económica provocada pela ausência de turismo, devido à pandemia de covid-19, documento que a oposição já criticou duramente, alegando aumento de impostos.



"Ainda não analisei aprofundadamente o Orçamento do Estado, mas acompanharei atentamente a discussão no parlamento e falarei antes com o governo e com os principais partidos com representação parlamentar. Na altura, tomarei a melhor decisão para o país em função do debate e do documento que se apresentar", disse, questionado sobre a promulgação do documento, que tem aprovação garantida na Assembleia Nacional pelos deputados do MpD.