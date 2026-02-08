Juan Pablo Guanipa. Aliado de líder da oposição libertado na Venezuela

O político venezuelano foi incluído num grupo de prisioneiros libertados este domingo, precisamente um mês após o anúncio de uma série de libertações pela presidência interina da Venezuela. Horas depois, a mulher do político venezuelano Perkins Rocha confirmou que o marido foi também libertado no mesmo grupo.







O Foro Penal, organização de defesa dos direitos humanos, afirmou que 11 presos políticos foram libertados no domingo e que estava a verificar os outros casos.





Esta foi a mais recente libertação de alto perfil no país após a operação norte-americana que raptou o presidente Nicolás Maduro.





A liderança do executivo venezuelano está a ser assumida interinamente pela vice de Maduro, Delcy Rodríguez, por acordo com a Administração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Ex-deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Pablo Guanipa, é uma figura da oposição próxima da vencedora do Prémio Nobel da Paz, Maria Corina Machado.





No passado dia 5 de fevereiro, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, garantiu que o primeiro debate no parlamento, sobre o projeto de lei de amnistia geral prometido pela irmã, a presidente interina Delcy Rodríguez, terá lugar "muito em breve".





O grupo de defesa dos direitos humanos Foro Penal afirma estar a verificar a libertação de 383 presos políticos desde que o governo de Rodriguez anunciou uma série de novas libertações a 8 de Janeiro.







